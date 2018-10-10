Аэропорт Якутска закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета
Аэропорт Якутска закрыт из-за самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Происшествие произошло после того, как самолет совершил посадку в аэропорту, при рулении он проехал место поворота и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении МЧС. Предварительно у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси, передает «Интерфакс».
На борту находились 87 человек, добавляет служба: все пассажиры покинули борт по надувному трапу, погибших и пострадавших нет. Авиакомпания «Якутия», которой принадлежит выкатившийся самолет, уточняет, что на борту находились 91 пассажир, в том числе – 7 детей и 5 членов экипажа. По данным «Якутии», в медпункт аэропорта обратились 4 человека. Создана комиссия по расследованию данного инцидента, говорится в сообщении авиаперевозчика.