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СМИ узнали о нехватке 70 млрд рублей на достройку объектов Urban Group

Строительство объектов Urban Group в Подмосковье требует дополнительно более 70 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленного об итогах проверки компании собеседника в федеральном правительстве.

Согласно предварительным итогам аудита, компания распродала почти две трети квартир, а построила всего треть от запланированного. Проверяющие пришли к выводу, что Urban Group завышала себестоимость строительства, что, в свою очередь, может свидетельствовать о выводе средств, пишет издание. Всего у Urban Group на этапе строительства пять комплексов. Газета указывает, что готовность многих зданий «на низком уровне».

Власти инициировали проверку компании в мае, после того как Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в ее проектах. Позже владелец компании Александр Долгин говорил о готовности продать бизнес любому банку за 1 руб. Затем он перестал выходить на связь, рассказал изданию один из чиновников. На звонки газеты предприниматель также не ответил.

«Коммерсантъ» уточняет, что в предстоящем совещании об итогах аудита Urban Group примет участие министр строительства Владимир Якушев. Три источника рассказали газете, что за счет продажи готовых квартир власти планируют получить 11,9 млрд руб. В таком случае дефицит снизится до 59 млрд руб. Эту нехватку руководство страны рассчитывает покрыть средствами из федерального и подмосковного бюджетов, а также страховыми выплатами по договорам долевого участия.