Политика

Новости

СМИ сообщили об увольнениях в курируемом Сурковым управлении Кремля

Кремлевское управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией покинут до половины сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Управление возглавляет Олег Говорун, курирует — помощник президента Владислав Сурков.

В управлении работают несколько десятков человек. Их уведомили о выводе за штат, а половине рекомендовали искать новую работу, рассказал собеседник издания, близкий к Кремлю.

Под сокращения может попасть заместитель руководителя управления Максим Поляков, курирующий самопровозглашенные республики в Донбассе. Увольнения могут затронуть и кураторов Донецкой и Луганской народных республик, где 11 ноября состоятся выборы руководства республик и депутатов. По словам одного из источников издания, выборы там «фактически пройдут без участия сотрудников управления», которые уже выведены за штат и «сидят на чемоданах». «Управление, по сути, не контролирует эти выборы и политические процессы в республиках. Возникает вопрос, кто тогда этим занимается», — сказал источник РБК.

Ранее в октябре президент Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Согласно указу, пост руководителя управления сохранит Говорун.

В мае, после президентских выборов, источники РБК сообщали о возможной отставке Суркова с поста помощника президента. Издание поясняло, что стратегия Москвы на украинском направлении зашла в тупик: минские соглашения не исполняются, а у Суркова сложные отношения с разными ведомствами, в том числе с Пятой службой ФСБ, отвечающей за контрразведку на территориях самопровозглашенных республик в Донбассе. «Ситуация в республиках не улучшается, но такую фигуру, как Владислав Сурков, нельзя так просто уволить, поэтому через урезание ресурсов управления его фактически «мягко понизили», — подытожил источник издания, близкий к Кремлю.