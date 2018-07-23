Дольщикам Urban Group могут предложить деньги вместо жилья

ЖК «Лайково» состоит из 14 домов, из них начато строительство только трех домов, степень готовности которых составляет 30–67% vk.com/vlaykovo

Власти продолжают активное взаимодействие с гражданами, купившими квартиры у банкротящегося девелопера Urban Group. Сегодня в офисе «Дом.рф» с дольщиками встретились представители Фонда защиты участников долевого строительства, власти Московской области, а также представитель конкурсного управляющего застройщика. Покупателям жилья у проблемного девелопера представили дорожную карту по решению их проблем. В частности, был озвучен график достройки домов, источники финансирования строек, а также рассказано о планах по рефинансированию взятых ипотечных кредитов и возможности получить деньги вместо квартир.

Деньги вместо квартиры

Денежное возмещение непостроенного жилья могут предложить дольщикам двух проектов Urban Group – ЖК «Лесобережный» и ЖК «Лайково». Власти сомневаются в целесообразности достройки большей части домов в этих проектов из-за низкой стадии их готовности. «По ЖК "Лайково" и "Лесобережный" строительство находится где-то рядом с "нулем", при этом там есть ДДУ. Сегодня на встрече с дольщиками мы говорили, что будем смотреть, есть ли целесообразность завершения строительства по этим ДДУ. И будем в качестве альтернативы предлагать гражданам рассмотреть возможность компенсации деньгами», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

При этом генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник отметил, что для обсуждения вопроса компенсации правительство Подмосковья организует дополнительные консультации с дольщиками. «У людей разное к этому отношение: кто-то хочет получить вложенные деньги и забыть как страшный сон свое неудачное вложение», – сказал Плутник.

О том, что власти прорабатывают вариант возврата средств, рассказал сегодня и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Мы рассматриваем вариант, когда на объекты, которые еще не приступили строить, но уже получили деньги, соответственно, вернуть эти деньги, чтобы люди могли купить другое жилье у надежных застройщиков», – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Масштабы «нулевых» строек в проектах Urban Group внушительны. Так, ЖК «Лайково» состоит из 14 домов, из которых начато строительство только трех домов, степень их готовности составляет 30–67%. Готовность семи домов оценивается от 0 до 5%. Еще четыре дома находятся в состоянии 10–16% готовности. Всего квартир в этом проекте купили 1960 дольщиков.

Еще печальней ситуация В ЖК «Лесобережный», в который входят 15 домов: один дом – 45% готовности, четыре дома – 10–16% и 10 домов – 0–5% готовности. В этом проекте куплено 1507 квартир по ДДУ (данные из презентации, показанной на встрече дольщиков в («Дом.рф»).

Какие дома введут первыми

На встрече были названы шесть адресов, дома по которым будут достроены в первую очередь. Так, в декабре 2018 г. планируется завершить строительство дома N 7 в ЖК «Видный город» (готовность – 95%), дома N 5 в ЖК «Солнечная система» (80%), дома N 6 в ЖК «Митино О2» (95%) и дома N 7 в ЖК «Опалиха О3» (95%). В апреле 2019 г. планируется достроить корпуса 1 и 2 дома N 11 в ЖК «Митино О2», готовность которых на сегодняшний день составляет 75%.

«Это шесть домов, дома с максимальной степенью готовности. В случае готовности инженерных сетей они будут сданы в обозначенные сроки», – сказал управляющий директор «Дом.рф» Алексей Ниденс.

Плутник добавил, что завершение строительства всех домов займет 2–3 года. «Завтра же, в этом году, проблемы по всем домам решить не удастся», – сказал руководитель Фонда дольщиков. А чтобы лучше контролировать строительство, Плутник пообещал оборудовать стройки камерами видеонаблюдения – их должны будут установить на стройплощадках всех домов.

«Мы ведем установку камер на всех площадках, чтобы контролировать ход строительства», – сказал Плутник.

Согласно материалам «Дом.рф», всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 ДДУ. При этом только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья, который должен вести конкурсный управляющий застройщика.

Согласно дорожной карте, по завершении строительства последние дома Urban Group планируется ввести в эксплуатацию в мае 2021 г.

На что будут строить

Достройка домов Urban Group будет финансироваться из трех источников: федерального бюджета, бюджета Московской области и средств Фонда защиты прав дольщиков и федеральных средств.

На достройку объектов проблемного подмосковного застройщика Urban Group в резервном фонде правительства РФ уже заложено 3 млрд руб. «В настоящее время деньги выделяются из резервного фонда правительства, это самая быстрая процедура. Из резервного фонда будет выделено 3 млрд руб. до конца года», – сказал Плутник.

Правительство Московской области, в свою очередь, готово выделить всего 20 млрд руб., эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, рассказал губернатор Воробьев. «Мы за счет регионального бюджета вынуждены будем достроить всю инфраструктуру социальную – это школы, поликлиники, детские сады, все это ляжет на наш бюджет. Я думаю, что с этими социальными объектами сумма наших инвестиций может достигать в эти проекты до 20 млрд руб. (цитата по телеканалу «Россия 24»).

При этом окончательная сумма, необходимая для достройки домов пока не определена.

«Суммы окончательные будут после завершения обследования объектов группы, на основании которого завершатся проектные работы, будет подготовлена смета и получены заключения экспертизы», – сказал Тагиев. Он добавил, что комплексное обследование объектов начнется в августе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что для завершения всех строек Urban Group необходимо около 71 млрд руб.

С ипотекой тоже помогут

Помимо достройки домов и инфраструктуры за Urban Group власти решили помочь дольщикам и с обслуживанием ипотечных кредитов, взятых на покупку квартир в проектах застройщика. Для этого компания «Дом.рф» взялась за разработку программы рефинансирования этих кредитов.

По словам Плутника, многие дольщики брали ипотечные кредиты по ставке 12% и выше. «Платежи могут быть снижены до сегодняшней рыночной ставки в 9,5%», – сказал Плутник, отметив, что ситуация у всех дольщиков разная и решение по каждому договору долевого участия будет приниматься отдельно.

Очередная встреча дольщиков Urban Group c представителями Фонда дольщиков и властей Подмосковья состоится в августе 2018 г., пообещал министр Тагиев. «Встречи будут проходить на площадке «Дом.рф» и Московской области с той периодичностью, о которой люди попросили. Следующая встреча здесь запланирована в августе», – сказал Тагиев.

Напомним, что Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве пяти структур, входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.