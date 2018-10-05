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СМИ узнали о вероятном назначении замминистра строительства губернатором Курской области

Замминистра строительства Андрей Чибис может быть назначен врио губернатора Курской области в ближайшие дни. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к региональным властям. Ранее об этом же говорили и собеседники РИА Новостей. Чибис отказался от комментариев, а его пресс-служба квалифицировала информацию о возможном назначении как слухи.

Замминистра сейчас рассматривается как основной кандидат на пост курского губернатора. Также на это место рассматривались кандидатуры депутата Госдумы Александра Брыксина и Виктора Карамышева, а также гендиректора «Металлоинвеста» (подконтрольного USM Holdings Алишера Усманова) Андрея Варичева. Последний ожидал назначения около двух лет. О его возможном назначении сообщали и собеседники «Ведомостей». Источник РБК уточнил, что его назначение спровоцировало бы конфликт местных элит.

Чибис был выбран как человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов», рассказал один из собеседников РБК. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — уточнил еще один собеседник.