Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку
Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Речь идет об отставке Ирины Мануйловой, Станислава Ершова и Дмитрия Братыненко.
«Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице- губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах», — уточнили в пресс-службе.
Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, Братыненко — с региональным Законодательным собранием, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.
В пятницу, 26 сентября президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко — первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регион Корякия.
До Кожемяко врио губернатора Приморья в октябре 2017 г. был назначен Тарасенко. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в регионе. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений. После назначения Кожемяко Тарасенко стал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»