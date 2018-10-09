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Мост обрушился на участок Транссиба в Амурской области

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Движение поездов на участке временно приостановлено. Задержаться могут до десяти пассажирских поездов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел в 04.36 мск, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. Путепровод, пролеты которого упали, не находится в ведении РЖД, следует из сообщения.

Сотрудники РЖД и пассажиры не пострадали, отметило управление МЧС. В больницу доставлен водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту, сообщило правительство Амурской области. У пострадавшего перелом голени и раздробление стопы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. «Конечно, он получил большой стресс, но страшного ничего нет. Сейчас идет оперативное вмешательство по поводу перелома. Можно сказать, он родился в рубашке», – сказала собеседница агентства.

По факту обрушения моста начата доследственная проверка, сообщило следственное управление СКР по региону. По предварительным данным следствия, во время обрушения по мосту ехал грузовой автомобиль, отмечается в сообщении. Следователи намерены проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию. В сообщении регионального правительства отмечается, что следователи работают «на предмет выявления возможного превышения допустимого веса груза автомобиля и выяснения степени вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик».

В Амурской области введен режим ЧС. На место происшествия прибыл губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Этот путепровод был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – сообщил он.

Восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона, но стоимость работ пока не известна, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Эльвира Оверченко.