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Воронежский губернатор прокомментировал выплату 23 окладов уволенному заму

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы были опубликованы в субботу утром в Telegram-канале «Незыгарь».

Подлинность документов подтвердили источники «Коммерсанта». Губернатор прокомментировал изданию эту информацию. По его словам, ничего незаконного в пенсионных выплатах Агибалову нет. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился Гусев. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.

Из документов, опубликованных в Telegram-канале «Незыгарь», следует, что 60-летний Агибалов был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежской области 15 сентября. А 17 сентября чиновник снова был назначен на ту же должность. В документе говорится, что трудоустройство было произведено по «заявлению Агибалова».

Оклад вице-губернатора составит 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 000 руб.