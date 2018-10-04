СМИ узнали о готовности США обвинить Китай в подрыве популярности Трампа
Вашингтон готов обвинить Китай во вмешательстве во внутреннюю политику США на всех уровнях, вплоть до подрыва президентского авторитета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновик речи вице-президента Майка Пенса в Гудзонском институте. «Китай хочет другого американского президента», - цитирует агентство выдержки из речи. Такая позиция Пекина связывается с жесткой риторикой действующего президента США Дональда Трампа в отношении внешнеторговой политики Пекина.
Неделю назад обвинения в адрес Китая высказывал и сам Трамп с трибуны СБ ООН. По его словам, США обнаружили попытки вмешательства Пекина в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. «Они не хотят, чтобы я, или мы, побеждали, потому что я первый президент, когда-либо бросавший вызов Китаю в торговле», - пояснял он.
Теперь Вашингтон может обвинить Пекин в подготовке вмешательства не только в предстоящие в ноябре промежуточные выборы, но в и президентскую кампанию 2020 г. «Пекин мобилизовал скрытых агентов и ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая», - цитирует тот же черновик Пенса The Wall Street Journal. «То, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что творит в нашей стране Китай», - отмечается в тексте пока еще не состоявшегося выступления. Из черновика также следует, что Китай не дает американским корпорациям в лицензиях, если они отказываются выступить против политики администрации Трампа.
Пенс может раскритиковать и военную активность Китая в Южно-Китайском море, а также попытки перехвата его кораблями американских. При этом, как ожидается, вице-президент заверит аудиторию, что американские силы продолжат «летать, плавать и действовать везде, где это допускает международное право и требуют национальные интересы США».