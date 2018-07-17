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В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков Urban Group

В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков некогда крупнейшей в Подмосковье строительной компании Urban Group. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Всего создано три центра приема документов для включения в реестр требований. Они расположены в офисах продаж группы: в городе Видное на улице Святослава Рихтера, в Опалихе на Фруктовой улице и в Химках на улице Германа Титова. В эти центры необходимо обратиться дольщикам ЖК «Видный город» и «Лайково», «Опалиха О3» и «Лесобережный», «Солнечная система» и «Митино О2».

Документы принимаются каждый день, по предварительной записи, с 10.00 до 19.00. Записаться на подачу документов можно по телефону: 8 (800) 70-07-214.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний Urban Group. Средства дольщиков выводились на личные счета бенефициаров группы, говорила представитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Мария Михеева.

В конце мая Urban Group объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Позже компания сообщила о приостановке деятельности. Сейчас Urban Group имеет обязательства перед более чем 20 000 дольщиков.

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