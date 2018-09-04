Почему российские застройщики больше не смогут строить много жилья

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По итогам первого полугодия 2018 г. в стране насчитывается 880 проблемных объектов Максим Стулов / Ведомости

Отрасль практически полностью потеряет независимость, фактически став подконтрольной банковскому сектору, опасаются эксперты. Минстрой рассчитывает, что останутся наиболее профессиональные и надежные застройщики.

Цена спасения

По данным Минстроя РФ, более 34 000 граждан включены в реестр обманутых дольщиков, всего по итогам полугодия в стране насчитывается 880 проблемных объектов, по которым заключено 90 617 договоров долевого участия. Во время кризиса 2008–2009 гг. таковых насчитывалось около 150 000, вспоминает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.

Чтобы не появлялось новых, государство ужесточает законодательство, усиливает контроль за отраслью. Уже пострадавших граждан также спасают власти: находят другого девелопера, который достраивает проблемный ЖК за определенные преференции, выделяют бюджетные средства на достройку. К примеру, сообщалось, что на достройку объектов Urban Group федеральное правительство планирует выделить 14,6 млрд руб., из них 3 млрд выделят в 2018 г. Около 40 млрд руб. может выделить областное правительство, писали «Ведомости». Всего, чтобы достроить дома, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (отчет опубликован на сайте фонда).

Крах Urban Group, по мнению президента ГК «Основа» Александра Ручьева, «вызван неэффективным управлением: у компании был раздут штат, она строила слишком дорогой в себестоимости продукт в неликвидных местах и тратила запредельные деньги на рекламу и маркетинг». То, что компания достраивала часть объектов за рухнувшей ранее ГК «СУ-155», могло внести свой вклад, но это не основная причина, уверен он. По сути, «девелоперский бизнес превратился в социальную историю – есть понимание, что государство в любом случае достроит объекты. Вместо понятия «инвестор», у которого есть риски, в ходу понятие «дольщик», подчеркивает Ручьев. Сейчас об отличии дольщика от инвестора заговорили и девелоперы, и чиновники (например, руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на пресс-бранче «Девелопмент: перезагрузка» в августе) – о том, что инвестор все-таки должен оценивать риски, когда вкладывает средства в проект. Однако в стране, где уровень благосостояния населения невысок, это превращается в социальную проблему. «Потеря доверия к девелоперам приведет к куда более серьезным последствиям, чем кажется на первый взгляд», – говорит Литинецкая. Последние годы число банкротств застройщиков постепенно увеличивается, по данным РАСК, в 2016 г. закончили свое существование 149 девелоперов в России, в 2017 г. – 157 компаний, в середине 2018 г. процедуру банкротства проходило уже около 300 компаний.