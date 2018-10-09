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Политика
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Водитель Mercedes рассказал о драке с Кокориным и Мамаевым

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Водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, опознавший в напавших на него накануне футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал подробности нападения. Водитель рассказал «МК», что его жестоко избили после того, как он отказался посадить в служебную машину незнакомую нетрезвую девушку.

По словам Соловчука, он ожидал телеведущую на 2-й Брестской улице в Москве и отказал девушке в просьбе «погреться». После этого в его машину кинули какой-то предмет, а когда водитель вышел осмотреть машину, на него напала группа агрессивных молодых людей. «Минимум пять человек наносили удары. Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтобы не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверное, решили, что еще немножко – и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было», – сообщил водитель. После этого он смог отъехать от места происшествия.

Избитый сообщил, что у него черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица и большая кровопотеря. Полицию вызвал свидетель произошедшего. Кроме того, по словам водителя, видеорегистратор автомобиля мог записать начало потасовки. «Но по фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева», – отметил он.

Накануне стало известно, что футболисты Кокорин (ФК «Зенит») и Мамаев (ФК «Краснодар») жестоко избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина. Позже появилось и видео инцидента, на котором человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и возвращается к своему столику.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о побоях, однако адвокат Пака и Гайсина заявил, что будет ходатайствовать о переквалификации дела на более тяжкую статью – «хулиганство», с квалифицирующим признаком «расовая ненависть».

Сегодня клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, сообщил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. «Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР возбудил дело о хищении 188 млн рублей в институте Минобороны

Ведомости
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В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб. в 31-м институте специального строительства Минобороны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Решение принято по итогам проверки военной прокуратуры. Она установила, что в 2012-2013 г. ООО «Радиострой» по договору субподряда получило от института авансы на 188 млн руб. на проектно-изыскательные работы. Однако оно не выполнило свои обязательства и не вернуло деньги. Институт при этом не принял меры «по своевременному истребованию неотработанных авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание», отмечается в сообщении.

Материалы военный прокурор передал в военные следственные органы Следственного комитета. Те в свою очередь возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничества в особо крупном размере»).

Есть ли по делу подозреваемые, Генпрокуратура не уточнила.

31-й институт специального строительства Минобороны, как сообщается на его сайте, является крупнейшим проектным институтом России, выполняющим разработку проектной документации на строительство объектов специального назначения. По проектам института построены, в частности, космодромы «Байконур» и «Восточный».

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Политика
Новости

Российская премьер-лига потребовала сурового наказания для Кокорина и Мамаева

Ведомости
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«Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в заявлении.

Российская премьер-лига решительно осудила «хулиганское поведение» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и призвала сурово их наказать. Об этом говорится в официальном заявлении футбольной организации.

В отношении Кокорина и Мамаева заведены два уголовных дела по фактам побоев, они вызваны на допрос. Их подозревают в избиении накануне в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболистов опознал также водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — его в тот же день жестоко избили у гостиницы «Пекин».

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, сообщил, что разорвет контракт с Мамаевым. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

Выбор редактора
Политика
Новости

Голодец назвала «неспортивным» поведение футболистов Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин ведут себя недопустимо, подавая дурной пример молодежи, заявила вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец, комментируя драки с участием футболистов.

«Я считаю недопустимым такое поведение футболистов. Я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги. Потому что это наши звезды, и многие поколения наших ребят, детей равняются на наших спортсменов. Такое поведение просто неспортивно», – сказала Голодец журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Комментируя перспективы включения Мамаева и Кокорина в сборную России по футболу, Голодец отметила, что «они в сборной не состоят». Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что после драки Мамаев и Кокорин могут навсегда потерять места в национальной сборной.

МВД возбудило два уголовных дела о побоях по факту конфликтов с участием Мамаева и Кокорина. О первом инциденте в понедельник сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, утром 8 октября футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже канал опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией. Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были госпитализированы и обратились с заявлением в полицию.

Газета «Московский комсомолец» позже написала, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Последний рассказал изданию подробности инцидента. По словам водителя, он ожидал телеведущую на 2-й Брестской улице в Москве и отказал незнакомой девушке в просьбе «погреться». После этого в его машину кинули какой-то предмет, а когда водитель вышел осмотреть машину, на него напала группа агрессивных молодых людей. В нападавших он опознал Кокорина и Мамаева.

Клуб «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» сообщил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. «Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.

Политика
Новости

Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд рублей

Ведомости
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Строительство нового моста взамен обрушившегося во вторник на железнодорожные пути Транссиба в городе Свободном Амурской области обойдется в 2 млрд руб. Об этом сообщила ТАСС первый зампред регионального правительства Татьяна Половайкина. По ее словам, сейчас правительство подбирает программу, чтобы быстрее возвести новый мост.

Пресс-секретарь губернатора Приамурья Эльвира Оверченко ранее говорила, что восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу.

Следователи управления Следственного комитета России (СКР) по региону начали проверку по факту обрушения моста. Они пообещали проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, прибывший на место инцидента, заявил, что мост был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. «Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – уточнил он.

Мост в Приамурье рухнул на участок Транссиба

Финансы
Новости

ЦБ усовершенствует систему выявления сомнительных операций банков

Ведомости
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Центробанк планирует усовершенствовать и автоматизировать систему мониторинга сомнительных операций в банках, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции.

«В дальнейшем мы предлагаем с помощью технологических решений доработать эту систему для того, чтобы банки и Центральный банк могли в онлайн-режиме проводить мониторинг текущих операций, в том числе с использованием системы быстрых платежей и системы перевода Банка России», – сказал Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас применяется упрощенная ручная система мониторинга. «Мы передаем банкам списки клиентов, которые замешаны в теневых операциях. И банки, опираясь на эти списки, ежеквартально эти списки обрабатывают и, как мы думаем, должны не проводить или, по крайней мере, прежде чем проводить, проверять операции с этими клиентами», – пояснил Поздышев.

Зампред ЦБ отметил, что автоматизация процесса позволит снизить как количество ошибок при транзакциях, так и риски «несанкционированных и незаконных операций». Поздышев добавил, что ЦБ намерен обсуждать с банковским сообществом наиболее приемлемые и оптимальные с точки зрения издержек технологические решения.

Политика
Новости

ФСБ заявила о предотвращении шести терактов в России с начала года

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в 2018 г. шесть терактов на территории России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС. Все теракты готовились в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Задержаны 63 бандита и 142 пособника», – рассказал директор спецслужбы. По его словам, еще 50 боевиков были убиты, среди них были лидеры действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок.

Бортников обратил внимание на то, что все чаще участники международных террористических организаций пытаются вовлечь в свои акции несовершеннолетних. Он уточнил, что из пяти участников августовских нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне четверо не достигли 18 лет.

В результате нападений 20 августа в Чечне пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально готовили акции накануне празднования Курбан-байрама. Он также обращал внимание на то, что преступники целенаправленно вербуют подростков.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал драку с участием футболистов Мамаева и Кокорина

Ведомости
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В Кремле обратили внимание на драку с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты», – сказал Песков. Он отметил, что благодаря свидетелям и видеозаписи произошедшего правоохранительные органы смогут выяснить все обстоятельства дела при соответствующем обращении потерпевших.

Об инциденте с участием Мамаева и Кокорина стало известно в понедельник. Telegram-канал Mash сообщил, что утром 8 октября футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже он же опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией.

Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были госпитализированы и обратились с заявлением в полицию. Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои». Газета «Московский комсомолец» сообщает, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя телеведущей «Первого канала».

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым из-за его участия в конфликте. По данным издания Sport24.ru, «Зенит» также планирует расторгнуть контракт с Кокориным. Сам клуб заявил во вторник, что ждет «правовой оценки соответствующих органов» и сейчас не считает «необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба». В то же время «с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд», говорится в заявлении.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Финансы
Новости

Управляющим компаниям разрешили не раскрывать владельцев под санкциями

Ведомости
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Правительство России разрешило управляющим компаниям (УК) не раскрывать информацию об акционерах, в том числе контролирующих, если на тех наложены иностранные санкции. Об этом говорится в постановлении от 5 октября, опубликованном на портале правовой информации.

УК вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме информацию о составе акционеров, но обязана предоставлять сведения о собственниках Банку России. Не раскрывать сведения она сможет только после того, как оповестит ЦБ о таком решении, следует из документа.

Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.

С 2014 г. российские госбанки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк – находятся под секторальными санкциями. У этих банков есть свои управляющие компании, отмечает «Интерфакс».

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Бизнес
Новости

Новак рассказал о влиянии твитов Трампа на рынок нефти

Ведомости
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Сообщения президента США Дональда Трампа, которые он публикует в Twitter, приводят к суматохе на нефтяном рынке, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», – сказал Новак.

По мнению министра, текущая цена нефти «несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков». Он напомнил, что участники «Российской энергетической недели», среди которых были министр Саудовской Аравии и генсек ОПЕК, говорили о том, что сегодня на цену нефти влияет не столько баланс спроса и предложения, сколько эмоции участников рынка.

Трамп неоднократно высказывался о ценах нефти, в том числе на своей странице в Twitter. Каждый раз его слова отражались на нефтяных котировках. Американский президент называл цены завышенными и призывал ОПЕК сдерживать их рост. В мае после объявления Трампа о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2014 г. превысила $80. 3 октября цена барреля достигала $86,29. На момент публикации декабрьский фьючерс на баррель Brent стоит $84,83.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
Новости

Google отказался бороться за контракт Пентагона на $10 млрд

Ведомости
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Google отказался от участия в конкурсе Пентагона на создание системы облачных вычислений, поскольку проект может конфликтовать с этическими принципами компании в сфере использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Financial Times.

Победитель конкурса будет работать над проектом Joint Enterprise Defense Infrastructure cloud (JEDI) для министерства обороны США. Контракт сроком на 10 лет оценивается в $10 млрд. За него соревнуются Amazon, Oracle, Microsoft и IBM, писала The Washington Post.

Reuters уточняет, что принципы Google запрещают ей использовать свои технологии искусственного интеллекта в вооружениях, а также проектах, нарушающих международные нормы в области прав человека. Компания, в отличие от Amazon и Microsoft, также пока не получила государственные сертификаты с необходимым уровнем доступа к военным данным. Представитель Google заявил агентству, что компания могла бы взяться за часть контракта, если бы ведомство допустило к JEDI нескольких исполнителей.

По мнению представителей коалиции Tech Workers Coalition, компания отказалась от проекта из-за давления своих сотрудников, передает Bloomberg.

В июне Google решил не продлевать контракт с Пентагоном после протестов сотрудников против военных проектов. Компания отказалась от проекта Project Maven, который должен ускорить распознавание людей и объектов на снимках с беспилотников с помощью искусственного интеллекта.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Транснефти» обсудил повышение капитализации компании

Ведомости
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Совет директоров «Транснефти» 8 октября впервые рассмотрел план повышения капитализации компании. Об этом рассказал член совета директоров монополии, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, совет поручил менеджменту «Транснефти» рассмотреть вопросы о введении опционной программы, обратном выкупе привилегированных акций (100% обыкновенных акций принадлежат государству, привилегированные – у частных инвесторов и котируются на Московской бирже) и улучшение предсказуемости дивидендного потока компании. Подробности Дмитриев раскрывать не стал. В частности, он отказался говорить, на какую сумму может рассматриваться обратный выкуп, равно как и опционная программа.

Близкий к «Транснефти» человек уточняет: будет рассматриваться широкий круг возможностей для увеличения капитализации компании. Помимо указанных Дмитриевым мер это может быть и дробление акций. Впрочем, не факт, что совет директоров в итоге одобрит все эти меры, предупреждает собеседник «Ведомостей». Ведь до вчерашнего дня не было четкой направленности на повышение капитализации, указывает он.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя «Транснефти».

Котировки «Транснефти» отреагировали на эту новость слабо. Привилегированные акции компании на 12.00 мск повысились на 1,24% при росте индекса Мосбиржи на 0,93%

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