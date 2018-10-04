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Москве и Петербургу поднимут тарифы на медстрахование неработающих россиян

Внесенный в Госдуму проект бюджета включает рост страховых взносов регионов за неработающих россиян в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет «Коммерсантъ». Для большинства регионов изменение будет незначительным, но для четырех из них (Москва и Санкт-Петербург с областями) взносы вырастут вдвое. Так, для Москвы общая сумма расходов на взносы за неработающее население возрастет с 32 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2019 году, указывает издание.

Основной рост дал пересмотр коэффициента дифференциации, входящего в формулу расчета этих страховых взносов, пишет РБК: теперь он учитывает «особенности регионов, в которых заработная плата выше, чем в среднем по Российской Федерации». В результате в 2019 году ФОМС должен получить 719 млрд руб. трансферта на неработающее население против 687 млрд руб., запроектированных ранее. Однако официально новые цифры «пока неизвестны как московскому, так и региональному здравоохранению», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

Решение не окончательное, отмечает издание: еще возможна передача расходов на неработающих на федеральный уровень.

Летом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство освободит региональные власти от обязанности платить в ФОМС страховые взносы за часть неработающего населения: центр готов взять на себя порядка 500 млрд руб. Предполагается, что регионы направят высвобожденные средства на выполнение нового майского указа президента, отмечал министр.

Освободить регионы от этой обязанности предлагала и бывший председатель Счетной палаты, ныне вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее оценке, на взносы регионов за неработающих в 2017 г. пришлось 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. Это превышает дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, указывала Голикова: таким образом, дотация де-факто перетекает в ФОМС.