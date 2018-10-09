Политика

Новости

СКР возбудил дело о хищении 188 млн рублей в институте Минобороны

В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб. в 31-м институте специального строительства Минобороны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Решение принято по итогам проверки военной прокуратуры. Она установила, что в 2012-2013 г. ООО «Радиострой» по договору субподряда получило от института авансы на 188 млн руб. на проектно-изыскательные работы. Однако оно не выполнило свои обязательства и не вернуло деньги. Институт при этом не принял меры «по своевременному истребованию неотработанных авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание», отмечается в сообщении.

Материалы военный прокурор передал в военные следственные органы Следственного комитета. Те в свою очередь возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничества в особо крупном размере»).

Есть ли по делу подозреваемые, Генпрокуратура не уточнила.

31-й институт специального строительства Минобороны, как сообщается на его сайте, является крупнейшим проектным институтом России, выполняющим разработку проектной документации на строительство объектов специального назначения. По проектам института построены, в частности, космодромы «Байконур» и «Восточный».