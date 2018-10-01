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Суд приговорил бывшего предправления Эргобанка к восьми годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В частности, суд признал Бармина виновным в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие установило, что 31 декабря 2015 г. он присвоил себе более 750 млн руб. из кассы банка. Деньгами Бармин распорядился по собственному усмотрению, уточняет СК.

В январе 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у Эргобанка. Через год было возбуждено уголовное дело в отношении Бармина. Это беспрецедентный случай: «раньше с такими случаями, чтобы из кассы банка наличными выносили почти 1 млрд руб., встречаться не приходилось», говорил «Ведомостям» источник, близкий к регулятору.

Эргобанк по величине активов на 1 января 2016 г. занимал 321-е место в банковской системе России. На сайте Эргобанка говорилось, что его услугами пользуются более 60 организаций Русской православной церкви из 18 епархий. Владельцами банка указывались Вячеслав Бармин (23,5% акций банка), Владимир Гаспаров (23,5%), Василий Саушкин (20,5%), Валерий Мешкалин (напрямую ему принадлежит 5,4%, еще порядка 14% – через компанию «Корпорация «Дмитровская») и другие физлица.