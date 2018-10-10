Аэропорт Якутска закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

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Трамп раскрыл детали будущей встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет после выборов в американский конгресс, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу уехать сейчас», – сказал Трамп. Он не уточнил, где пройдет встреча.

Первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне этого года в Сингапуре. Наедине лидеры двух стран общались 48 минут, а переговоры в расширенном составе длились около двух часов. После переговоров Трамп заявил, что достигнут «большой прогресс» и сама встреча проходила «лучше, чем кто-либо мог предположить». В свою очередь Ким Чен Ын назвал саммит «прелюдией к миру», которую многие могут охарактеризовать как «фантазию из научно-фантастического фильма».

Трамп и Ким Чен Ын также договорились прибыть друг к другу с визитами в «подходящее время». Они решили, что президент США приедет в Пхеньян, а лидер Северной Кореи – в Вашингтон. Однако до сих пор никто из них этого не сделал.

В июле Ким Чен Ын написал Трампу письмо. В нем лидер Северной Кореи поблагодарил президента США за организацию двусторонней встречи в Сингапуре, а также подтвердил готовность к новым переговорам. В сентябре Трамп заявил, что в скором времени встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но он не уточнил, когда эта встреча может пройти.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре