Минстрой заявил о готовности государства разделить с банками риски кредитования застройщиков

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Минстрой признал, что банковская система России не готова кредитовать строителей жилья по новым правилам, установленным в законе. В связи с этим правительство РФ готово взять на себя часть банковских рисков в кредитовании жилищного строительства. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Мосфинфоруме, передает «РИА Новости».
По словам Орешкина, в связи с изменением модели финансирования застройщиков жилья, когда прямое привлечение средств населения заменяется банковскими кредитами, появляются очень большие риски. Банковская система просто не готова к таким структурным изменениям: не готова предлагать новые продукты и выдавать кредиты в большом объеме. Ведь за счет средств дольщиков девелоперы получали бесплатное финансирование на несколько триллионов рублей, в то время как весь банковский портфель сегодня составляет 1,5 трлн руб.
«Наше предложение, и мы его активно обсуждаем в правительстве, — это создание специальной программы, по которой у нас работает программа кредитования малого и среднего бизнеса. Программа будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», — сказал Орешкин.
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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с четверга, 6 сентября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации банков России в Сочи. «С сегодняшнего дня», - передал слова Поздышева «Интерфакс».
Как следует из материалов занимавшейся санацией банка управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом ЦБ в связи с формированием органов управления.
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
В августе бывший председатель правления и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляцию на решение о законности санации банка. Ранее арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в ФКБС и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.
По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в «тонущий» Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству, пишет Forbes.
Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.
Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых — состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.
На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.
10 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Денис Гришкин / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов – 10 место
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор РЖД Олег Белозеров – 9 место
2/10
Михаил Метцель/ТАСС
Директор ФСБ Александр Бортников – 8 место
3/10
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – 7 место
4/10
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов – 6 место
5/10
Vladimir Rodionov / RIA-Novosti / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев – 5 место
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – 4 место
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер – 3 место
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Предправления «Сбербанка» Герман Греф – 2 место
9/10
Alexander Zemlianichenko / Reuters
Президент России Владимир Путин – 1 место. На первом месте он оказался «автоматически» – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes, указывается в пояснении к рейтингу
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Правительство обсуждает возможность запуска специальной программы стимулирования кредитования жилищного строительства через страховку части рисков государством, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.
«Сейчас обсуждаем в правительстве создание специальной программы на базе принципов, на которых у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). Программа «будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», объяснил министр.
Орешкин отметил, что сейчас банковская система неспособна заместить все средства, которые ранее предоставлялись в рамках долевого строительства.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ЦБ, Минстрой и госкомпания «Дом.рф» разрабатывают схему поддержки банков, которые кредитуют застройщиков. Согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства к проектному финансированию станет «Дом.рф».
С 1 июля 2019 г. в России полностью откажутся от действующей системы привлечения денег дольщиков для строительства многоквартирных домов, ее заменит проектное финансирование. С этого срока деньги соинвесторов смогут зачисляться только на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик получит лишь после ввода в эксплуатацию дома. С 1 июля 2018 г. все сделки по финансированию строительства жилой недвижимости должны сопровождаться банками. Теперь девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры.
Взгляд властей на квартирный вопрос в России
Марат Абулхатин/ТАСС
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
1/8
Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
2/8
Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
3/8
Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
4/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
5/8
Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
6/8
Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
7/8
Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)
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Подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций уже выведены с рынка, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в видеообращении на форуме Ассоциации банков России. «Подавляющее число банков недобросовестных, слабых выведено с банковского рынка. Это дает импульс к развитию здоровой конкуренции», - передало ее слова агентство ТАСС.
Набиуллина признала, что доля крупных кредитных организаций в банковском секторе и банков с госучастием достаточно высока, что влияет на конкуренцию. «И, конечно, это беспокоит участников банковского сектора», - констатировала Набиуллина.
Осенью прошлого года председатель ЦБ говорила, что расчистка российского банковского сектора от проблемных банков продлится еще один-два года. По ее оценке, с рынка уже ушли хронически слабые игроки и банки с сомнительной бизнес-моделью.
По данным ЦБ, в 2001 г. в России было около 1300 банков. В 2017 г. было отозвано 54 банковских лицензии, с начала 2018 г. - уже более 40. На 1 января 2018 г. в России был 561 банк.
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Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех — третий в мире для Starbucks. Два других находятся в штаб-квартире компании в Сиэтле и в Шанхае.
Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.
Сеть Starbucks насчитывает более 25 000 кафе в 78 странах мира, но приход в Италию — на родину эспрессо — является для компании знаковым событием, отмечает WSJ. Обычные кофейни Starbucks появятся в Милане ближе к концу года, сообщил гендиректор компании Кевин Джонсон.
Starbucks может столкнуться с определенными сложностями в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных заведений, предлагающих кофе высокого качества по более низкой цене.
В миланском Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро при том, что в среднем по городу цены не превышают 1 евро, сообщает WSJ. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже средней стоимости напитка в Милане.
Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. В июле Starbucks отчиталась о рекордных квартальных выручке и прибыли: $6,31 млрд и $852,5 млн соответственно.
Консалтинговая компания Nomisma в мае представила исследование, согласно которому расходы итальянцев на кофе в год достигают 260 евро. Согласно исследованию, в котором участвовали 1000 человек, число итальянцев, употребляющих кофе постоянно, доходит до 95%. При этом почти все (93%) выбирают эспрессо.
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«Аэрофлот» оборудует рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы на Дальний Восток развлекательными системами. «С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России"), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», - заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
«Аэрофлот» и «Россия» продают билеты экономкласса во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоским» (то есть не меняющимся в течение года) тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%. «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше экономкласс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», - отметил Савельев.
«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», - сказал Савельев.
В 2019 г., отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 000 руб.» (туда и обратно).
С зимнего сезона авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. «Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
4/10
Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.
«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.
Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.
Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Минимальный порог инвестиций со стороны компаний из «списка Белоусова» в совместные с государством инфраструктурные проекты составит 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Минфин готовит какие-то соображения. Они базируются на проекте закона по защите и поощрению инвестиций. Там цифры названы: предельный — 30 млрд руб., минимальный — 3 млрд руб. 3 млрд руб. — это "входной билет" на стабилизационную защиту инвестиций», — сказал Шохин.
По его словам, бизнес готов вкладываться в обмен на защиту инвестиций и неизменность налогового и регуляторного режима. Говоря об отборе проектов, Шохин отметил, что сначала будут рассмотрены инвестиционные проекты компаний, в том числе давно запланированные, но не реализованные по ряду причин. Он добавил, что речь идет не только о компаниях их «списка Белоусова», «список — открытый».
В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.
На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.
Во вторник Белоусов предложил, чтобы компании инвестировали в национальную программу «Цифровая экономика». Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания, на котором было озвучено это предложение. По словам источников, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством Шохина и Силуанова.
В четверг вице-премьер Максим Акимов заявил, что отдельных переговоров об участии компаний из «списка Белоусова» в проектах программы «Цифровая экономика» пока не ведется.
Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров и акционер «Мечела» Игорь Зюзин (в центре) у здания РСПП перед началом совещания
1/12
Евгений Разумный / Ведомости
Президент «Алросы» Сергей Иванов у здания РСПП
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Симушкин (в центре на фото)
3/12
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий после совещания
4/12
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Фосагро» и акционер Андрей Гурьев
5/12
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов
6/12
Гендиректор «Полюса» Павел Грачев (на фото в центре)
7/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов
8/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин
9/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Президент и совладелец «Евраза» Александр Фролов
10/12
Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Григорий Федоришин
11/12
Евгений Разумный / Ведомости
Согласно списку, который раздали журналистам, на встрече также были гендиректор ММК Павел Шиляев (на фото), Дмитрий Мазепин («Уралхим»), гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев и гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов
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Курс рубля будет устойчив в долгосрочной перспективе, хотя волатильность в моменте не исключена, сказал министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. «У нас прогноз на период 2020 и последующие годы практически не изменился. Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля. Да, есть текущая волатильность», - передал слова министра «Интерфакс».
Орешкин напомнил, что Министерство экономического развития ухудшило прогноз курса рубля на ближайшие 12 месяцев, но долгосрочный прогноз не меняло. «Долгосрочный курс базируется на двух вещах - на бюджетном правиле и на инфляционном таргетировании. Это позволяет прогнозировать устойчивую динамику курса на долгосрочную перспективу», - подчеркнул министр.
В опубликованном накануне обновленном прогнозе экономического развития до 2024 г. Минэкономразвития ухудшило показатели экономики России в 2018 и 2019 гг. Минэкономразвития ждет роста экономики в 2018–2019 гг. на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее: 1,8 и 1,3% соответственно. Также ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г.: с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.
Министерство ждет более слабого курса рубля в 2018 г. – 61,7 руб./$ вместо 60,8 руб./$. Средний курс за год уже 61,03 руб./$, замечают экономисты.
Эмоции – главный враг трейдера и инвестора
Krisztian Bocsi / Bloomberg
«Единственный ваш соперник в биржевой торговле – вы сами. Эмоциям нет места на рынке. Ни отрицательным, ни положительным. В противном случае – всегда потери», – говорит Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Норд капитал»
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Alex Kraus / Bloomberg
«Никакие внезапные события, такие как Brexit или президентские выборы в США, не нанесут вашему счету такого ущерба, как вы сами. Наибольшие потери бывают именно от эмоций и чрезмерной уверенности в том, что «прав именно я, а не рынок», – добавляет Ханов
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Максим Стулов / Ведомости
«Любая потеря мыслительного равновесия ведет к быстрой потере капитала. Есть ряд клиентов, которых называют рыночными наркоманами. Они приносят деньги, проигрывают от половины и больше. И приносят снова. И снова проигрывают. Минус 50-70% за полгода-год для них – нормальный темп», – говорит Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент»
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Michael Nagle / Bloomberg
На торгах 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на территорию других стран, частный трейдер, попросивший не называть его имени, заработал десятки процентов – у него были открыты короткие позиции по индексу РТС на 2000 контрактов. Он решил и дальше играть на понижение – ситуация на Украине обострялась, Запад стал вводить против России санкции. Но к июню рынок прибавил почти 30%. «Все это время я продолжал бороться за свою позицию, но на самом деле – за свое самомнение, в итоге ушла не только прибыль, потери превысили 50%», – рассказал он «Ведомостям»
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Евгений Разумный / Ведомости
«Для неподготовленного человека очень болезненно оказаться неправым. Когда рынок идет против него, он может, испытывая гнев, усреднять свою убыточную позицию, используя маржинальные средства. Это может привести к разорению», – говорит Евгений Малыхин, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»
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Simon Dawson / Bloomberg
«Способ борьбы с подобной проблемой простой – глубокая вера в то, что на рынке может произойти что угодно. Для большинства людей эмоции – это некие террористы, они захватывают разум, дальше человек действует автоматически. Существуют специальные практики, как поставить некий буфер между эмоциями и действиями», – добавляет Малыхин
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Lucas Jackson / REUTERS
«Главные эмоции, работающие против инвестора, – жадность, страх и самоуверенность. Жадность заставляет нас реагировать на рекламу «заработай на машину на бирже за три месяца», страх – продавать активы на самом дне, а самоуверенность – считать себя гуру по выбору лучших акций. Счастлив тот инвестор, который понял, что биржевой гуру из него не получится», – считает Виталий Бутбаев, основатель Velstand Capital
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Andrea Comas / REUTERS
«В кризис 2008 г. инвесторы теряли до 80-90% стоимости портфелей, поддавшись панике и продавая акции по любым ценам. В декабре 2007 г. акции Сбербанка стоили 101-109 руб., а в октябре 2008 г. – менее 17 руб. Увидев такое падение, можно было предположить, что Сбербанк приостановил работу, но это же не так», – приводит пример Алексей Хохлов, начальник тренингового центра «Открытие брокер»
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Андрей Гордеев / Ведомости
А 19.10.2017 акции Сбербанка стоили дороже, чем до кризиса, – 192,2 руб. «Важно иметь достаточно длинный горизонт, чтобы дождаться более адекватной оценки. Уоррен Баффетт не зря говорит, что рынок часто показывает совершенно разные цены за одно и то же состояние бизнеса», – напоминает Тимур Турлов, гендиректор ИК «Фридом финанс»
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Clodagh Kilcoyne / REUTERS
«Инвестирование должно строиться на холодном расчете. Самая распространенная ошибка – когда начинающий инвестор, видя падение рынка, паникует и продает бумаги только на основании того, что видит на графике. Не понимая ни причин падения, ни последствий своих скоропалительных решений», – говорит Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен капитал»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Но на этом злоключения могут не закончиться. «Совсем плохо, когда инвестор, продав "внизу" и снова видя отрастающий график, начинает покупать, но уже сильно выше точки выхода. И так по несколько раз. Существует жесткий термин для таких инвесторов: «попал на пилу», «его распилило», – добавляет Кирпичев
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Brendan McDermid / REUTERS
«На финансовых рынках значительную роль играет случай, – уверен Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб». – Поэтому как паника, так и эйфория время от времени могут приносить позитивный эффект. Например, те, кто в начале 2014 г. испугался, продал российские акции и купил доллары, как минимум избежали серьезных убытков в долларовом выражении, а в рублях хорошо заработали. И далеко не все эти люди следили за фундаментальными факторами, значительной части просто повезло»
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Olivier Hoslet / Pool Photo / AP
«Ставьте разумные цели. Банк дает 9%? Поставьте цель – для начала переиграть банк. Там неглупые люди. Попробуйте сперва оказаться лучше них, – советует Хохрин из “Цериха”. – Получилось? Наращивайте ставку. И помните: единственный человек, на протяжении десятилетий сумевший удерживать доходность на уровне 20% годовых (всего-то!), – Джордж Сорос»
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Новый опрос «Левада-центра» показал резкий рост тревожности в обществе по сравнению с 2017 г. Последний раз похожая динамика фиксировалась перед дефолтом 1998 г., сказал «Коммерсанту» директор «Левада-центра» Лев Гудков.
Больше всего респондентов в августе тревожил рост цен - 72% (2017 г. - 61%), бедность и обнищание населения - 52% (45%), рост безработицы - 48% (33%), коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).
«Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность в первую очередь проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан, - пишут социологи. - При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин». Специалисты отмечают возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 гг. после подъема социального оптимизма в 2014-2017 гг.
Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 г., сказал «Коммерсанту» Гудков. Он видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.
Недовольство россиян росло с декабря 2017 г. с перерывом на президентскую кампанию. По мнению Гудкова, переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом, - сказал социолог. - И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора».
Опрос «Левада-центра» проводился 23–30 августа по выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.
В июле Burberry обнародовала отчеты, в которых сообщалось, что компания за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Многие производители товаров класса люкс защищают свой бренд, уничтожая нераспроданные вещи, чтобы они не были украдены или перепроданы по более низким ценам.
Сообщение Burberry об уничтоженных товарах вызвало критику со стороны экологов, и компании пришлось доказывать, что она ответственно подходит к вопросу утилизации отходов.
В итоге Burberry ввела практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров. Кроме того, бренд заключил соглашение с компанией Elvis & Kresse, благодаря которому в ближайшие пять лет 120 т обрезков кожи будут переработаны и использованы для производства новых товаров.
Burberry также учредила исследовательскую группу, которая займется разработкой новых экологичных материалов.
Какая одежда будет модной осенью и зимой
Kamil Zihnioglu / AP
Самые главные показы последовательно проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Завершается этот марафон во Франции, здесь же, как правило, проходят самые важные шоу. На фото: показ Dries van Noten
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Dior
Темой коллекции Dior стала эстетика 60-х. «60-е стали десятилетием протеста, социальной революции и признания женщин. Именно эта взрывная энергия послужила вдохновением для коллекции», - объяснила креативный директор марки Мария Грация Кьюри
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Thibault Camus / AP
Источником вдохновения для креативного директора Givenchy Клер Уэйт Келлер стал Берлин 80-х
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Piero Biasion / Imago / TASS
Креативный директор Hermes Надеж-Ване Цыбульски тоже работает с эстетикой 80-х, но интерпретирует ее в классической стилистике марки
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Thibault Camus / AP
Пьерпаоло Пиччолли в коллекциях Valentino продолжает развивать тему романтизма. По его версии, современная женственность может быть сильной и уверенной в себе, но без агрессии
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Alena Akhmadullina
Один из немногих российских участников недели в Париже - марка Alena Akhmadullina. Дизайнер Алена Ахмадуллина посвятила новую коллекцию сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Образы героинь сказки она решает через призму стиля 80-х гг.
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Thibault Camus / AP
Шоу Chanel прошло в декорациях осеннего леса, специально возведенных в Гран-Пале. Основными цветами коллекции стали природные краски - палитра рыжих, красных, оранжевых, зеленых, коричневых и серых оттенков
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Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton вновь проходил в Лувре, в коллекции осень/зима 2018 креативный диреткор марки Николя Гескьер соединил элементы исторического костюма (например, использовал характерный крой сюртуков XIX в.) и достижений технического прогресса (как напоминающие микросхемы рисунки на сумках)
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Kenzo
На некоторых вещах коллекции Kenzo осень/зима 2018 изображены сюжеты картины «Сон» Анри Руссо
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LANVIN
Финальный выход моделей на показе Lanvin
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Antonio Calanni / AP
Третий этап марафона недель моды - показы в Милане. Главным событием первого дня стало шоу Moncler, декорациями для которого сделали «заснеженные горы»
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Moncler
В этот же день марка представила новый проект Moncler Genius, коллекции для которого будут создавать восемь дизайнеров. На фото: коллекция креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли
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Dolce & Gabbana
Показ Dolce & Gabbana открыли дроны - рой беспилотников вынес сумки из новой коллекции. Основное шоу прошло в привычном формате: модели демонстрировали знаковые для марки барочные одежду и аксессуары
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Tod`s
Главным аксессуаром на показе Tod`s стали собаки
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Prada
Одна из важных модных тенденций - переиздание культовых вещей из коллекций прошлых лет. Prada представила верхнюю одежду, обувь, сумки, в свое время ставшие хитами продаж
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Miguel MEDINA / AFP
Другая важная тенденция - логомания. Модель в свитшоте с названием марки на показе Fendi сезона осень/зима 2018
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Versace
Российская модель Наталья Водянова на шоу Versace
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger представила последнюю коллекцию, созданную в сотрудничестве с моделью Джиджи Хадид. Ее темой стали авто и мотогонки
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Moschino
Креативный директор Moschino Джереми Скотт сделал главной героиней своей коллекции Жаклин Кеннеди: все модели были загримированы под первую леди США и одеты в стиле 60-х
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Antonio Calanni / AP
Коллекция MaxMara создана для самостоятельных женщин, которые сами создают свой успех, - так подписаны фотографии с показа в соцсетях марки
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Antonio Calanni / AP
Самый обсуждаемый показ недели в Милане - Gucci. В коллекции «Киборг» креативный директор марки Алессандро Микеле показал свое видение «людей будущего». По словам дизайнера, сейчас не имеет значения, кем мы рождаемся, мы сами можем решать, кем быть
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Alberta Ferretti
Модель Кайя Гербер на показе Alberta Ferretti
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Burberry
Центральный показ недели в Лондоне - шоу Burberry, последнее для креативного директора марки Кристофера Бейли. Как все прощальные показы, оно состояло из хитов дизайнера, созданных для марки
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Burberry
Декорациями показа стала инсталляция Our time, созданная в сотрудничестве с United Visual Artists. Она является частью экспозиции Музея старого и нового искусства в Австралии, но Кристофер Бейли специально адаптировал звук и подвижные элементы для показа Burberry
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Reuters
В этом году королева Великобритании Елизавета II впервые за 66 лет правления посетила Лондонскую неделю моды. На показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна она сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш
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Simone Rocha
Дефиле Simone Rocha прошло в особняке Goldsmiths' Hall. Его интерьер подчеркнул коллекцию, темой которой стало барокко – дизайнер марки Симон Роша создала одежду с воланами, оборками, пышными рукавами, атласными лентами и бантами
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Pringle of Scotland
Бренд Pringle of Scotland вместо показа провел презентацию для прессы и клиентов
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Roland Mouret
Модель на показе Roland Mouret
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Philipp Plein
Марафон показов начался в Нью-Йорке. Поскольку интерес клиентов и СМИ к традиционным показам падает, многие дизайнеры ищут другие способы познакомить публику с коллекциями. Филипп Пляйн (бренд Philipp Plein) дополнил показ шоу с роботом, под руку с которым вышла на подиум российская модель Ирина Шейк
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Ralph Lauren
Ральф Лорен второй год подряд работает в системе see now, buy now, при которой сезонные коллекции поступают в магазины сразу после показа, а также совмещает в одном дефиле мужские и женские коллекции
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Victoria Beckham
Виктория Бекхэм пока устраивает привычные показы, но с этого сезона ввела новые правила продаж: теперь на сайте ее бренда Victoria Beckham можно оформить предзаказ на вещи из коллекции будущего сезона
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Calvin Klein
Показ своей третьей коллекции для Calvin Klein дизайнер Раф Симонс провел в здании Американской фондовой биржи, один из этажей которой засыпали попкорном. Источником вдохновения во время работы над коллекцией стал фильм Тодда Хейнса «Спасение» с Джулианной Мур, рассказал Симонс журналистам
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Carolina Herrera
Коллекция осень/зима 2018 стала последней для Каролины Эрреры: она покидает должность креативного директора марки, которую основала 37 лет назад. На финальном шоу Эррера показала все узнаваемые стилистическими приемы, которые прославили ее бренд: яркие открытые цвета, вещи из тафты, юбки и белые рубашки в сочетании с широкими ремнями
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J. Mendel
Марка J. Mendel заменила показ презентацией. По словам креативного директора и владельца компании Жиля Менделя, так клиенты могут не торопясь и внимательно рассмотреть детали отделки и оценить стилевые решения
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Oscar de la Renta
Модель за кулисами показа Oscar de la Renta
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Andres Kudacki / AP
На финальный выход на показе Prabal Gurung модели вышли с белыми цветами в руках. Этим жестом дизайнер Прабал Гурунг хотел привлечь внимание к темам сексуальных домогательств и гендерного неравенства
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TOM FORD
Модели перед показом Tom Ford
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The Row
Дизайнеры The Row сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен считают, что мода — часть современного искусства. Поэтому провели показ среди работ американского скульптора и дизайнера Исаму Ногути
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Andres Kudacki / AP
По традиции завершает неделю в Нью-Йорке показ Marc Jacobs, чей креативный директор Марк Джейкобс каждый сезон находит для шоу яркую, запоминающуюся деталь. В этом году он решил, что макияж и волосы моделей должны быть одного цвета
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Повышение НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20% приведет к ускорению инфляции в России, которая может достигнуть пика в I квартале, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума. «Наш прогноз - именно в I квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5 до 5% мы сейчас ожидаем», - передал слова Орешкина «Интерфакс».
Вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 п. п. и будет частично скомпенсирован укреплением рубля, ожидает министр.
Накануне Минэкономразвития опубликовало ухудшенный макропрогноз динамики российской экономики в 2018-2019 гг.: рост будет ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов при росте ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г. Кроме того, Минэкономразвития более чем в два раза ухудшило прогноз по оттоку капитала на 2018 г. – с $18 млрд до $41 млрд.
Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер».