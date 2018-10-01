Топ-менеджер «Металлоинвеста» обсуждается как кандидат в курские губернаторы

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Андрей Варичев (слева) пока общался с президентом Путиным только в качестве гендиректора Михаил Климентьев / ТАСС

Кандидатура одного из топ-менеджеров компании «Металлоинвест» (подконтрольна USM Holdings Алишера Усманова) обсуждается в Кремле в числе претендентов на пост губернатора Курской области, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации президента. Нынешний руководитель области Александр Михайлов может уйти в ходе нового сезона губернаторских отставок, начавшегося 26 сентября, когда президент заменил сразу трех региональных лидеров. Продолжение этой серии в ближайшее время и планируемое увольнение Михайлова подтверждает близкий к Кремлю человек. По его словам, в Курск действительно может быть назначен один из руководителей «Металлоинвеста», но рассматриваются и другие кандидатуры.

Два человека, близких к администрации, называют и конкретного кандидата – гендиректора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева. Роль этой компании в экономике Курской области достаточно большая, напоминает один из них: «Обычно компании могут пролоббировать назначение в губернаторы понятных для себя людей. Кандидатура Варичева рассматривается, но его могут и не назначить – именно потому, что он человек изнутри «Металлоинвеста». Другой собеседник говорит, что сам Варичев хотел бы занять этот пост, о чем он разговаривал с Михайловым, поэтому «пока это скорее снизу идет, чем сверху»: «Но это было бы странное и нелогичное назначение, несмотря на то что в последние дни прошла часть нелогичных назначений. Компания работает в этом регионе, Варичев, по сути, коммерсант без особого публично-политического опыта, который сильно интегрирован в регион. Это вариант [губернатора Челябинской области, бывшего гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Бориса] Дубровского, при том что Курская область в отличие от Челябинской – регион не промышленный, а сельскохозяйственный». «РИА Новости» в понедельник сообщило, что Михайлов находится в командировке в Москве.