Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак с ведома Кремля
Правительство Великобритании впервые прямо обвинило «российское ГРУ» (Главное управление Генштаба) в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля.
Британский МИД, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором не только атаки на серверы Демократической партии США в 2016 году, но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 году, похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний. Великобритания впервые официально связало ГРУ с атакой на серверы Демпартии, отмечает The Guardian.
Кроме этого, NCSC назвал 12 хакерских групп, которые якобы служили прикрытием для деятельности ГРУ. Помимо широко известных Fancy Bear и APT28, это Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.
По мнению The Guardian, заявление британского МИДа предшествует раскрытию дополнительной информации о «российском следе» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте этого года.