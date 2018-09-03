Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено
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Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено. Обновленный закон о долевом строительстве существенно осложнил финансирование таких объектов
Застройщики столичного региона, которые достраивают дома для обманутых дольщиков, опасаются, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства. Дело в том, что поправки в закон о долевом строительстве разрешают тратить деньги дольщиков только на те дома, в которых эти дольщики приобрели квартиры. Закон вступил в силу 1 июля; с 1 сентября все застройщики должны перейти на банковское сопровождение. Это означает, что на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет, а банки будут контролировать использование денег, чтобы не было нецелевого расходования.
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