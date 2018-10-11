Путин утвердил смену часового пояса в Волгоградской области

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Пентагон временно запретил полеты всех истребителей F-35

Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных авиастроительной компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. F-35 — самая дорогостоящая система вооружений США, отмечает Bloomberg.

Полеты 245 воздушных судов запрещены до окончания проверок после сентябрьской аварии одного из этих истребителей — F-35B — в Южной Каролине. Расследование этой аварии продолжается. Теперь командование Военно-воздушных сил (ВВС) распорядилось проверить топливные трубы всех самолетов этого типа из-за риска поломок. Как ожидается, проверки будут завершены в течение следующих 24-48 часов. Представитель Пентагона в беседе с Bloomberg уточнил, что специалисты заменят неисправные детали, если найдут их.

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию. F-35B разбился 28 сентября, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот катапультировался. Источник CNN говорил, что это первое крушение истребителя F-35.

Bloomberg уточняет, что более 320 машин F-35 уже используются на 15 военных базах по всему миру, хотя Пентагон и Lockheed Martin продолжают исправлять более 900 недостатков машины, включая проблемы в сложном программном обеспечении истребителя.

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