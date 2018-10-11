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«Коммерсантъ» узнал о проведении обысков у вице-президента ОАК Герасимова

В среду, 10 октября сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов приблизительно по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, обыски также были проведены в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы, уточнило издание.

Как отмечает «Коммерсантъ», по результатам следственных действий вице-президент ОАК может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по летному отряду, осуществляющему перевозку первых лиц страны. СК возбудил делопо ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказали источники издания, мошеннические действия могут быть связаны с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров. Эти махинации были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили бывший руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев и еще десять фигурантов дела. Ранее их арестовали по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых к различным срокам.

Герасимов курирует в ОАК вопросы государственной авиации специального назначения (поставки, контроль за разработкой, производством, обслуживанием, ремонтом, а также обеспечением специальных рейсов в части обязательств ОАК) с сентября 2015 г. До назначения на пост вице-президента он занимал пост советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 гг. Герасимов служил в структурах ФСО. В ОАК не стали комментировать информацию об обысках.