Воронежский губернатор прокомментировал выплату 23 окладов уволенному заму

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы были опубликованы в субботу утром в Telegram-канале «Незыгарь».
Подлинность документов подтвердили источники «Коммерсанта». Губернатор прокомментировал изданию эту информацию. По его словам, ничего незаконного в пенсионных выплатах Агибалову нет. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился Гусев. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.
Из документов, опубликованных в Telegram-канале «Незыгарь», следует, что 60-летний Агибалов был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежской области 15 сентября. А 17 сентября чиновник снова был назначен на ту же должность. В документе говорится, что трудоустройство было произведено по «заявлению Агибалова».
Оклад вице-губернатора составит 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 000 руб.
Экономика
Новости
Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на форуме в Харькове, назвал несправедливым требование вернуть России долг в размере $3 млрд. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Киев не будет возвращать Москве деньги, которые были переведены в декабре 2013 г. сбежавшему впоследствии президенту Виктору Януковичу.
По словам Порошенко, Янукович «положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом» (слова президента Украины приводит «Интерфакс»).
Апелляционный суд Англии 14 сентября вынес решение по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Киев требовал отменить решение нижестоящей инстанции, которая обязала его вернуть Москве долг. Действующие власти Украины настаивают на том, что решение о выпуске еврооблигаций на $3 млрд было принято под неправомерным давлением России. Суд посчитал, что этот аргумент заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса.
Облигации на $3 млрд Россия купила у Украины в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал.
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Министерство финансов России спрогнозировало постепенное ослабление рубля по отношению к доллару до 73,9 руб./$ к 2036 г. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 г. Документ был в субботу внесен в Госдуму вместе с законопроектом о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг.
Согласно базовому прогнозу Минфина, средний курс доллара в 2017-2020 гг. составит 61,9 руб./$, в 2021-2025 гг. — 66,4 руб./$, 2026-2030 гг. — 71,1 руб./$, 2031-2035 гг. — 73,9 руб./$.
Минфин также спрогнозировал постепенное снижение цен на нефть. Согласно оценке ведомства, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит в $61,4 за баррель, в 2021-2025 гг. — $55,2 за баррель, 2026-2030 гг. — $52 за баррель, 2031-2035 гг. — $54,9 за баррель.
Это соответствует тому, что ранее говорили Центробанк и министр энергетики России Александр Новак. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер и в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.
Минфин также спрогнозировал инфляцию в районе 4% к 2036 г., средний рост ВВП на 3,2%, более быстрый рост производительности труда и реальных доходов населения, снижение темпов роста инвестиций в основной капитал и снижение уровня безработицы.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Ямало-ненецкое управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который 139 дней держит голодовку в колонии. В пятницу Сенцов был доставлен в больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение», сообщило ранее УФСИН.
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.
Режиссер вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства.
В середине сентября сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала письмо брата из колонии, в котором он пожаловался на ухудшение состояния. По словам режиссера, у него началась гипоксия («нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге»). «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — написал Сенцов. При этом он заявил, что прекращать голодовку не намерен.
В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве на Чистопрудном бульваре возле памятника Грибоедову прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Акция не была согласована с мэрией. Полицейские задержали 10 участников акции, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на одного из задержанных, Константина Котова. По его словам, задержанных доставили в ОВД «Басманное». Сенцов был осужден в России в августе 2015 г.: суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. Подробнее о проведении акции в нашей фотогалерее
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Бойцы специального подразделения МВД (ROSU) самопровозглашенной Республики Косово покинули позиции рядом с сербской гидроэлектростанцией (ГЭС) «Газиводе». Перед тем как они уехали, президент Косова Хашим Тачи объехал на катере водохранилище рядом с ГЭС, сообщает портал Indeksonline.
По его данным, поездка продолжалась около 15 минут, Тачи сопровождали начальник косовской полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Президент Косова был за штурвалом, после прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.
Ранее в субботу президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа. Как сообщало государственное агентство Tanjug, около 60 бойцов ROSU заняли позиции рядом с ГЭС «Газиводе», которая находится под контролем Белграда.
Парламент автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 г. объявил о независимости региона от Сербии и формировании суверенного государства Республика Косово. Согласно конституции Сербии, Косово по-прежнему является частью страны. Независимость самопровозглашенной республики признали Франция, Великобритания, Италия, США и некоторые другие страны.
Президент России Владимир Путин в феврале 2008 г. назвал одностороннее объявление независимости Косова нарушением принципов международного права.
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На съезде коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) произошел взрыв. По предварительным данным, там сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100-150 г в тротиловом эквиваленте, сообщило МВД республики.
При взрыве пострадали четыре человека, погибших нет, сообщает Донецкое агентство новостей. Трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.
Среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена компартии ДНР Геннадия Фоменко. О состоянии политика пока ничего не сообщается. По словам Фоменко, в здании находилось около 50 человек, взрыв произошел, когда съезд уже закончился и люди начали покидать здание.
Лидер партии Борис Литвинов рассказал журналистам, что здание, в котором проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.
В конце августа при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Внеочередные выборы главы ДНР назначены на 11 ноября. До выборов временно исполняющим обязанности главы республики назначен Денис Пушилин.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
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РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
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Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
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Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
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Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
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Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
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Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Манжосина от должности начальника управления президента по внешней политике. Вместо него на эту должность назначен Игорь Неверов.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Они вступили в силу со дня подписания. Причина отставки Манжосина в документе не указана.
Манжосин был назначен начальником управления главы государства по внешней политике в мае 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев. Манжосин родился в Москве в 1958 г., окончил Московский государственный институт международных отношений. В разные годы работал в торговом представительстве СССР в Турции, в Министерстве иностранных дел СССР, в посольстве Советского Союза на Кипре, в российском МИДе, в службе помощников президента России.
Игорь Неверов родился в 1956 г., окончил МГИМО. На дипломатической работе с 1978 г., работал в посольстве СССР в США, в МИД СССР, Министерстве иностранных дел России, в российском посольстве в США. С 2009 по 2014 г. был послом России в Швеции. Неверов был награжден орденом Дружбы и орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
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В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. В ней приняли участие представители 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего ЦИК зарегистрировал пять формулировок вопросов, которые могут быть вынесены на референдум).
Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума по вопросу, который сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.
Большинство участников собрания составили сторонники инициаторов объединения — справоросса Ильи Свиридова (шесть региональных подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы — из Нижнего Новгорода (Алексей Якимов с соратниками зарегистрировал собственную формулировку вопроса), Воронежа (там воспользовались формулировкой подмосковной подгруппы) и Оренбурга (предпочли формулировку Свиридова). Ранее представители подмосковной подгруппы заявили, что не намерены участвовать в объединении.
По закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса. Но запрет создавать в регионе больше одной подгруппы поставил инициаторов референдума в сложное положение: ни одна из формулировок не собрала количества подгрупп, необходимого для регистрации. Поэтому инициаторы последовали призыву председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая призвала всех объединяться, объяснил Свиридов. Он признал, что это делается, возможно, не самым оптимальным образом. Однако это первый опыт такого рода, подчеркнул он: закон о референдуме принят более 10 лет назад, а формы, которые участники собрания сегодня заполняют, ЦИК утвердил только 28 августа этого года.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для объединения региональные подгруппы должны пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.
Что касается отсутствия кворума, то ответственность за признание легитимности собрания его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивает одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.
«Ведомости» направили запрос в Центризбирком.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг за день потеряли более $3 млрд из-за падения акций компаний, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $1,62 млрд, он занимает 40-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $21,5 млрд.
Цукерберг потерял $1,66 млрд, его состояние на момент публикации оценивалось в $65,1 млрд. Основатель Facebook занимает 6-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
Акции Tesla подешевели из-за иска, поданного американской комиссией по ценным бумагам и биржам после сообщения Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство считает, что основатель Tesla намеренно ввел акционеров в заблуждение. К закрытию торгов в пятницу котировки Tesla на NASDAQ упали на 13,9% до $264,77 за акцию. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%.
Акции Facebookподешевели после того, как соцсеть сообщила об устранении уязвимости, из-за которой пострадали более 50 млн пользователей. Котировки компании к закрытию торгов упали на 2,59% до $164,46 за акцию. Капитализация Facebook сократилась на $12,6 млрд до $474,8 млрд.
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Автобус, попавший в субботу в ДТП в Луховицком районе Подмосковья, перевозил сотрудников ритейлера «Магнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Работники ритейлера ехали из распределительного центра в Коломне в город Зарайск. Всего в автобусе было 30 человек, рассказала компания, большинство получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла около семи утра по московскому времени на трассе М-5 «Урал», уточнило подмосковное управление МЧС. Автобус столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. О причинах аварии пока ничего не сообщается.
В аварии пострадали 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.
Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи рассказал, что за помощью обратились 23 человека. «У многих сочетанные травмы. Порезы, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства. Все пассажиры автобуса, по предварительным данным, — россияне.
Экономика
Новости
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., следует из материалов нижней палаты парламента.
На заседании правительства 25 сентября были уточнены основные параметры бюджета. Профицит в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 г. он составит 1,8% ВВП, в 2020 г. — 1,1% ВВП, в 2021 г. — 0,8% ВВП.
Правительство рассчитывает, что в следующем году доходы бюджета составят 19,969 трлн руб. Расходы будут на уровне 18,037 трлн руб. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн руб. При этом инфляция составит 4,3%.
В 2020 г. доходы запланированы на уровне 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Инфляция, согласно планам правительства, не должна превысить 3,8%.
В 2021 г. доходы бюджета вырастут до 20,978 трлн руб., расходы увеличатся до 20,026 трлн руб., а инфляция составит 4%, следует из проекта правительства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет. Проект бюджета будет рассмотрен в понедельник 1 октября на совете Госдумы, сообщила нижняя палата парламента.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
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AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
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Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
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Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
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PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
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Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Еще несколько сотен человек пострадали.
Ранее сообщалось о 48 погибших и сотнях пропавших без вести.
По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, стихия затронула нетуристический район.
Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.
На пляже в Палу в пятницу должен был состояться фестиваль, поэтому на берегу было много людей, отмечает Reuters. Этим и объясняется большое число погибших.
Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из мостов в городе Палу и главную дорогу. Кроме того, землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что мешает спасательной операции.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью людей. Глава государства заявил, что Россия разделяет скорбь дружеского индонезийского народа и попросил передать слова сочувствия семьям погибших.
10 крупнейших природных катастроф в России
Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
За последние 15 лет прямые убытки от 10 крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики «Института риска» (проект школы управления «Сколково», «Альфастрахования» и РБК). На первое место в рейтинге эксперты поставили паводок на Дальнем Востоке в июле - сентябре 2013 г. Ущерб оценивается в 87,9 млрд руб. Общее число пострадавших тогда превысило 190 000 человек, без крова остались 3500 семей
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Денис Русинов / ИТАР-ТАСС
За пять лет бюджеты страны всех уровней – муниципального, регионального, федерального – потратили на восстановление инфраструктуры более 12 трлн руб. и 100 млрд руб. – на выплаты граждан по незастрахованным убыткам, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов: «Убытки в 222,5 млрд руб. не показывают реальной картины. Из-за непопулярности этого вида страхования основные выплаты ложатся на государство». На вторую строчку аналитики «Института риска» поставили засуху в Центральной России и Сибири в июне - августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары и потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб. Гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, т. е. на 30% от всей посевной площади России
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Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС
Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.
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Константина Тарусова / ИТАР-ТАСС
Потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г., оцениваются в 17 млрд руб. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 000 человек
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Антон Новодережкин/ТАСС
Потери от лесных пожаров 2016 г. достигли 15 млрд руб., подсчитали аналитики. Тогда леса горели в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии
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Александра Мудрац / ИТАР-ТАСС
Ущерб от аномальной жары в Центральной России и Сибири летом 2010 г. эксперты посчитали отдельно от засухи того же года, оценив его в 12 млрд руб. «Альфастрахование» каждый год урегулирует от нескольких десятков до нескольких тысяч страховых случаев, причиной которых становятся природные бедствия, говорит представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, за выплатами обращается крайне малое число пострадавших от стихии
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Виталий Титов / ИТАР-ТАСС
Семибалльное землетрясение разрушило город Невельск на Сахалине в 2007 г. Ущерб оценивается в 8,5 млрд руб. По словам Нехайчука, причина столь редких обращений в страховые компании до сих пор не в отсутствии у страховщиков желания выплачивать деньги, а, наоборот, в нежелании россиян тратить деньги на покупку защиты для дома, зданий, автотранспорта. «Если взять ураган в Москве весной этого года, то совокупный застрахованный ущерб, по разным оценкам, не превысил 100-200 млн руб., что не согласуется с теми масштабами разрушений, которые увидели, а значит, и могли предупредить москвичи и жители области»
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ИТАР-ТАСС
Ущерб от наводнения в Ленске в 2001 г. превысил 7 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Убытки от засухи в Поволжье и Сибири в 2015 г. оцениваются в 7 млрд руб.
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Юрий Смитюк/ТАСС
Только в 2016 г. ущерб от природных катастроф в мире составил $166 млрд, подсчитали эксперты Swiss re. Топ-10 самых убыточных стихийных бедствий ХХI в. в России замыкает тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. Ущерб от него оценивается в 7 млрд руб.