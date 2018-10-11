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«Коммерсантъ» узнал о проведении обысков у вице-президента ОАК Герасимова

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В среду, 10 октября сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов приблизительно по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, обыски также были проведены в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы, уточнило издание.

Как отмечает «Коммерсантъ», по результатам следственных действий вице-президент ОАК может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по летному отряду, осуществляющему перевозку первых лиц страны. СК возбудил делопо ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 

Как рассказали источники издания, мошеннические действия могут быть связаны с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров. Эти махинации были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили бывший руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев и еще десять фигурантов дела. Ранее их арестовали по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых к различным срокам.

Герасимов курирует в ОАК вопросы государственной авиации специального назначения (поставки, контроль за разработкой, производством, обслуживанием, ремонтом, а также обеспечением специальных рейсов в части обязательств ОАК) с сентября 2015 г. До назначения на пост вице-президента он занимал пост советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 гг. Герасимов служил в структурах ФСО. В ОАК не стали комментировать информацию об обысках. 

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Бизнес
Новости

Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру из-за онлайн-продаж опасных детских товаров

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к генпрокуратуру России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд для признания запрещенной информации, которая размещена на маркетплейсах и касается сведений об опасных для детей товарах. По мнению Кузнецовой, такая информация должна блокироваться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ аппарата уполномоченной на запрос организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

Представитель омбудсмена пояснил, что Кузнецова в конце сентября направила Чайке просьбу рассмотреть возможность подачи исков в суд в интересах несовершеннолетних. По ее мнению, информацию о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов должна подпадать под запрет. Речь идет об онлайн-продажах не сертифицированных в России детских товаров на торговых площадках AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркет». При этом необходимо блокировать не сервисы, а только ту часть, в которой содержится запрещенная информация, уточнил представитель Кузнецовой. По его словам, в аппарате уполномоченной ждут ответ Генпрокуратуры до конца октября.

В России продажи товаров российских интернет-магазинах от покупки опасной продукции потребителей защищает закон. Однако российское законодательство не действует в отношении иностранных интернет-площадок. Покупатель совершает приобретение на свой страх и риск, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, многие зарубежные производители не сертифицируют товар ради экономии. На внутреннем рынке такую продукцию производитель не может реализовать и поставляет ее на экспорт.

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Политика
Новости

WSJ: Соратник Березовского собирался рассказать в суде о связях «Аэрофлота» со спецслужбами

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Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков перед смертью собирался в суде Лондона рассказать о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» со времен СССР помогал спецслужбам передавать деньги агентам по всему миру, а также осуществлял перевозку нелегальных грузов, утверждает газета со ссылкой на слова вдовы Александра Литвиненко. По ее словам, об этом ей ранее рассказывал муж.

По информации The Wall Street Journal, о планах выступить в суде Глушков рассказывал друзьям. «Это было его целью в жизни. Он не собирался сдаваться», — заявил один из друзей газете. В марте Глушкова обнаружили со следами удушения. Незадолго до рассмотрения дела в суде бывший топ-менеджер перестал отвечать на телефонные звонки. 

Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить. Полиция по факту случившегося возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Глушков, которому на момент смерти было 68 лет, два последних года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, ранее сообщили в полиции.

В России Следственный комитет также не исключил вероятность убийства Глушкова. СКР возбудил и расследует уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».

С 1989 по 1991 г. Глушков работал начальником отдела, а позже — заместителем гендиректора «ЛогоВАЗа», созданного бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. он возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и невозвращении валютной выручки из-за рубежа. В 2004 г. суд снял с Глушкова часть обвинений, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Суд приговорил бывшего топ-менеджера к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом отбытого срока Глушков был освобожден в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. В марте 2017 г. в России суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг. и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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Технологии
Новости

Телекоммуникационная корпорация AT&T запустит конкурента Netflix

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Американская телекоммуникационная корпорация AT&T планирует в четвертом квартале 2019 г. запустить стриминговый видеосервис, который составит конкуренцию Netflix, пишет газета The Wall Street Journal. О том, какое название будет иметь создаваемый сервис, не сообщается.

Пользователям нового видеосервиса будут доступны фильмы, а также материалы, изготовленные по заказу WarnerMedia (в середине июня AT&T объявила о закрытии сделки по покупке медиакомпании за $85 млрд).

Гендиректор WarnerMedia Джон Станки заявил, что его работа заключается «не в том, чтобы создать еще один Netflix», а в том, чтобы предложить клиенту тот набор услуг, которые он хочет получить. При этом WarnerMedia не может позволить себе остаться позади Netflix, так как все больше телезрителей хотят смотреть видео «за пределами традиционных кабельных пакетов», добавил он.

В середине июня о создании конкурента Netflix объявили три крупнейшие телевизионные компании Франции — France Televisions, TF1 и M6. Они планируют создать новую службу потокового видео, которая будет работать по технологии OTT (Over the Top), обеспечивающей доставку видеосигнала на компьютеры, планшеты, смартфоны или телевизоры пользователей без прямого контакта с оператором связи. Сервис получил название SALTO.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал подробности об уголовном деле против Кокорина и Мамаева

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Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в совершении преступления по ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы, уточняет издание.

В отличие от статьи «Побои» (ст. 116 УК), по которой ранее было возбуждено уголовное дело в отношении игроков, по ч. 2 ст. 213 УК суд может избрать для футболистов меру пресечения в виде ареста. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Кокорин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Следствие скорее всего в четверг, 11 октября, обратится с соответствующими ходатайствами в Тверской суд Москвы, уточняет издание. О том, будет следствие настаивать на помещении Кокорина и Мамаева в СИЗО или на домашнем аресте, не известно.

Кокорин и Мамаев 8 октября избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала». Мужчину после инцидента госпитализировали. После этого футболисты в одном из кафе избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Позже пресс-служба Минпромторга сообщала о госпитализации Пака и Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои» из-за нападения на водителя, позже МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. По какой именно части статьи было возбуждено дело, ранее не уточнялось. Адвокат Пака и Гайсина ранее говорил, что пострадавшие будут добиваться от следствия переквалификации дела на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).

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Политика
Новости

Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году

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Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «Европейская правда».

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал генсекретарь. Комитет министров Совета Европы вправе прекратить участие России в работе ПАСЕ, напомнил Ягланд. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г., отметил он.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — считает Ягланд. Если Россию исключат из Совета Европы, то бюджет организации будет скорректирован, добавил он.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

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Новости

FT назвала основного кандидата на пост Маска в совете директоров Tesla

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Основной кандидат на пост председателя совета директоров Tesla вместо Илона Маска — Джеймс Мердок, который является неисполнительным директором компании. Об этом рассказали Financial Times два человека, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

По их словам, Мердок «подал сигнал, что хочет эту работу». Другой источник отметил, что рассматриваются также кандидаты, которые не занимают каких-либо должностей в Tesla.

Как отмечает FT, Маск также «благоволит» независимому директору Tesla Антонио Грациасу, но тот «может быть недостаточно независимым из-за его участия в компаниях Маска». Он инвестировал и в Tesla, и в SpaceX.

Маск отказался давать комментарий. Мердок посоветовал обратиться в Tesla. Компания также отказалась давать комментарии.

Мердок — друг Маска. Он стал одним из двух независимых директоров, которые вошли в совет директоров Tesla в 2017 г. , чтобы уменьшить критику в «потакании желаниям Маска». Однако, пишет FT, это не имело желаемого эффекта: совет директоров — и Мердок в том числе — вновь подвергся критике после того, как поддержал решение Маска отказаться от сделки с комиссией по ценным бумагам США (SEC), которая обвинила его в мошенничестве.

SEC подала в суд на Маска 27 сентября из-за сообщений Маска в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения. По этому соглашению он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года.

Политика
Новости

Полиция задержала Кокорина после допроса

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Полиция задержала футболиста «Зенита» Александра Кокорина после допроса из-за инцидента в центре Москвы, сообщила агентству «Москва» официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее полиция также задержала футболиста «Кранодара» Павла Мамаева.

Кокорин и Мамаев утром в понедельник, 8 октября, сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а потом в одном из кафе устроили драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Пресс-служба Минпромторга сообщала, что Пак и Гайсин были госпитализированы и написали заявления в полицию.

Сначала по фактам двух конфликтов против футболистов возбудили дело по ст. 116 УК (побои), а 10 октября МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Адвокат последних сообщал, что они требуют, чтобы дело было переквалифицировано на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).

Политика
Новости

Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

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Президент России Владимир Путин на форуме в Ульяновске встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен на встрече рассказал о провокациях, которые стали причиной конфликта на чемпионате UFC. По мнению Путина, все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя». 

Нурмагомедов считает, что вел себя достойно, но некоторые моменты не смог контролировать. «Во время боя продолжались провокации», — заявил он. Боец выразил надежду на то, что суд, который будет рассматривать дело о массовой драке после боя, вынесет решение в пользу российской команды.

В ответ Путин сравнил Россию с большой дружной семьей, которая готова ответить на любые атаки извне. «У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — сказал Путин, отметив, что лучше до этого все же не доводить.

В воскресенье Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу в бое с Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов извинился за случившееся и заявил, что Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефтепродуктов до конца 2019 года

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на ноябрь-декабрь текущего года и на весь следующий год, сообщает российское Министерство энергетики. Стороны также согласовали объем нефтепродуктов, необходимый для внутренних потребностей Белоруссии.

На встрече, которая состоялась в среду, присутствовали министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер России Дмитрий Козак и вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Они также подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничества в области экспорта нефти, подписанное в 2007 г.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, индикативный баланс по поставкам нефти не изменился. Другой собеседник агентства рассказал, что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из России в Белоруссию (исключение составляют лишь отдельные продукты химии, которые в Белоруссии не производятся).

В августе агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к межправительственному соглашению сообщало, что Россия намерена с октября ограничить Белоруссии беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Источник агентства подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет.

Бизнес
Новости

«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд рублей в производство ягнятины

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Агрохолдинг «Мираторг» намерен в течение ближайших четырех-пяти лет инвестировать 27,5 млрд руб. в производство ягнятины в России, сообщил журналистам совладелец холдинга Виктор Линник. По его словам, всего планируется построить 12 ферм, пилотная ферма была введена в сентябре в Курской области.

«Произвели 17 000 голов овец из Австралии, поселили на новой ферме. Объем производства на ней составит 3000 т мяса в год. Первая продукция появится в феврале будущего года», — сказал Линник (его цитирует «Интерфакс»). После ввода всех ферм «Мираторг» планирует производить 35 000 т ягнятины в год, половину холдинг рассчитывает отправлять на экспорт в страны Персидского залива, Китай и Японию. «Высококачественная ягнятина реально востребована в мире», — отметил Линник.

Сейчас «Мираторг», принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам, — крупнейший производитель свинины и говядины. Холдинг также занимается птицеводством, молочным животноводством, выращивает зерновые и выпускает мясные полуфабрикаты. В целом «Мираторг» производит 3500 т мяса в месяц.

Строительство пилотной фермы на 30 000 голов овец началось в Фатежском районе Курской области осенью 2017 г. Инвестиции в проект Виктор Линник тогда оценил примерно в 20 млрд руб.

Бизнес
Новости

Forbes назвал лучших работодателей мира

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Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google – Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников.

На втором месте в списке Microsoft (124 000 сотрудников), на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года. Japan Exchange Group, занимавшая третью строчку в прошлом году, в этом опустилась на девять пунктов – до 12-го места.

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании, отмечает Forbes. Помимо Alphabet, Microsoft и Apple в первую десятку вошли Walt Disney, Amazon и Celgene. Также в топ-10 вошли две немецкие компании (Daimler и BMW Group), одна тайская (Kasikornbank) и одна гонконгская (CNOOC).

Всего в списке 500 компаний, из них 185 американских. Также в рейтинг лучших работодателей вошли 80 компаний из Китая и Гонконга.

В рейтинг вошли пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место). «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация – 278-е, «Аэрофлот» – 341-е, «Лукойл» – 450-е.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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