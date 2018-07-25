Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: Застройщиков перестроят

Отчисления застройщиков для защиты покупателей квартир увеличат в 5 раз

Это должно их простимулировать поскорее перейти на счета эскроу
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Государство никак не может решить, сколько хочет получать от застройщиков в Фонд защиты дольщиков. О том, что эти взносы будут повышены, впервые заявлял председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев на парламентских слушаниях 7 июня: с 1 октября – до 3% от стоимости каждого договора долевого участия, а с 1 января 2019 г. – до 6%. Сейчас в фонд платится 1,2%.

Однако из последней версии законопроекта пункт об увеличении отчислений исчез. Его отмену лоббировали застройщики, но крах подмосковной Urban Group заставил чиновников изменить решение, объясняет близкий к правительству человек. И в законопроекте, опубликованном вчера на regulation.gov.ru, вновь появилась норма об увеличении отчислений в фонд до 3, а потом до 6%.

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