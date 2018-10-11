Политика

Новости

ФССП создаст информационную систему с искусственным интеллектом

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы создаст информационную систему с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова. Система будет создаваться на деньги, привлеченные в Новом банке развития (НБР) стран БРИКС.

НБР, на 20% принадлежащий России, в конце мая предоставил Москве суверенный кредит на $460 млн, в том числе на развитие российской судебной системы. «Мы в рамках этого проекта будем создавать уникальную новую информационную систему, которая основана на самых современных технологиях с использованием искусственного интеллекта», — пояснил Аристов.

Директор ФССП добавил, что цель проекта не в том, чтобы заменить приставов роботами. С помощью новых технологий служба планирует обрабатывать большие объемы данных. По данным «Российской газеты», она будет использоваться для сбора информации о должниках. «Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек», — подчеркнул Аристов. Он не раскрыл деталей проекта, отметив лишь, что он «облегчит доступ граждан к информации об исполнительном производстве». Система будет создана в ближайшие три-четыре года.