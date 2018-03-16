СКР решил расследовать как убийство смерть соратника Березовского в Лондоне

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права, говорится в сообщении надзорного ведомства А. Махонин / Ведомости

Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело (ст. 105 УК) по признакам убийства бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам, гражданина России Николая Глушкова в Лондоне. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», - уточняется в сообщении.

О смерти Глушкова стало известно 13 марта. Ему было 68 лет. Как рассказали «Коммерсанту» знакомые погибшего, его тело обнаружила дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. На шее Глушкова были следы удушения, уточнили источники газеты. «Было это убийство или самоубийство, пока не ясно - проводится расследование», - писала газета. По информации собеседников «Коммерсанта», у Глушкова были проблемы со здоровьем.

Источник «Интерфакса» в окружении бизнесмена рассказал о том, что Глушков ранее якобы пытался покончить с собой. По его словам, из-за судебных разбирательств финансовое положение бизнесмена существенно ухудшилось в последнее время, из-за чего он пребывал в депрессии. Правоохранительные органы Великобритании рассматривают суицид как основную версию смерти Глушкова, сказал собеседник агентства.

С 1989 по 1991 г. Глушков работал в должности начальника отдела, потом - заместителя гендиректора «ЛогоВАЗа», созданного бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. Глушков был руководителем финансового департамента «АвтоВАЗа», в 1996 г. стал заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Его обвинили в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и невозвращении валютной выручки из-за рубежа. В 2004 г. Савеловский суд Москвы снял с Глушкова обвинения в мошенничестве и отмывании денег, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом отбытого срока тогда Глушкова освободили в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила бывшему топ-менеджеру «Аэрофлота» политическое убежище. В марте прошлого года суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг. и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Россияне в Лондоне