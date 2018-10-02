Трех вице-губернаторов Приморья отправили в отставку

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Путину в мире доверяют больше, чем Трампу

Рейтинг доверия президенту США в мире остается крайне низким, что сказывается и на глобальном имидже Соединенных Штатов. Об этом говорится в исследовании центра Pew Research Center о международном имидже Америки, посвященном двухлетию президентства Дональда Трампа. Исследование базируется на опросах более чем 26 000 респондентов в 25 странах мира.

Уверенность в том, что президент США Дональд Трамп принимал правильные решения в отношении мировой политики, испытывают лишь 27% опрошенных Pew Research. Еще 70% респондентов не доверяют к американскому лидеру. Хуже всего с доверием к Трампу ситуация обстоит в Мексике (6%), Испании (7%), Франции (9%) и Германии (10%). Только в четырех странах Трампу доверяют более половины респондентов – на Филиппинах, в Израиле, Нигерии и Кении. Его позиции заметно улучшились в Южной Корее (на 27 п.п.) на фоне подвижек в урегулировании конфликта на Корейском полуострове, в Израиле (на 13 п.п.) на волне антииранской риторики и в Польше (на 12 п.п.), приветствующей антироссийские санкции.

В России Трампу доверяют всего 19% опрошенных, против 69%, сомневающихся в верности его курса в международной политике. Хуже российские респонденты относились только к Джорджу Бушу в 2003 г. (8%) на фоне вторжения США в Ирак, и к Бараку Обаме в 2014 г. (15%) и 2015 г. (11%), когда обострился конфликт на Украине. При этом в прошлом 2017 г. доверие к Трампу в России испытывали 53% респондентов.

Российскому президенту Владимиру Путину в миру доверяют 30% опрошенных, тогда как сомнения по отношению к принимаемым им решениям испытывают 62% опрошенных. Больше всего Путину доверяют в России (81%), на Филиппинах (61%) и в Тунисе (53%). В Европе российского лидера сильнее всего поддерживают в Греции (45%) и Германии (35%).

Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель - 52%, доверять ей не склонен 31% опрошенных. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 46% респондентов, и не доверяют 34%, а председателю КНР Си Цзиньпину 34% против 56% соответственно.

Именно Китай составляет конкуренцию США на международной арене. Отвечая на вопрос о том, какую страну вы хотели бы видеть глобальным лидером, 63% респондентов отдали предпочтение США и лишь 19% - Китаю. За китайское лидерство высказались и 35% российских опрошенных, еще 13% поддержали США. Ведущей экономической державой США называют 39% в 25 странах мира, тогда как Китай – 34%. При этом 70% опрошенных считают, что Китай сейчас находится на подъеме и играет в мире более важную роль, чем 10 лет назад. Про Россию так думает 41% опрошенных, про США – 31%. В том, что во внешней политике Вашингтон не учитывает интересы других игроков, уверены 70% опрошенных, обратное мнение разделяет лишь 28% респондентов.