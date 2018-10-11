Путин утвердил смену часового пояса в Волгоградской области
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смену часового пояса в Волгоградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас регион живет во второй часовой зоне, то есть по московскому времени. Вскоре Волгоградская область перейдет в третью часовую зону (MSK+1). Документ вступит в силу 28 октября в 2 часа ночи.
Соответствующий референдум о смене часового пояса в Волгоградской области прошел 18 марта, одновременно с выборами президента. Более половины жителей региона, или 58,11%, поддержали смену часового пояса. Явка на референдуме составила 66,52%. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света.