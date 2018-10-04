Дольщикам предлагают разрешить расторгать договор с застройщиком-банкротом

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В Госдуму внесен законопроект, который разрешает дольщикам расторгать договор с обанкротившейся строительной компанией без суда. Соответствующий документ размещен на сайте Госдумы.
Изменения вносятся Самарской областной думой в отдельные законодательные акты РФ.
В данный момент законодательство не предусматривает оснований для внесудебного расторжения ранее заключенных договоров между дольщиками и застройщиками в том случае, если застройщик признан банкротом и ликвидирован как юридическое лицо. Это существенно затрудняет завершение строительства домов новыми инвесторами. Законопроект должен устранить этот пробел в законодательстве.
Авторы законопроекта отмечают, что документ разработан на основе опыта реализации законодательства о банкротстве при решении в Саратовской области проблем дольщиков, перед которыми застройщики не выполнили свои обязательства.
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Британский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В этом году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.
Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.
Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.
Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.
Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.
Горячий референдум в Каталонии
Emilio Morenatti / AP
1 октября в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»
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Manu Fernandez / AP
СМИ сообщают, что часть избирательных участков опечатаны по решению властей Испании. На некоторых участках в Барселоне полиция пытается помешать голосованию
2/9
Francisco Seco / AP
«Интрефакс» передает, что уже есть первые задержанные в ходе беспорядков
3/9
Emilio Morenatti / AP
Испанская полиция использует шумовые гранаты для разгона желающих проголосовать, сообщает испанская пресса. По словам некоторых очевидцев, полицейские начали стрелять резиновыми пулями, сообщает The Guardian
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Francisco Seco / AP
В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие
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Emilio Morenatti / AP
По данным газеты El Pais, полиция изымает урны для голосования с избирательных участков
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Bob Edme / AP
В связи с этим власти Каталонии разрешили всем желающим голосовать на любом открытом участке и использовать для этого бюллетени, распечатанные на домашних принтерах
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Manu Fernandez / AP
Ранее этот референдум был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис назвал планируемый референдум «издевкой над демократией» и «инструментом выбора диктаторов», передает Associated Press
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Enrique Calvo / Reuters
МВД Испании призвало граждан оказывать содействие властям, которые принимают меры против проведения референдума, пишет газета El Pais
Среди организаций наиболее вероятным получателем премии мира Time считает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура дважды становилась нобелевским лауреатом — в 1954 и 1981 гг.
Шансы получить Нобелевскую премию мира есть также у папы римского Франциска, пишет Time, хотя букмекеры оценили их только как 16 к 1. Ни один папа римский никогда не становился лауреатом Нобелевской премии мира, но папа Франциск пользуется большой популярностью, отмечает издание. В этом году он стал «Человеком года» по версии Time.
Журнал также называет в числе вероятных получателей Нобелевской премии мира блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который в 2012 г. был приговорен к семи годам тюрьмы и 1000 ударов плетью за «оскорбление ислама по электронным каналам». Если он получит премию, это будет второй случай, когда заключенный стал нобелевским лауреатом, отмечает Time: в 2010 г. премию получил осужденный китайский правозащитник Лю Сяобо.
Среди фаворитов журнал также упоминает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), одна из основательниц которого Джейн Аддамс стала первой американской женщиной, получившей Нобелевскую премию мира (это произошло еще в 1931 г.). В этом году ACLU может быть отмечен за групповой иск от имени более 2000 детей мигрантов, которых американские власти разделили на границе с родителями.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата состоится в пятницу, 5 октября.
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Kin Cheung / AP
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
1/10
Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
2/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
3/10
Kay Nietfeld/dpa via AP
Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/10
Ted S. Warren / AP
Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
5/10
Andrew Medichini / AP
На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
6/10
Rick Wilking / Reuters
На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
7/10
Christophe Ena / AP
На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
8/10
Jonathan Brady / Reuters
На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
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Elijah Nouvelage / Reuters
Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
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Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину составил 58%: по сравнению с 2017 г. он упал на 17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Левада-центра» об отношении россиян к различным институтам.
Этот показатель упал до уровня 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». «Заметное падение президентского рейтинга» социологи отметили еще в начале 2018 г., объясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, мартовские выборы «оживили» показатель, но после выборов вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.
Теперь у россиян наибольшим доверием среди институтов пользуется армия, свидетельствуют данные опроса. Ей доверяет 66% опрошенных. Многие респонденты сказали, что «чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию и демонстрацию высокотехнологичного оружия», комментирует Волков.
Опрос проводился с 20 по 26 сентября. «Левада-центр» опросил 1600 человек в 52 регионах России.
В среду, 3 октября, Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, согласно которому женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Незадолго до этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что рейтинги не мешают реальной работе президента. Так он ответил на вопрос, не беспокоится ли Кремль, что на рейтинг Путина может повлиять повышение пенсионного возраста. «Для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей, а именно — повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
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Правительство выделило 9,8 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Эти средства будут вложены в покупку восьми SSJ-100 общей стоимостью 18,7 млрд руб., впоследствии эти самолеты будут переданы в лизинг региональным авиакомпаниям. Поставка самолетов начнется в этом году и будет продолжена в следующем.
Господдержка позволит ГТЛК увеличить количество закупаемых самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия по лизингу, отмечается в сообщении правительства. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.
Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Вашингтон готов обвинить Пекин во вмешательстве во внутреннюю политику США на всех уровнях, вплоть до подрыва авторитета президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновик речи вице-президента Майка Пенса в Гудзонском институте. «Китай хочет другого американского президента», — цитирует агентство выдержки из речи. Такая позиция Пекина связывается с жесткой риторикой Трампа в отношении внешнеторговой политики Китая.
Выступление Пенса состоится позднее в четверг.
Неделю назад обвинения в адрес Китая высказывал и сам Трамп с трибуны Совета Безопасности ООН. По его словам, США обнаружили попытки вмешательства Пекина в предстоящие промежуточные выборы в конгресс. «Они не хотят, чтобы я или мы побеждали, потому что я первый президент, когда-либо бросавший вызов Китаю в торговле», — пояснял он.
Теперь Вашингтон может обвинить Пекин в подготовке вмешательства не только в предстоящие в ноябре промежуточные выборы, но в и президентскую кампанию 2020 г. «Пекин мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая», — цитирует тот же черновик Пенса The Wall Street Journal. «То, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что творит в нашей стране Китай», — отмечается в тексте. Из черновика также следует, что Китай отказывает американским корпорациям в лицензиях, если они не хотят выступить против политики администрации Трампа.
Пенс может раскритиковать и военную активность Китая в Южно-Китайском море, а также попытки перехвата американских кораблей. При этом, как ожидается, вице-президент США заверит аудиторию, что американские силы продолжат «летать, плавать и действовать везде, где это допускает международное право и требуют национальные интересы США».
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
IDPC является главным регулятором в Евросоюзе в сфере защиты данных, отмечает газета The Wall Street Journal. По данным издания, комиссия может оштрафовать Facebook на 4% глобальной выручки, то есть примерно на $1,6 млрд. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), отмечает газета.
На прошлой неделе Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.
Соцсеть устранила уязвимость. Для этого были сброшены маркеры доступа 50 млн аккаунтов, которые могли быть скомпрометированы, а также еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», сообщил Facebook.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Минвостокразвития выступило с инициативой обнуления сборов за аэропортовое обслуживание для малых, но социально значимых аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Предложение обсуждалось на совещании в Минтрансе 3 октября. Речь шла о семи федеральных казенных предприятиях (ФКП), в которые ранее были включены 81 аэропорт и посадочные площадки. Их дефицит покрывается из субсидий Росавиации, которые в 2017 г. составляли 3,3 млрд руб.
«В рамках ряда поручений (в том числе президента) по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы»,— рассказал один из собеседников издания. В Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, в Минвостокразвития уточнили, что позиция по нему «пока формируется».
«Экономический эффект от обнуления сборов не оправдывает риски», - считает собеседник издания в одном из ведомств. Выпадающие доходы он оценил в 2,1 млрд руб., а субсидии четырем наиболее крупным дальневосточным казенным предприятиям, по его оценке, могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если их собственные доходы обнулятся, привлекать авиакомпании и наращивать пассажиропоток им будет сложнее.
Вице-премьер Республики Коми Николай Герасимов считает тему «актуальной» и предлагает распространить ее «для повышения доступности авиации не только на регионы, где аэропорты входят в ФКП, но и на другие северные территории, в том числе на Коми, где аэропортовый комплекс принадлежит республике». Гендиректор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов говорит о возможном снижении тарифов на перевозку. Долю аэропортовых сборов в цене билета он оценивает в 25–30%.
Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля
«Аэропорты регионов»
«Платов» – первый аэропорт, построенный в России с нуля в постсоветское время. Основным инвестором стала ГК «Ренова» Виктора Вексельберга
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«Аэропорты регионов»
Строительство началось в 2014 г. Общие инвестиции составили 47 млрд руб., из которых средства «Реновы» и привлеченные в Газпромбанке – 19 млрд руб.
2/11
Валерий Матыцин/ТАСС
Площадь аэропорта – более 86 000 кв. м. Из них 50 000 занимает пассажирский терминал. Пропускная способность аэропорта – 5 млн пассажиров в год
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Валерий Матыцин/ТАСС
Аэропорт назван в честь атамана Донского войска, который участвовал во всех крупных сражениях XVIII–XIX вв. (русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 г.). На фото: портрет атамана Донского казачьего войска Матвея Платова на окне терминала
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«Аэропорты регионов»
Торжественное открытие аэропорта прошло 18 ноября 2017 г. Тогда «Платов» принял два первых рейса: лайнер «Ростов-на-Дону» авиакомпании «Россия» из московского «Внуково» и лайнер «Дон» авиакомпании «Азимут» из старого городского аэропорта
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Валерий Матыцин/ТАСС
В четверг, 7 декабря, аэропорт заработал на полную мощность – началось обслуживание внутрироссийских и международных рейсов
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«Аэропорты регионов»
Новый терминал построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году
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Валерий Матыцин/ТАСС
«Платов» будет самым дорогим в России аэропортом для авиакомпаний. Например, тариф за взлет и посадку будет в 1,6 раза больше, чем в прежнем аэропорту Ростова-на-Дону
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«Аэропорты регионов»
Половину рейсов из «Платова» будет выполнять новая авиакомпания – «Азимут» (проект совладельца «Внуково» Виталия Ванцева и его партнеров)
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Валерий Матыцин/ТАСС
У входа в терминал
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Валерий Матыцин/ТАСС
Продажа товаров с символикой футбольного клуба «Ростов»
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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о готовности купить электробайк из проекта Aurus (прежнее название – «Кортеж»). «Я с большим удовольствием купил бы наш, российский мотоцикл. Тем более что планируется не просто мотоцикл, а электромотоцикл. Но нужно подождать, когда он поступит в продажу», — приводит слова Новака «РИА Новости».
Предполагается, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом «Иж», он будет поставляться как на российский, так и на зарубежные рынки. Байк модельного ряда Aurus будет полностью электрическим.
Ранее Новак декларировал наличие в своем автопарке двух мотоциклов BMW. Сейчас, по словам министра, он катается на мотоцикле не так часто, как ему хотелось бы, но продолжает интересоваться новинками в сфере мототехники.
Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство мотоцикла проекта Aurus начнется не ранее 2020 г. Сам Мантуров также заявил о желании купить внедорожник Aurus для себя, а седан – для служебных целей.
На каких автомобилях ездили руководители России и СССР
Bain News Service / Library of Congress
Delaunay-Belleville царя Николая II на фронте Первой мировой войны
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tsarselo.ru
Автомобиль-снегоход Николая II Delaunay-Belleville, созданный царским шофером Адольфом Кегрессом, 1917 г.
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РИА Новости
Первым автомобилем Ленина стал Turcat-Mery французского производства. Позже Ленин пересел на Delaunay Belleville. В 1918 г. на Ленина было совершено покушение, Delaunay Belleville 45 был обстрелян. Ленин не пострадал, но кузов автомобиля был настолько поврежден, что не поддавался ремонту
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РИА Новости
Rolls-Royce, которым пользовался Ленин в 1921-1922 гг.
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РГАКФД
ЗИС-115 Иосифа Сталина в Кремле, 1952 г.
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AP
ЗИС-110 Никиты Хрущева в Восточном Берлине, 1960 г.
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Виктор Будан / Владимир Мусаэльян / Фотохроника ТАСС
ЗИЛ-111 Леонида Брежнева во время встречи президента Гвинейской Республики Ахмеда Секу Туре в 1965 г.
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Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
Mercedes-Benz 600 в кузове W100 Леонида Брежнева во время поездки в Югославию в 1971 г.
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Владимир Мусаэльян /Фотохроника ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев у автомобиля «Чайка», 1972 г.
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Александр Чумичев / Юрий Лизунов / ТАСС
ЗИЛ-41045 Михаила Горбачева во время визита в Индию, 1986 г.
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Mark Avery / AP
Михаил Горбачев в правительственном ЗИЛе во время поездки в Китай, 1989 г.
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Herbert Knosowski / AP
ЗИЛ-41052 Бориса Ельцина во время саммита G8 в Германии, 1999 г. Справа – канцлер ФРГ Герхард Шредер
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Grigory Avanyan / ITAR-TASS
Mercedes-Benz S-Class Pullman в кузове W140 Бориса Ельцина, 1999 г.
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Dmitry Astakvov / RIA Novosti / AP
Mercedes-Benz S-Class Pullman Guard в кузове W221 Дмитрия Медведева, 2011 г.
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Luca Bruno / AP
Mercedes-Benz S-Class Pullman Guard в кузове W221 Владимира Путина, 2015 г.
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Структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры со швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi International. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По словам одного из них, договоренность о сделке почти достигнута. Другой собеседник говорит, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola. Представители компаний отказались от комментариев.
Структурам «Альфа-групп» с 2013 г. принадлежит 55,8% IDS Borjomi, по данным Forbes. Эту долю они приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили, последние сохранили контроль над 37,2%. Остальные доли находятся в собственности грузинских и украинских миноритариев. На момент сделки 100% IDS Borjomi, по оценке Forbes, могли стоить $500 млн, а 55,8% - около $280 млн соответственно. Сейчас стоимость этого бизнеса может составлять $400–480 млн, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 млрд л. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, а в ее портфель входят такие бренды, как «Святой источник» и «Моршинская». У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к этим рынкам бутилированной воды. Для Nestle сделка означала бы возвращение в портфель бренда «Святой источник», который был продан IDS Borjomi в 2009 г. Сейчас Nestle не разливает воду в России. По прогнозу Euromonitor, в 2018 г. оборот российского рынка бутилированной воды может достичь 187 млрд руб.
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Центр реагирования на киберинциденты появится на Украине при помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции в Грузии рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты», — приводятся его слова в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на сайте альянса.
Столтенберг уточнил, что НАТО поддерживает укрепление кибербезопасности Украины через целевые фонды. «У нас есть целевой фонд для киберзащиты, и мы осуществляем финансирование и поддержку инициатив по укреплению киберзащиты и киберспособностей Украины. Мы также помогаем им защищать свои собственные сети и собственную инфраструктуру», - отметил он.
В конце сентября стало известно о решении США выделить Украине $5 млн на укрепление киберинфраструктуры. Оно было принято по итогам первого диалога США и Украины по вопросам кибербезопасности.
Ранее генсекретарь НАТО не исключал применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО, уточняя, что это «будет зависеть от характера атаки». Речь идет о применении принципа коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. На кибератаки этот принцип был распространен несколько лет назад.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт