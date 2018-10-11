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WSJ: Соратник Березовского собирался рассказать в суде о связях «Аэрофлота» со спецслужбами

Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков перед смертью собирался в суде Лондона рассказать о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» со времен СССР помогал спецслужбам передавать деньги агентам по всему миру, а также осуществлял перевозку нелегальных грузов, утверждает газета со ссылкой на слова вдовы Александра Литвиненко. По ее словам, об этом ей ранее рассказывал муж.

По информации The Wall Street Journal, о планах выступить в суде Глушков рассказывал друзьям. «Это было его целью в жизни. Он не собирался сдаваться», — заявил один из друзей газете. В марте Глушкова обнаружили со следами удушения. Незадолго до рассмотрения дела в суде бывший топ-менеджер перестал отвечать на телефонные звонки.

Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить. Полиция по факту случившегося возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Глушков, которому на момент смерти было 68 лет, два последних года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, ранее сообщили в полиции.

В России Следственный комитет также не исключил вероятность убийства Глушкова. СКР возбудил и расследует уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».

С 1989 по 1991 г. Глушков работал начальником отдела, а позже — заместителем гендиректора «ЛогоВАЗа», созданного бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. он возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и невозвращении валютной выручки из-за рубежа. В 2004 г. суд снял с Глушкова часть обвинений, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Суд приговорил бывшего топ-менеджера к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом отбытого срока Глушков был освобожден в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. В марте 2017 г. в России суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг. и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.