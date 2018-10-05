Сенат США поддержал номинацию обвиненного в насилии Кавано на пост верховного судьи
Сенат США сегодня с минимальным перевесом (51 против 49) закрыл дебаты и поддержал номинацию Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Кавано, номинированного президентом США Дональдом Трампом, обвинили в попытке изнасилования 36 лет назад, что задержало его утверждение и повлекло расследование ФБР. Окончательное голосование по кандидатуре Кавано в сенате должно состояться уже в субботу.
«Чрезвычайно доволен, что сенат США проголосовал за утверждение номинации судьи Бретта Кавано!» — написал Трамп в своем Twitter.
Выдвижение Кавано, ультраконсервативного республиканца, на ключевой пожизненный пост с самого начала вызвало резкое противодействие демократической партии США.
В середине сентября The Washington Post опубликовала заявление профессора биостатистики Кристин Блейзи Форд о том, что во время обучения в старшей школе в начале 1980-х Кавано пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано эти обвинения решительно отверг.
Затем два сенатора-республиканца заблокировали номинацию Кавано, дав ФБР неделю на расследование обвинений. На этой неделе результаты расследования были направлены в сенат США и Белый дом, после чего республиканцы заявили, что Кавано очищен от обвинений.