Fitch: платежеспособность ВСК под угрозой из-за Urban Group

ВСК считает, что признание банкротами некоторых организаций Urban Group не повлияет на финансовые показатели компании Евгений Разумный / Ведомости

Fitch поместило на пересмотр рейтинги страховой компании ВСК, в том числе рейтинг финансовой устойчивости, с возможностью понижения, сообщило агентство.

Fitch отмечает, что ЦБ с 10 июля установил для страховщиков застройщиков новое требование по резервированию. В результате ВСК нужно создать резерв в размере 9,7 млрд руб. по полисам страхования ответственности Urban Group. По состоянию на 9 июля, когда Арбитражный суд Московской области признал ряд компаний застройщика банкротом, требование о создании резерва в таком объеме создает значительный дефицит в показателях страхового покрытия и платежеспособности ВСК, считает Fitch.

ВСК не видит рисков невыполнения регуляторных требований, сказал «Ведомостям» ее представитель.

ВСК страховала ответственность Urban Group, подтвердил представитель страховщика. Размер обязательств перед ее дольщиками он не раскрывает, заверяя, что компания выполнит их. Источник «Интерфакса» оценивал совокупный размер обязательств ВСК перед дольщиками почти в 10 млрд руб.: «Если эта сумма будет предъявлена к выплате, у страховой компании могут возникнуть проблемы с финансовой устойчивостью».

ВСК считает, что признание банкротами некоторых организаций Urban Group не повлияет на финансовые показатели компании. Большинство застрахованных объектов уже сданы в эксплуатацию либо находятся в высокой степени готовности, ВСК не ожидает большого количества обращений за денежными компенсациями дольщиков, которые не получили жилье в связи с неисполнением застройщиком своих обязательства, цитировал представителя ВСК «Интерфакс».

Кроме того, риски компании по проблемным объектам Urban Group перестрахованы в Swiss Re, РНПК и ряде других компаний, говорит представитель ВСК. Какая доля ответственности перестрахована, он не называет.

Акционеры ВСК (51% – у Сергея Цикалюка, 49% – у «Сафмар финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева) сообщили Fitch о готовности предоставить субординированный кредит страховой компании для покрытия потенциального дефицита активов и капитала, отмечает агентство. Представитель ВСК подтвердил «Ведомостям», что при необходимости акционеры готовы предоставить компании субординированный заем на сумму, превышающую требования регулятора. «Компания не ожидает существенного влияния на финансовые результаты 2018 г. Прибыль ВСК по МСФО прогнозируется не менее 6,7 млрд руб.», – добавил он.

В конце мая крупнейшая в Подмосковье строительная компания – Urban Group – объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Остановлено также строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед более чем 20 000 дольщиков.