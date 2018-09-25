«Дом.рф» даст гарантии банкам по кредитам застройщиков

В рамках указанной программы «Дом.рф» будет предоставлять гарантии банкам, выдающим целевые кредиты для финансирования жилищного строительства Максим Стулов / Ведомости

«Дом.рф» приступает к реализации программы гарантирования целевых кредитов для финансирования строительства жилья в России. Разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком – стороны уже подписали соответствующие соглашения, говорится в их совместном сообщении.

В рамках программы «Дом.рф» будет предоставлять гарантии банкам, выдающим целевые кредиты для финансирования жилищного строительства. «По таким кредитам предусмотрено применение пониженного коэффициента «риск-вес» в размере 20% вместо 100%», – указывается в сообщении.

Кредиты вместо денег дольщиков Механизм гарантирования целевых кредитов застройщикам разрабатывается в соответствии с дорожной картой по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан (утверждена правительством РФ в декабре 2017 г.)

В соответствии с дорожной картой программы «Дом.рф» определит базовые условия гарантирования, требования к застройщикам и их проектам.

Провести первые пилотные сделки по гарантированию кредитов застройщикам планируется в первом полугодии 2019 г.

«В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в 7 раз: с 0,6 трлн до 4,3 трлн руб., полагаем, что до половины от этого объема может быть реализовано с использованием нового механизма», – прокомментировал заместитель генерального директора «Дом.рф» Артем Федорко. По его словам, использование механизма гарантирования позволит обеспечить плавный переход строительной отрасли на новую модель финансирования.

В свою очередь банки смогут увеличить объемы финансирования строительства жилья, уверен заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Для того чтобы показать, как на практике работает данный механизм, мы планируем реализовать пилотную сделку с использованием такой гарантии», – прокомментировал Попов, слова которого приводятся в сообщении «Дом.рф».

«Работа по новым правилам финансирования жилищного строительства – вызов для банков. Требуется определенный реинжиниринг и увязка в новый единый бизнес-процесс комплекса банковских продуктов», – дополняет заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус (цитата по сообщению «Дом.рф»). Он отмечает, что, хотя Газпромбанк имеет необходимую экспертизу и наработки, синергия с «Дом.рф» ускорит позитивный эффект нововведений.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин уже упоминал о возможности появления программы, которая бы стимулировала банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством.

Минстрой признал, что банковская система России не готова кредитовать строителей жилья по новым правилам, когда прямое привлечение средств населения заменяется банковскими кредитами (вступит в силу с 1 июля 2019 г.). Ведь за счет средств дольщиков девелоперы получали бесплатное финансирование на несколько триллионов рублей, в то время как весь банковский портфель сегодня составляет 1,5 трлн руб.

Владелец девелоперской компании «Баркли» Леонид Казинец уточнял, что на июнь текущего года российским застройщикам было необходимо привлечь 1,8 трлн руб., чтобы достроить начатые проекты. «Совокупно все банки на жилищное строительство выдали порядка 600 млрд руб.», – рассказывал Казинец «Ведомостям».