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ФСБ сообщила о задержании лидера российского крыла террористов «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Татарстане лидера российского отделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителей региональной ячейки группировки, запрещенной в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанных подозревают в подготовке терактов с целью свержения власти в России и установления «всемирного халифата». Спецслужба полагает, что они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке. Сотрудники ФСБ при обысках по местам жительства подозреваемых изъяли множество запрещенных пропагандистских материалов группировки.

ЦОС ФСБ не раскрыл имена задержанных и не уточнил, сколько всего их было. Подозреваемые заключены под арест.

Террористическая группировка была создана в Палестине в 1953 г. Ее сторонники призывают к свержению руководства стран Центральной Азии и построению на их территории «исламского халифата». Россия относит «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к террористическим группировкам, ее деятельность на территории страны запрещена.