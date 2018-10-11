Новости
Политика
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ФСБ сообщила о задержании лидера российского крыла террористов «Хизб ут-Тахрир»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Татарстане лидера российского отделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителей региональной ячейки группировки, запрещенной в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанных подозревают в подготовке терактов с целью свержения власти в России и установления «всемирного халифата». Спецслужба полагает, что они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке. Сотрудники ФСБ при обысках по местам жительства подозреваемых изъяли множество запрещенных пропагандистских материалов группировки.

ЦОС ФСБ не раскрыл имена задержанных и не уточнил, сколько всего их было. Подозреваемые заключены под арест.

Террористическая группировка была создана в Палестине в 1953 г. Ее сторонники призывают к свержению руководства стран Центральной Азии и построению на их территории «исламского халифата». Россия относит «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к террористическим группировкам, ее деятельность на территории страны запрещена.

Политика
Новости

Путин утвердил смену часового пояса в Волгоградской области

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смену часового пояса в Волгоградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас регион живет во второй часовой зоне, то есть по московскому времени. Вскоре Волгоградская область перейдет в третью часовую зону (MSK+1). Документ вступит в силу 28 октября в 2 часа ночи.

Соответствующий референдум о смене часового пояса в Волгоградской области прошел 18 марта, одновременно с выборами президента. Более половины жителей региона, или 58,11%, поддержали смену часового пояса. Явка на референдуме составила 66,52%. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света.

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Политика
Новости

Рогозин доложил Медведеву о расследовании аварии «Союза» с экипажем

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Космический корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из двух человек.

Рогозин сообщил премьеру о создании комиссии по расследованию случившегося, которую сам возглавил. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что при запуске «Союза» «аварийные системы сработали штатно», космонавты были возвращены на Землю и не пострадали. Гендиректор «Роскосмоса» присутствовал на запуске вместе с руководителем NASA Джимом Брайденстайном.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял, что ситуация с космическим кораблем может повлечь «кадровые решения». Он уточнял, что пилотируемые пуски временно прекращены, и пообещал информировать американскую сторону о ходе расследования инцидента.

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный с «Байконура» к МКС 11 октября, должен был доставить на космическую станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Ее пуск состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.

После отделения первой ступени командир корабля Овчинин доложил в центр управления: «авария носителя» и включил аварийную систему спасения. В результате спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Пресс-служба NASA сообщила, что космонавты «в хорошем состоянии». Экипаж на вертолетах доставят сначала на «Байконур», а потом отправят в Звездный городок в Москву.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

Зюганов пожаловался Путину на прокуратуру Хакасии

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке из-за представления прокуратуры Хакасии об отмене регистрации кандидата в губернаторы республики от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – заявил Зюганов.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии больше всех кандидатов – 44,8% голосов. Однако в регионе должен пройти второй тур, потому что никто не смог преодолеть необходимый процент голосов избирателей (50%). Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Прокуратура республики принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова из-за якобы обнаруженных нарушений в документах коммуниста, которые он подал при регистрации, рассказывал «Ведомостям» источник. Избирательная комиссия Хакасии сообщила в четверг, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

Различаете ли вы губернаторов?

Политика
Новости

Власти Кемеровской области предложили сделать Кузбасс официальным названием региона

Ведомости
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Власти Кемеровской области предложили придать названию Кузбасс юридический статус, сделав его вторым официальным названием региона. Об этом в четверг на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор области Сергей Цивилев.

Он рассказал, что название Кузбасс появилось в 1842 г., его автором считается исследователь Петр Щекочев, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна (сокращенно Кузбасс). Сейчас этим термином пользуются практически все жители региона, а название Кемеровская область используется только как официальный термин, пояснил губернатор.

«Мы сейчас вышли с инициативой, и она очень серьезно обсуждается в Кузбассе: больше 80% жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — приводит слова Цивилева «РИА Новости».

По словам губернатора, совет народных депутатов рассмотрит этот вопрос на заседании 24 октября. В случае если они примут решение сделать Кузбасс вторым официальным названием региона, соответствующие изменения будут внесены в устав Кемеровской области.

Цивилев отметил, что это не повлечет изменений в документации, потому что название Кемеровская область сохранит свою юридическую силу.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, когда его предшественник Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

В единый день голосования 9 сентября в Кузбассе прошли досрочные выборы губернатора, на которых Цивилев набрал 81,29% голосов.

Технологии
Новости

Apple заплатит $600 млн за долю в разработчике чипов Dialog Semiconductor

Ведомости
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Apple купит долю в европейской компании по производству микрочипов Dialog Semiconductor, а также получит технологии компании в сфере управления энергопотреблением, говорится в пресс-релизе Dialog Semiconductor. Стоимость сделки оценивается в $600 млн, из которых $300 млн Apple выплатит наличными сразу, еще $300 млн — в течение трех лет.

Согласно договоренностям, Apple перейдут некоторые активы Dialog, в том числе предприятия в Италии, Великобритании и Германии, а также примерно 300 инженеров, или 16% штата Dialog. TechCrunch уточняет, что эта сделка станет крупнейшей для производителя iPhone с точки зрения найма сотрудников. Она будет закрыта в первой половине 2019 г. после одобрения со стороны регуляторов.

«Dialog имеет глубокие знания в области разработки чипов, и мы очень рады, что талантливая группа инженеров, которая уже давно поддерживает наши продукты, теперь работает напрямую для Apple», — прокомментировал сделку старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения Apple Джони Сруджи. Его слова приводятся в сообщении. Теперь компания рассчитывает провести «контролируемую, плавную» трансформацию бизнеса, поскольку давно ищет новые возможности в сфере интернет-вещей. Сейчас Dialog Semiconductor работает над чипами для AirPods, Apple Watch, а также VR-гарнитур.

Акции Dialog Semiconductor на фоне новостей о сделке с Apple дорожают на 31% на торгах во Франкфурте, рекордными темпами с октября 2002 г. TechCrunch отмечает, что ранее Apple планировала купить другого своего европейского партнера, производителя чипов Imagination Technologies. Сделка сорвалась из-за неких противоречий между компаниями, и Apple стала работать над графическими чипами самостоятельно.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель на закупках по ремонту дорог в Подмосковье

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор во время аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Аукцион проводил «Мосавтодор», начальная цена контракта — 128 млн руб. В торгах участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «СОВ-ГРУПП», АО «Фирма Новострой» и ИП Галанов Е.В, отмечает ФАС.

ФАС установила, что они действовали в интересах друг друга. «САХ района Новокосино» и «СОВ-ГРУПП» после подачи ценовых предложений прекратили конкурентные действия, а Галанов не принял участия в торгах, хотя получил допуск, говорится в сообщении. В итоге конкурс выиграла «Фирма Новострой» за 124,8 млн руб.

В отношении всех участников торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отмечает ФАС. Им грозит штраф.

АО «Фирма Новострой» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской республике, указано в ЕГРЮЛ. 70% в уставном капитале компании принадлежит Армену Ананикяну, а остальные 30% – Аревику Хоршикяну. АО «Фирма Новострой» принимала участие в программе благоустройства Москвы «Моя улица», выиграв конкурс на ремонт асфальта стоимостью 477,5 млн руб.

Как проходит реконструкция улиц в Москве

Бизнес
Новости

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Ведомости
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ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 г. с 11,15 млн баррелей в сутки до 11,19 млн, в 2019 г. — с 11,17 млн баррелей в сутки до 11,19 млн. Об этом говорится в октябрьском докладе, опубликованном на сайте организации.

Российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи за счет разработки новых месторождений, говорится в докладе ОПЕК.

Организация также повысила прогноз по добыче нефти в США в текущем году до 10,69 млн баррелей в сутки, в следующем году — до 11,65 млн.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение, что российские компании уже вышли на максимум добычи нефти. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях. Президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак не согласились с этим заявлением: по их мнению, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

В октябрьском докладе ОПЕК также снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 г. на 80 000 баррелей в сутки до 1,54 млн. По итогам текущего года организация теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 г. спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки. В результате по итогам года спрос на нефть составит 100,15 млн баррелей в сутки.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1–1,5% в год. При этом, по его мнению, некоторые нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, через 10 лет начнут терять позиции, а затем полностью уйдут с рынка.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Следователи попросили арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве

Ведомости
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Следователи попросили суд арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Герасимов проходит по делу о мошенничестве, его попросили заключить под стражу до 9 декабря.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что 10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски прошли также в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Летный отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы. Газета отмечала, что по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело может быть связано с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, писала газета. Эти махинации были выявлены в рамках другого дела, по которому проходил в том числе экс-руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев. Ему и другим фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил их к различным срокам.

Герасимов занимает пост вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения с октября 2015 г. До назначения на эту должность он работал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 г. Герасимов служил в структурах Федеральной службы охраны (ФСО). Пресс-служба ОАК не стала комментировать газете информацию об обысках.

Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Политика
Новости

Госдума приняла закон о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста

Ведомости
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Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество в прежних границах пенсионного возраста. Инициативу в верхнюю палату внес президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г., после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

Таким образом, после повышения пенсионного возраста с 2019 г. льготы станут предоставлять «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста» - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объясняла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что она должна обеспечить дополнительные социальные гарантии россиянам в связи с предстоящей пенсионной реформой.

Изначально правительство призывало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. В августе Путин предложил более мягкий вариант — лишь до 60 лет. Президент выступил также за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста. Он подчеркивал, что из-за демографической ситуации и тенденций на рынке труда тянуть с повышением пенсионного возраста «дальше нельзя».

Финансы
Новости

Россельхозбанк повысил ставки вкладов

Ведомости
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Россельхозбанк (РСХБ) с 11 октября изменил доходность вкладов в долларах и рублях. Ставки рублевого вклада «Доходный» увеличились на 0,1-0,55 процентного пункта (п. п.). Наибольшие изменения коснулись депозита на девять месяцев на сумму от 1,5 млн руб. с открытием в дистанционных каналах обслуживания. Теперь ставки «Доходного» составляют 6-8% годовых. Ставку 8% годовых в РСХБ можно получить, открыв вклад на четыре года с выплатой процентов в конце срока.

В долларах «Доходный» теперь можно открыть под 0,15-3,85% годовых. Они выросли на 0,1-0,45 п. п.

Ставки вклада в валюте 8 октября повысил и другой госбанк — ВТБ. Теперь доходность вклада «Выгодный» составляет 1,75-3,1% годовых в долларах и 0,55-095% годовых - в евро.

ЦБ повысил ключевую ставку с 17 сентября до 7,5% годовых. Многие крупные банки с августа повышают ставки вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов населения в банках из топ-10 по размеру активов (ее рассчитывает ЦБ) в третьей декаде сентября составила 6,71% годовых, увеличившись на 0,06 п.п. за 10 дней.

Технологии
Новости

Гендиректор российского SAP покинула компанию

Ведомости
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Гендиректор SAP СНГ Наталья Парменова покинула свой пост, сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердила представитель SAP Татьяна Зверева. До назначения нового генерального директора его обязанности будет исполнять исполнительный директор Дмитрий Красюков.

Парменова возглавила российский офис SAP в феврале этого года, сменив на этом посту Павла Гонтарева. С 2003 по 2010 г. она была директором по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии. С 2013 г. Парменова работала на позиции исполнительного директора в SAP СНГ. Красюков также работает в SAP с 2003 г.

Парменова провела на посту гендиректора SAP девять месяцев. Как правило, ее предшественники занимали эту должность чуть менее двух лет. Гонтарев руководил компанией с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.

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