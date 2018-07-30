Путин подписал закон о штрафах за нарушения в долевом строительстве
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов за нарушения в сфере долевого строительства жилья.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
За необоснованное принятие должностным лицом контролирующего органа решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 руб.
В случае непредставления информации в единую информационную систему жилищного строительства штраф для должностных лиц составит от 15 000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 руб. При повторном нарушении – штраф для должностных лиц в размере от 40 000 до 80 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц – штраф в размере от 200 000 до 400 000 руб.
Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Закон вступает в силу с 1 октября 2018 г.