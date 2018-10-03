Политика

Новости

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в екатеринбургское управление МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду утром пришли с обыском в управление МВД по Екатеринбургу. Об этом сообщают местный сайт Е1 и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Причину обысков в ведомстве назвать отказались. Городское управление полиции пока не комментирует ситуацию.

По данным Е1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников екатеринбургского управления МВД. Источник издания рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия проходят в отделе борьбы с экономическими преступлениями.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ТАСС информацию о проведении обыска. По его словам, сотрудники ФСБ работают в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения, а не в кабинете начальника. Он добавил, что обыск связан с ранее возбужденным уголовным делом, в котором нет фигурантов.