Мост обрушился на участок Транссиба в Амурской области

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Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Об этом сообщаетГлавное управление МЧС по региону. Движение поездов на участке временно приостановлено. Задержаться могут до десяти пассажирских поездов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
Инцидент произошел в 04.36 мск, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. Путепровод, пролеты которого упали, не находится в ведении РЖД, следует из сообщения.
Сотрудники РЖД и пассажиры не пострадали, отметило управление МЧС. В больницу доставлен водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту, сообщило правительство Амурской области. У пострадавшего перелом голени и раздробление стопы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. «Конечно, он получил большой стресс, но страшного ничего нет. Сейчас идет оперативное вмешательство по поводу перелома. Можно сказать, он родился в рубашке», – сказала собеседница агентства.
По факту обрушения моста начата доследственная проверка, сообщилоследственное управление СКР по региону. По предварительным данным следствия, во время обрушения по мосту ехал грузовой автомобиль, отмечается в сообщении. Следователи намерены проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию. В сообщении регионального правительства отмечается, что следователи работают «на предмет выявления возможного превышения допустимого веса груза автомобиля и выяснения степени вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик».
В Амурской области введен режим ЧС. На место происшествия прибыл губернатор Приамурья Василий Орлов.
«Этот путепровод был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – сообщил он.
Восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона, но стоимость работ пока не известна, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Эльвира Оверченко.
МЧС России по Амурской области / ТАСС
9 октября два пролета моста в городе Свободном (Амурская обл.) обрушились на железнодорожное полотно Транссибирской магистрали. В этот момент под мостом проезжал грузовой состав, а по мосту – грузовик. Водитель грузовика с переломами доставлен в больницу
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МЧС России по Амурской области
Виадук был построен в 1982 г. и связывал с центром часть города, где проживают порядка 10 000 человек, там же находится больница
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МЧС России по Амурской области
Движение поездов на месте аварии полностью приостановлено. По факту обрушения Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку
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МЧС России по Амурской области
По сообщению регионального МЧС, вопрос привлечения дополнительных средств от Минобороны для разбора обрушившихся конструкций рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям
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МЧС России по Амурской области
Сейчас специалисты убирают состав с пятого пути и вскоре планируют по нему организовать движение пассажирских поездов
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Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) во вторник после открытия торгов на Московской бирже подскочили почти на 12%, к 11.25 мск их рост составил 7,2%.
Накануне стало известно, что государственная «Транснефть» купила 25% в НМТП у группы «Сумма» за $750 млн, приобретя 100% в Novoport Holding – структуре, которая владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.
НМТП – крупнейший порт России. До сделки с «Транснефтью» 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.
«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены. Летом переговоры возобновились.
Сегодня президент РСПП Александр Шохин назвал закрытие сделки, несмотря на арест ее владельца, «хорошим сигналом для инвестклимата», оговорившись, что сама природа транзакции противоречит цели сократить государственное присутствие в экономике.
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Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) сохранил июльский прогноз роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,7%, но существенно повысил оценку роста российского ВВП на 2019 г. – с 1,5 до 1,8%. Тем не менее динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из обзора.
Рост мировой экономики в 2018–2019 гг., по оценке МВФ, будет ниже июльской оценки и составит 3,7% в год вместо 3,9%. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран МВФ прогнозирует рост в 2018 г. на 4,7% (ранее – 4,9%), в 2019 г. – 4,7% (5,1%). Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 г. не изменилась – 2,4%, на 2019 г. прогноз снижен на 0,1 п. п. до 2,1%.
Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает рост ВВП всего на 1,2–1,7%, причем в июне ЦБ прогнозировал 1,5–2%.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих участников группы подпольных оружейников в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, изъяв у них десятки взрывных устройств, а также много стрелкового оружия и патронов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Все трое заключены под стражу, уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 222 УК («Незаконное приобретение и сбыт оружия»), предусматривающей до шести лет заключения.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 самодельных взрывных устройств, свыше 1300 г взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгер и др., винтовка «Мосина», различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления», – пишет ФСБ. Лаборатория по переработке, ремонту оружия и изготовлению взрывных устройств находилась в Петрозаводске, мастерская по переделке огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов – в Санкт-Петербурге.
Работники спецслужбы выясняют, причастны ли члены преступной группы к иным преступлениям с использованием оружия и взрывных устройств.
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Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы нашел 33 дефекта в приложении «Мойофис почта» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), не позволяющих использовать его для электронной переписки московского правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Артема Ермолаева, на тот момент руководившего департаментом.
Письмо датировано 5 сентября и адресовано руководителю Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову. Ермолаев попросил ведомство повлиять на разработчиков программного обеспечения. Как отмечает газета, 20 сентября аппарат правительства передал письмо в Минкомсвязи, а 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, заявивший, что 25 пунктов из 33 были исправлены в релизе ПО в 2017 г.
Из протокола совещания у заместителя министра Алексея Соколова от 26 сентября следует, что 25 дефектов были устранены, а еще четыре будут исправлены до апреля 2019 г., пишет газета. Еще две проблемы могут быть устранены «только при четкой формализации требований», указывает газета со ссылкой на протокол встречи.
Представитель ДИТа заявил изданию, что департамент рассматривает возможность участия в тестировании программного обеспечения, Минкомсвязи не предоставило комментариев.
«Новые облачные технологии» – российский разработчик офисного программного обеспечения «Мойофис». Компания создает программные продукты с 2013 г. Продукты компании используют, в частности, Министерство цифрового развития, Росимущество, «Ростех» и «Почта России».
Политика
Новости
На украинском военном складе под Черниговом произошел взрыв
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В Черниговской области на складе боеприпасов прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. Об этом говорится на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
Взрыв произошел в районе областного населенного пункта Ичня на территории шестого арсенала министерства обороны Украины. Из опасной зоны в районе горящего арсенала были эвакуированы около 10 000 человек, сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших нет.
К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники. По тревоге были подняты подразделения украинской полиции и Нацгвардии Украины. К месту инцидента вылетел украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Движение транспорта в радиусе 20 км от района взрыва остановлено.
В сентября 2017 г. загорелся другой склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области. В результате, по данным Генштаба ВСУ, на складах, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», было уничтожено до трети запасов.
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Министерство обороны России откроет представительство в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на портале правовой информации.
В документе указано, что правительства России и ЦАР заключили соглашение, цель которого – «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Там же указано, что ЦАР должна предоставить руководителю представительства возможность посещать при необходимости воинские части, имеющие на вооружении военную технику российского производства.
Когда именно будет открыто представительство – не уточняется. В нем будет работать пять человек: руководитель, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, а также старший офицер и старший референт-переводчик, говорится в документе. Сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях в ЦАР, уточняется там же.
Представительство будет содержаться за счет российской стороны, указано в распоряжении. Кроме того, Россия за свой счет будет арендовать для сотрудников представительства и их семей служебные помещения и жилье, а ЦАР обеспечивать их безопасность, отмечено в документе. Имущество представительства пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий.
В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании — «ЧВК Вагнера».
«ЧВК Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Бойцы «ЧВК Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. Некоторые зарубежные СМИ, например французская газета Le Monde, писали о том, что в ЦАР есть российские наемники. Среди российских изданий о присутствии «ЧВК Вагнера» в ЦАР сообщала «Новая газета».
Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
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Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
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Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
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Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
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Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
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Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
7/9
Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
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Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
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Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ФНС, который уже зарегистрировал Минюст. Документ вступит в силу в апреле 2019 г.
Данный приказ ФНС содержит изменения, которые затронут всех налогоплательщиков, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, налоговые инспекторы смогут запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств отдельно по вкладам и счетам. В запросах ФНС будет обязана указывать, кто именно их интересует – гражданин, ИП или компания, – и о причинах проверки, а сами запросы можно будет требовать по состоянию на сегодняшний день и прошедший период.
С одной стороны, разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов, отмечает «Коммерсантъ». Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации, объяснил газете партнер Taxology Алексей Артюх. С другой стороны, есть и положительный момент: если ФНС запросит информацию как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, сказал «Коммерсанту» глава адвокатского бюро «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.
Этот приказ издан с учетом поправок в Налоговый кодекс, внесенных в 2016–2017 гг., рассказали газете в ФНС. Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, объяснили в службе.
Необычные налоги в разных странах
Jan Bauer/AP
Налог солидарности в Германии ввели после объединения ФРГ и ГДР в 1991 г. Сначала он планировался как временный, для восстановления Восточной Германии, но действует до сих пор. Ставка – 5,5% от подоходного налога. Налог взимается с доходов сотрудников организаций, получающих более 81 евро в месяц, и с прибыли с капитала. В исследовании необычных налогов КБ «Стрелка» подчеркивает, что вопрос о необходимости сохранять такой налог поднимался неоднократно, но Федеральный финансовый суд Германии продолжает считать его не противоречащим конституции страны
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Matthias Schrader / AP
С каждой зарплаты житель Германии выделяет 2,75-3,5% ежемесячно на поддержку Церкви. От уплаты такого налога можно отказаться, но «в таком случае это означает, что человек будет отлучен от Церкви, не будет допускаться к причастию, не может быть похоронен на церковном кладбище, а также не может работать в церковных больницах и школах», - говорится в исследовании. Ежегодно от уплаты церковного налога отказываются 10 000 человек, а в 2014 г., когда был принят закон о том, что церковным налогом будет облагаться и доход от прироста капитала, от уплаты отказались рекордные 300 000 человек, подчеркивает аналитик
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Pixabay
В Германии, Чехии и Словакии владельцы собак обязаны платить налоги на их содержание. В Германии он приносит до 250 млн евро ежегодно, говорится в исследовании. Величина налога зависит от породы собаки и в разных федеральных землях варьируется. Например, в Штутгарте за первую собаку необходимо заплатить 108 евро ежегодно, за вторую собаку 216 евро, а за собаку бойцовской породы и вовсе 612 евро
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Andrew Kelly / REUTERS
В Нью-Йорке действует закон, по которому все, кто занимается коммерческой деятельностью на Манхеттене южнее 96 улицы (а это добрая часть Манхэттена, не включающая в себя только территорию Колумбийского университета и Гарлем), а также чья аренда помещения в год составляет минимум $250 000, обязаны платить дополнительный налог (commercial rent tax). Ставка составляет 3,9% от аренды
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Toru YAMANAKA / AFP
Необычный налог на участок, где ведется добыча полезных ископаемых, обязаны платить резиденты в Токио, указывает аналитик «Стрелки». Ставка налога – 200-400 иен за гектар разработки в год (отдельные ставки применяются для нефти, газа и золота)
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Mary Altaffer / AP
Анекдотический налог придумали в Нью-Йорке, где покупатели бейглов обязаны платить лишние 8 центов, если покупают бейгл порезанным. Налог был введен, чтобы покрыть долг штата размером $9,2 млрд. Правда, оказалось, что в этом случае на один и тот же товар накладывались два налога, так как согласно налоговому кодексу штата Нью-Йорк еда, съеденная у прилавка, отличается от еды, которую покупают с собой
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Anindito Mukherjee / REUTERS
С 1 июля этого года шахматы, «Монополия» и другие настольные игры в Индии признаны люксовым товаром и будут облагаться новым высоким налогом на товары и услуги, это приведет к их подорожанию на 20%. Также повышенный налог введен на масло, телевидение, детское питание (поштучное), джем, печенье дороже 100 рупий ($1,6), кукурузные хлопья, обувь дороже 500 рупий ($7,8), наручные часы, автомобили, пишет Hindustan Times. Правда, есть и товары, налог на которые будут снижен: это сотовые телефоны, готовая одежда, лекарства, контактные линзы, музыкальные инструменты, сделанные вручную
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Sivaram V / REUTERS
В индийском штате Керала действует налог на фастфуд. Например, заказывая пиццу или бургер, покупатели должны платить сверху 14,5% от стоимости покупки. Крупные предприятия, такие как Pizza Hut и Burger King, полагают, что данный налог оттолкнет покупателей и сделает фастфуд менее доступным, поэтому они готовы сами нести этот расход и не отражать его в чеке покупателя
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Gonzalo Fuentes / REUTERS
Дополнительный налог на недвижимость во Франции платит тот, кто на 1 января проживал в квартире. То есть если человек проживает в своем жилье, он заплатит налог на имущество и налог на проживание, а если он сдает жилье, то налог на имущество заплатит он, а налог на проживание – его наниматель. Размер налога в год варьируется от 478 (налог для Парижа) до 1190 евро (для города Амьен на севере Франции)
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Ben Nelms / REUTERS
В Ванкувере и Париже введен налог за простой пустого жилья, говорится в исследовании. Его цель - побудить владельцев квартир продавать свои пустующие помещения или сдавать их в аренду и, таким образом, повышать предложение. Для Ванкувера ставка - 1% от кадастровой стоимости квартиры. В Париже в 2015 г. введена ставка 20% c налога на проживание, которую через год утроили до 60%
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Petros Karadjias / AP
Резиденты Кипра – жители и компании – ежемесячно платят взнос с дохода на нужды обороны, отмечают эксперты PWC. (С 1974 г. остров разделен на две части, в северной размещен 30 000-ный турецкий военный контингент). Для разных типов дохода ставка - 3, 17 и 30%. Взносом на нужды обороны облагаются доходы в виде дивидендов, пассивный процентный доход и доход от аренды
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает о несырьевом экспорте, цифровизации экономики, уровне бедности, ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.
В частности, премьер считает альтернативы повышению пенсионного возраста более болезненными. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», – говорится в статье Медведева.
Медведев напомнил, что текущий возраст выхода на пенсию был принят в 1930-х гг., а продолжительность жизни за это время намного выросла. В 1939 г. доля лиц старше общеустановленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. – уже 20,5%, в 2018 г. – 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути, рассуждает Медведев: повышение тарифов отчисления в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».
Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», – добавляет он.
Летом правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России. В сентябре Госдума одобрила это предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября. Документ предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65.
«Вопросы экономики» – ежемесячный научный журнал, основанный в 1929 г. Его учредители – Институт экономики РАН и некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». В редакционную коллегию входят ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Вопросы экономики» есть в списке ВАК.
Медведев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1990 по 1997 г. У премьера есть степень кандидата юридических наук.
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Фильм Константина Хабенского «Собибор» попал в лонг-лист премии «Оскар» 2019 г. в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится на сайте премии.
Всего в список «Лучший фильм на иностранном языке» попали картины из 87 стран. Шорт-лист «Оскара» объявят 22 января 2019 г. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в сентябре. Тогда член комитета Александр Роднянский уточнял, что картину выбрали «большинством голосов».
«Собибор» – первая режиссерская работа актера Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.
В прошлом году от России на «Оскар» выдвигали фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лента попала в шорт-лист, но награду не получила.
В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония вручения «Оскара». В начале церемонии ведущий Джимми Киммел призвал победителей не затягивать с речью. «У нас есть приз за самое короткое выступление - аквабайк стоимостью $17 990», - пообещал Киммел (на фото Марк Бриджес, получивший «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Призрачная нить» и аквабайк)
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Chris Pizzello/Invision/AP
Труимфатором «Оскара-2017» стал фильм «Форма воды». Он завоевал четыре награды: фильм года, режиссерская работа, музыка и дизайн
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Chris Pizzello/Invision/AP
Для Гильермо дель Торо это первый «Оскар» за режиссерскую работу
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Chris Pizzello/Invision/AP
Вручать статуэтку за лучший фильм вновь доверили Уоррену Битти и Фэй Данауэй - несмотря на их прошлогоднюю ошибку при оглашении победителя
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Jordan Strauss/Invision/AP
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева статуэтку не получила. Лучшим фильмом на иностранном языке назвали картину из Чили «Фантастическая женщина» (на фото автор сценария Себастьян Лелио)
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Chris Pizzello/Invision/AP
Сценаристы в этом году решили повторить сценарную находку прошлой церемонии, тогда на экскурсию в зал привели обычных людей с улицы. Сейчас звезды дошли до соседнего кинотеатра и принесли зрителям сладости и сэндвичи
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Chris Pizzello/Invision/AP
Не обошлось на церемонии без упоминания о проблемах сексуальных домогательств, насилия и гендерного неравенства. О них со сцены еще раз напомнили Сальма Хайек, Аннабелла Шиорра и Эшли Джадд
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Lucas Jackson / Reuters
Лучшей актрисой в главной роли ожидаемо признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
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Lucas Jackson / Reuters
Лучшим актером в главной роли стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах»
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Chris Pizzello/Invision/AP
Картина Pixar «Тайна Коко» получила две статуэтки: ее назвали лучшим полнометражным мультфильмом, композиция Remember Me была признана лучшей песней
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Большинство организаторов митинга против условий соглашения об установлении границы Ингушетии с Чечней — это провокаторы, преследующими свои политические цели. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.
«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов – провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, – их просто втянули», – заявил Евкуров. По его словам, договор об административной границе Ингушетии и Чечни – это историческое событие и «благо для народа».
Глава Ингушетии заверил, что готов встретиться с митингующими. «Я все-таки думаю, что люди сами должны понять, что в большинстве своем их используют. У некоторых из них есть мой телефон, они же могут позвонить и сказать: вот нас, к примеру, 40 человек, объясни нам», – сказал Евкуров. При этом он выразил надежду, что организаторы митинга создадут свой оргкомитет. Это поможет разобраться в ситуации и выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации, объяснил он: «Надеюсь, что митингующие прислушаются и создадут оргкомитет, вынесут свои предложения, и мы вместе будем работать».
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками в конце сентября. На прошлой неделе, 4 октября, парламент Ингушетии его утвердил. Сразу после этого в Магасе начались уличные протесты против этого решения.
Граница между Чечней и Ингушетией не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно утвержденному соглашению Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.
Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней
t.me / ingushetia_2018
В четверг, 4 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии утвердили соглашение об установлении административной границы с Чечней. В Магасе (столица Ингушетии) жители вышли на акцию против передачи земель Чечне
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t.me / ingushetia_2018
Согласно документу Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом. В конце сентября договор о границах подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г.
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t.me / ingushetia_2018
Люди приезжают в Магас со всей республики, оставляя машины за несколько километров от столицы Ингушетии, сообщает телеграм-канал @ingushetia_2018
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t.me / ingushetia_2018
По данным «Дождя», в центре Магаса собрались около 5000-10 000 человек. Пресс-служба управления МВД по Ингушетии сообщила, что на митинг в Магасе вышли примерно 2000 человек
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t.me / ingushetia_2018
Площадь в Магасе перекрыта полицей
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t.me / ingushetia_2018
Адвокат Ахмет Костоев и руководитель отделения Красного Креста в Ингушетии Муса Мальсагов на митинге в Магасе
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t.me / ingushetia_2018
На акцию протеста вышли и женщины, но они стоят в стороне от основной части митинга
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t.me / ingushetia_2018
Историк Зураб Гаджиев из Дагестана приехал поддержать протестующих
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t.me / ingushetia_2018
Трасса в Магас для транспорта перекрыта
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t.me / ingushetia_2018
Митинг объявлен организаторами бессрочным. Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов заявил, что данные о голосовании депутатов «лживы»: «К собравшимся вышли четверо депутатов парламента <...> и сообщили, что голосование было сделано тайным, 15 из 24 собравшихся депутатов проголосовали против, четверо испортили бюллетени и пять «за»
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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которого пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба клуба выступили с негативной оценкой произошедшего.
Первым на инцидент отреагировал «Зенит», назвав инцидент «вопиющим», передает «Интерфакс». В клубе также отметили, что решение о наказании Кокорина примут после расследования правоохранительных органов.
Через некоторое время отреагировал и «Краснодар», опубликовав заявление на официальном сайте. В обращении говорится, что клуб осуждает любые формы насилия, считая их неприемлемыми. В сообщении также уточняется, что клуб узнал о произошедшем из СМИ: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев». «Краснодар» выразил уверенность, что после расследования правоохранительных органов «инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром чиновника Минпромторга в кафе на северо-западе Москвы, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Позже там же появилась информация, что пострадавший – это Пак из Минпромторга. По информации Mash, чиновник сделал замечание футболистам, которые шумно себя вели. Mash уточняет, что инцидент произошел в «Кофемании».
«В кафе на Арбате предположительно между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», – сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. ТАСС рассказали в Минпромторге, что Пак и Гайсин действительно пострадали, оба чиновника находятся в медучреждениях и обратились в полицию.
МВД по Москве сообщило, что в столице между «гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов». Имена участников инцидента не приводятся. Возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ – наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы до двух лет), говорится в сообщении МВД.
Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит основателю «Магнита» Сергею Галицкому, чье состояние Forbes оценивает в $4 млрд. Основной акционер «Зенита» – Газпромбанк, генеральный спонсор клуба – «Газпром».
Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России
Mancity / Facebook
«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из лучших команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных
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FC Barcelona / Facebook
На втором месте – испанский ФК «Барселона»
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Peter Nicholls/REUTERS
На третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур»
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Paul Hanna / Reuters
В топ-5 также вошел испанский «Реал Мадрид»...
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Benoit Tessier / Reuters
...и французский «Пари Сен-Жермен»
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Manchester United / Facebook
На шестом месте «Манчестер юнайтед»
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Matt Dunham / AP
На седьмом – «Челси»
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Atlético de Madrid / Facebook
На восьмом – «Атлетико Мадрид»
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Sergio Perez / Reuters
На девятом – «Ювентус»
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Замыкает топ-10 ФК «Монако»
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Российский ФК ЦСКА вошел в топ-20 самых успешных клубов
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Как и футбольный клуб «Зенит»
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ФК «Ростов» – 176-е место рейтинга. Среди футболистов, играющих за клуб и принимавших участие в ЧМ, – три игрока сборной Исландии