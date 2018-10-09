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Экс-глава Марий Эл пожаловался на временное ослепление из-за условий в СИЗО

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки в 235 млн руб., пожаловался правозащитникам на хронические боли в суставах и временное ослепление из-за условий содержания в СИЗО. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, на прошлой неделе адвокат Маркелова обратился в Генпрокуратуру с жалобой, поэтому он и другой член столичной ОНК Алексей Ионов «оперативно проверили его [Маркелова] условия содержания в “Лефортово”».

«Он сообщил нам, что у него очень сильные боли в суставах. На днях у него немела рука и он боялся, что у него предынсультное состояние, но врачи проверили и, я так понимаю, ничего не выявили. Некоторое время назад, по его словам, у него пропадало зрение — сейчас, как он сообщил, вернулось, врачи выписали ему лекарства», — сообщил Мельников.

4 октября адвокат Маркелова Игорь Трунов рассказал РАПСИ, что его защита обратилась в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) с жалобой на условия содержания в СИЗО. Также он пожаловался в Генпрокуратуру на «пыточные условия содержания», проблемы со здоровьем, невозможность общаться с близкими и «моральное давление», с помощью которого, по его мнению, следствие хочет получить признательные показания.

В настоящее время защита экс-главы Марий Эл готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, писало РАПСИ.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова, поскольку тот «хотел бы поменять место работы», а через неделю экс-главу республики задержали и этапировали в Москву. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки»).