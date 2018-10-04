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Москве и Петербургу поднимут тарифы на медстрахование неработающих россиян

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Внесенный в Госдуму проект бюджета включает рост страховых взносов регионов за неработающих россиян в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет «Коммерсантъ». Для большинства регионов изменение будет незначительным, но для четырех из них (Москва и Санкт-Петербург с областями) взносы вырастут вдвое. Так, для Москвы общая сумма расходов на взносы за неработающее население возрастет с 32 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2019 году, указывает издание.

Основной рост дал пересмотр коэффициента дифференциации, входящего в формулу расчета этих страховых взносов, пишет РБК: теперь он учитывает «особенности регионов, в которых заработная плата выше, чем в среднем по Российской Федерации». В результате в 2019 году ФОМС должен получить 719 млрд руб. трансферта на неработающее население против 687 млрд руб., запроектированных ранее. Однако официально новые цифры «пока неизвестны как московскому, так и региональному здравоохранению», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

Решение не окончательное, отмечает издание: еще возможна передача расходов на неработающих на федеральный уровень.

Летом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство освободит региональные власти от обязанности платить в ФОМС страховые взносы за часть неработающего населения: центр готов взять на себя порядка 500 млрд руб. Предполагается, что регионы направят высвобожденные средства на выполнение нового майского указа президента, отмечал министр.

Освободить регионы от этой обязанности предлагала и бывший председатель Счетной палаты, ныне вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее оценке, на взносы регионов за неработающих в 2017 г. пришлось 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. Это превышает дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, указывала Голикова: таким образом, дотация де-факто перетекает в ФОМС.

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Бизнес
Новости

Президент РЖД рассказал о капсульной альтернативе плацкартным вагонам

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Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что одной из альтернатив выводимым из эксплуатации плацкартным вагонам станут вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством. «На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозеров «Российской газете» на транспортном форуме РЖД «PRO//Движение.1520» в Сочи.

Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. По его словам, кроме капсульных вагонов, есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки.

В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 г. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 г. на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарте должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина. Часть плацкартных вагонов старше 12,5 года модернизируют с обновлением оборудования и интерьера, включая USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.

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Политика
Новости

В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

Ведомости
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В США арестован подозреваемый в рассылке писем с ядом президенту страны Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам Пентагона, сообщил Herald Journal.

Арестованный — бывший военный моряк, житель Логана, штат Юта, сообщил ресурс. Fox News назвал имя вероятного подозреваемого: это Уильям Клайд Аллен, ордер на арест которого выдал офис генпрокурора Юты. По сообщению представителя ФБР, спецслужба в сотрудничестве с местной полицией расследует дело о применении «потенциально опасных химических веществ» и призывает жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению.

Накануне Секретная служба США (занимается охраной президента) сообщила, что 1 октября перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, и он не попал в Белый дом. Второго октября конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

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Политика
Новости

Путин исключил большие военные действия в Сирии

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Российско-турецкое соглашение о создании 15–20-километровой зоны деэскалации в Сирии исполняется; это исключает необходимость проведения крупных боевых действий в стране, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров в среду.

«Туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически. И там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок – ИГИЛ (запрещена в России), Джабхат-ан-Нусра и т. д., кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри идлибской зоны. Но нас не это беспокоит, нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине город Алеппо», – отметил российский президент.

«Что еще больше нас беспокоит – оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, в том числе на аэродром Хмеймим. С помощью самодельных, но от этого не менее опасных беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза, – именно это и было основной темой наших переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи», – напомнил Путин, отвечая на вопрос об опасности крупных боевых действий в Сирии.

По словам Путина, идея зоны деэскалации в Идлибе возникла «прямо во время переговоров» с Эрдоганом. Цель создания зоны – обеспечение большей безопасности и сирийских гражданских объектов, и российской военной базы Хмеймим. «Мы договорились о создании этой демилитаризованной зоны, в которой не должно быть представителей каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джабхад-ан-Нусру. И никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало», – добавил Путин.

Ранее подробности соглашения не раскрывались, Путин и Эрдоган рассказали о нем в Сочи лишь в общих чертах.

«Хочу вас проинформировать: мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, высвобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение. Мы делаем свою часть работы – продолжим дальше намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование», – отметил Путин.

«Мы вместе работаем солидарно, работа в принципе двигается в правильном направлении, у меня есть все основания полагать, что мы достигнем поставленных целей», – рассказал Путин. «А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там [в Идлибе] и не предвидится. Потому что нам боевые действия ради боевых действий не нужны, нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно», – заключил российский президент.

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Бизнес
Новости

Австрийская OMV заплатит «Газпрому» за доступ к Уренгойскому месторождению

Ведомости
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«Газпром» и австрийская компания OMV подписали основополагающее соглашение, согласно которому OMV получит доступ к Уренгойскому нефтегазоконденсатному месторождениюДокумент подписали в Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В декабре 2016 г. «Газпром» и OMV достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки «Газпром» должен был получить 38,5% в норвежской «дочке» OMV — OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь — 24,98% в освоении участков под номерами четыре и пять ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Теперь же австрийская компания заплатит российской газовой монополии за доступ к месторождению, обмена активами, согласно документу, происходить не будет.

В результате сделки доля группы «Газпром» в Уренгойском месторождении снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%. Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 г., говорится в пресс-релизе «Газпрома».

OMV выступает одним из партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2», а также владеет долей в ряде совместных предприятий.

Финансы
Новости

Цена на нефть превысила $86 впервые за четыре года

Ведомости
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Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель впервые с ноября 2014 г., свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в декабре выросла на 1,56% и по состоянию на 21.15 мск составила $86,41 за баррель. В последний раз цена нефти Brent была выше $86 за баррель 3 ноября 2014 г. Стоимость фьючерса на нефть WTI на ноябрь увелилась до $76,47 за баррель.

Главным фактором роста цен на нефть являются опасения дефицита сырья из-за санкций США против Ирана, писало агентство Reuters. Санкции в отношении энергетического сектора Ирана вступают в силу 4 ноября: они означают снижение предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняло агентство. Министр экономического развития России Максим Орешкин среди причин роста цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

Президент России Владимир Путин назвал ответственным за рост стоимости нефти американского коллегу Дональда Трампа. «Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин. По словам российского президента, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Страна в случае необходимости может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки от текущего уровня, уточнил он.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
Новости

Honda вложит $2,75 млрд в совместную с GM разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
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Японский автопроизводитель Honda Motor вложит $2,75 млрд в Cruise — подразделение американской General Motors, которое занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Financial Times. Компании рассчитывают составить конкуренцию аналогичному подразделению Alphabet — Waymo.

Японская компания сразу вложит $750 млн, оставшуюся часть выделит в течение года. В результате Honda получит 5,7%-ную долю в GM Cruise. В июне в GM Cruise инвестировала японская SoftBank Group. Она вложила в разработчика беспилотных автомобилей $2,2 млрд, получив 19,6% компании.

Японские власти в 2017 г. выделили около 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Руководство страны рассчитывает, что к 2020 г. беспилотный транспорт сможет ездить в некоторых районах Японии, а к 2025 г. из таких машин будет сформирован полноценный внутренний рынок.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Экономика
Новости

Силуанов раскрыл детали плана борьбы с долларом в российской экономике

Ведомости
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План снижения доли доллара при расчетах в российской экономике предусматривает налоговые преференции и ускорение возврата НДС по экспортным сделкам, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». «Мы считаем, что с нашими партнерами, а это партнеры бывают и по нашим странам Евразийского союза, по странам СНГ, да даже с нашими европейскими партнерами мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Меры дедолларизации экономики не затронут валютные вклады населения. По словам Силуанова, власти не собираются исключать хождение доллара и принудительно конвертировать долларовые сбережения в рублевые.

В июле этого года с инициативой дедолларизации российской экономики выступил президент ВТБ Андрей Костин. Он предложил президенту Владимиру Путину поручить правительству и Центробанку рассмотреть подготовленный банком проект плана. По словам Костина, Путин «в целом» поддержал предложения. 3 октября издание The Bell со ссылкой на три источника сообщило, что премьер-министр Дмитрий Медведев через неделю-две может утвердить соответствующие меры. Основа проекта – план президента ВТБ, направленный на «дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах».

Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме. Чиновник не раскрывал суть этих предложений. Он отмечал, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Представитель правительства заявил «Ведомостям», что снизить зависимость экономики от доллара можно в том числе с помощью стимулов и механизмов для перевода внешнеторговых расчетов на национальные валюты. Он заверил, что об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речь не идет.

Политика
Новости

Счетная палата учтет данные ФБК о нарушениях при закупках Росгвардии

Ведомости
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Счетная палата учтет информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях при закупках в системе Росгвардии. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо ФБК, опубликованном Алексеем Навальным на своем сайте. Директор департамента Счетной палаты Василий Бойцов пояснил, что эта информация будет учтена при проверке в 2019 г. исполнения федерального бюджета за 2018 г. Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе Счетной палаты агентству подтвердили подлинность письма.

На сайте Навального также опубликовано письмо за подписью помощника генпрокурора В. Г. Сидоркина, в котором говорится, что Генпрокуратура передала обращение ФБК в военную прокуратуру.

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором утверждается, что цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Ее основной вид деятельности – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

В сентябре директор Росгвардии Виктор Золотов выложил в сеть видеообращение к Навальному, в котором он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.

Мясокомбинат «Дружба народов» подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Суть претензий и требования истца неизвестны.

Финансы
Новости

ВТБ повысил ставки вкладов в валюте

Ведомости
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ВТБ с 3 октября повысил ставки вкладов в долларах и евро. Ставки по срочным вкладам без дополнительных функций в долларах выросли на 0,4-0,5 процентного пункта до 1,75-3,1% годовых для сумм от $3000. Вклады в евро на сумму от 3000 евро банк принимает под 0,55-0,95% годовых, до 3 октября он платил вкладчикам 0,1-0,4% годовых.

В середине сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Одновременно регулятор принял решение отказаться до 2019 г. от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, чтобы ограничить колебания курса рубля и их влияние на инфляцию. На фоне решения ЦБ начали расти ставки рублевых вкладов. Ставки по рублевым вкладам повысили сразу несколько банков, в том числе Промсвязьбанк, «Открытие», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Открытие», Промсвязьбанк и другие. 22 сентября Сбербанк также объявил о повышении ставок по вкладам в долларах.

В начале сентября президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал перспективы долларовых вкладов в случае ужесточения санкций США против российской банковской системы. Он уточнял, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ план действий на этот случай. ВТБ рассматривает различные варианты в этой ситуации, в том числе выплату вкладов в национальной валюте по текущему курсу, а также перевод вкладов в другие банки в рублях, с тем чтобы потом перевести их в доллары. «И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками», — говорил Костин. В интервью телеканалу Bloomberg он подчеркивал, что клиенты российских банков в случае введения санкций США смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады.

Политика
Новости

Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга

Ведомости
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Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова, который до сих пор был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении Путина сменить губернатора Петербурга. Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это крупнейший судостроительный холдинг в России, который на 100% принадлежит государству. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.

Представитель Кремля уточнял, что Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Он не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с Путиным. Это личное решение президента, рассказал «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».

Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году

Политика
Новости

Получивший 23 оклада воронежский чиновник вошел в антикоррупционную комиссию

Ведомости
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Исполняющий обязанности заместителя главы Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в виде 23 окладов, вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В конце сентября Гусев уволил Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада и назначив к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка. Через два дня руководитель региона назначил его на прежнюю должность в качестве исполняющего обязанности. Позже Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона и покинет пост 8 октября.

В правительстве области объяснили, что решение о повторном назначении было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 г. «О государственных должностях Воронежской области», а о выплатах – в связи с постановлением правительства региона от 2015 г. «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)» и по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 г.

В понедельник Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой «провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию». Сотрудники областной прокуратуры уже начали проверку. 

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