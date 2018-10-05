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Президент Интерпола пропал в Китае

Правоохранительные органы Франции начали расследование после того, как супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя заявила о его пропаже. Об этом сообщают Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По словам жены Хунвэя, президент Интерпола в конце сентября отправился в Китай и с тех пор не выходит на связь. Семья проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира международной организации.

Официального подтверждения информации пока нет. Пресс-секретарь Интерпола не ответил на звонки Reuters.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.