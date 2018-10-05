Политика

Новости

Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Экс-президенту также назначен штраф в $11,5 млн. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN. Прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

Суд пришел к выводу, что Ли Мен Бак был реальным владельцем компании - производителя автомобильных запчастей DAS и использовал ее для формирования тайных финансовых счетов. По документам бизнес принадлежал брату южнокорейского лидера.

Следователи указывали, что Ли Мен Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая хотела избежать расследования об уклонении от уплаты налогов. Всего бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями и доверием.

Ли Мен Бак управлял Южной Кореей с 2008 до начала 2013 г. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и работал гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. YTN уточняет, что он стал четвертым осужденным экс-лидером страны.