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Белый дом ответил на обвинения в адрес Трампа в уклонении от налогов

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала вышедшее накануне расследование The New York Times о возможном уклонении от налогов семьи президента США Дональда Трампа. Представитель администрации сказала, что в конечном итоге газете придется извиниться, но не ответила на конкретные обвинения.

«Фред Трамп [отец Дональда Трампа] умер почти 20 лет назад — нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны провальной газеты New York Times. Много лет назад Налоговое управление США рассмотрело и одобрило эти декларации. Доверие американцев к New York Times и другим СМИ на рекордно низком уровне, потому что они круглосуточно заняты нападками на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать реальные новости», — говорится в заявлении Сандерс.

Расследование NYT показало, что молодое поколение Трампов заплатило лишь $52,2 млн налогов с более чем $1 млрд, оставленного им родителями. Издание утверждает, что снизить налоги в 10 раз позволили различные налоговые схемы — в ряде случаев граничащие с мошенничеством. «Президент долгое время продавал себя как миллиардера, создавшего свое состояние с нуля, но расследование показало, что он получил минимум $413 млн в сегодняшних долларах от девелоперской империи отца, большей частью — с помощью налоговых схем 1990-х годов», — говорится в публикации.

Адвокат Трампа Чальз Хардер назвал обвинения «стопроцентной ложью», отметив, что Трамп не участвовал в «налоговой стратегии» семьи.