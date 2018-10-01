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В ОАЭ возбудили уголовное дело против сенатора от Карачаево-Черкессии

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возбудили уголовное дело против члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает РБК со ссылкой на копии и нотариальный перевод писем генпрокуратуры Дубая. По информации издания, Арашукову вменяют фальсификацию и использование подложных документов.

В документах, на которые ссылается РБК, депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов указан как заявитель по уголовному делу. «Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», —рассказал Карданов.

«Генпрокуратура Дубая подтверждает, что 18.07.2018 на основании заявления, поданного в полицейском участке Бар-Дубая Русланом Кардановым, гражданином России, в генеральной прокуратуре Дубая было открыто дело № 1351/2018 против Рауфа Арашукова, гражданина России», — говорится в справке, подписанной начальником отдела ведомства Ахмедом Мохамедом Шарифом. Документ был подготовлен по запросу юридической компании «Дар Аль-Баян», представляющей интересы заявителя в ОАЭ.

Карданов направил депутатский запрос в конце июня. В нем он сообщил, что Арашуков мог подделать вид на жительство, выданный властями ОАЭ, изменив в документе дату окончания его действия — с 14 февраля 2017 г. на 14 августа 2016 г.

Арашуков стал сенатором в сентябре 2016 г. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы ФС РФ» сенатор не может быть резидентом другой страны. Карданов считает, что обман был необходим Арашукову для того, чтобы занять кресло сенатора.

В аппарате комитета Совета Федерации по регламенту РБК заявили, что обращение по поводу уголовного преследования Арашукова в ОАЭ в верхнюю палату не поступало. Совет Федерации проверял информацию о виде на жительство сенатора в ОАЭ в 2017 г. Тогда нарушения обнаружены не были, говорится в письме зампредседателя палаты Юрия Воробьева (копия документа есть у РБК).