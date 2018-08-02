Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Бумажное строительство

Застройщики Московского региона получили разрешения на годы вперед

Это простимулировали изменения в закон о долевом строительстве
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В июне в Московской области было выдано 216 разрешений на строительство жилья, а в мае застройщики получили всего 16 разрешений, рассказал «Ведомостям» представитель областного правительства. Если по разрешениям, выданным за пять месяцев, в январе – мае, можно построить 1,23 млн кв. м, то по июньским – более 6 млн кв. м. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года подмосковные власти выдали всего 76 разрешений на 1,3 млн кв. м жилья.

Схожая ситуация и в Москве: в июне застройщики получили 132 разрешения, с начала года – в среднем 13–15 в месяц. Всего по выданным за полгода разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.

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