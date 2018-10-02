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РБК узнал о запрете на проезд бензовозов по Крымскому мосту

Проезд по Крымскому мосту открылся 1 октября не для всех большегрузов – ограничения не сняты для бензовозов. Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» (поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков.

Как рассказал Костюков, Минтранс выдал разрешение на проезд по мосту грузовиков. Однако бензовозов это разрешение не коснулось. Проезд, добавил он, закрыт для всех грузовиков с любыми нефтепродуктами – они считаются опасными грузами, а выдача специальных разрешений на их провоз задерживается.

Коллапса нет, отметил Костюков: поставщики пользуются паромной переправой по морю и ждут разрешения.

Представитель ФКУ «Упрдор Тамань» (заказчик строительства моста) Алина Черноиванова подчеркнула, что по участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России законодательству. Вопрос о разрешении для бензовозов она комментировать не стала. Минтранс переадресовал вопросы в Ространснадзор. В Ространснадзоре пока не ответили на запрос РБК.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также подтвердил, что для грузовиков с нефтепродуктами и другими опасными грузами необходимы специальные разрешения на проезд по мосту. Пропуск выдается на каждое транспортное средство, рассказал он, отметив, что нужно иметь в виду, что маршрут новый и требует более долгого согласования.

Первого октября на Крымском мосту было открыто движение грузовиков. До этого было установлено ограничение по весу – 3,5 т. Мера была связана, как пояснял Росавтодор, с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».

Автомобильное движение по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост