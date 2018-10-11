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Одиннадцать человек погибли в ДТП в Чувашии

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Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Авария произошла около семи часов вечера по московскому времени в Чебоксарском районе.

В медицинских службах региона ТАСС сообщили об одиннадцати погибших и четверых пострадавших. Пресс-служба главы Чувашии подтвердила «РИА Новости» гибель одиннадцати человек.

Источник «Интерфакса» сообщил, что автобус следовал из Канаша в Москву.

Авария произошла на 647-м км трассы М-7. «Предварительно самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сказали в УГИБДД.

Бизнес
Новости

Ozon начал тестировать доставку лекарств на дом

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Онлайн-ритейлер Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал тестировать доставку лекарств на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Шульгина.

Собеседник агентства уточнил, что компания открыла на базе своих складов две офлайн-аптеки, где посетители могут купить безрецептурные препараты или заказать их на дом. Доставка работает в тестовом режиме для жителей Москвы и Твери, в этих городах работают обе аптеки. В аптеках не представлены рецептурные лекарства, поскольку онлайн проверить достоверность рецепта на них нельзя, пояснил Шульгин. Всего компания предлагает более 3000 препаратов.

«Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку — я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon», — пояснил руководитель Ozon.

Ozon начал тестировать доставку лекарств в преддверии легализации их дистанционной продажи в России, отмечает агентство. Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. В конце прошлого года Госдума приняла его в первом чтении.

11 октября лекарства через свой маркетплейс «Беру» начали продавать «Яндекс» и Сбербанк. Пока заказанные лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити». Нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы. Пока лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

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Политика
Новости

В России прошли масштабные учения Стратегических ядерных сил

Ведомости
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Россия по поручению президента Владимира Путина провела масштабные учения Стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Военные провели учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей. Запуски проводились также самолетами дальней авиации, которые поднимались в воздух с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».

Единая космическая система и наземные радиолокационные станции обнаружили все пуски ракет подлодок на учениях. «Задачи учений выполнены в полном объеме», — подчеркнуло ведомство. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

В мае прошли испытания морской составляющей Стратегических ядерных сил — ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей»). Крейсер успешно провел залповые пуски четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. «Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые», — сообщало тогда ведомство.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Пентагон временно запретил полеты всех истребителей F-35

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Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных авиастроительной компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. F-35 — самая дорогостоящая система вооружений США, отмечает Bloomberg.

Полеты 245 воздушных судов запрещены до окончания проверок после сентябрьской аварии одного из этих истребителей — F-35B — в Южной Каролине. Расследование этой аварии продолжается. Теперь командование Военно-воздушных сил (ВВС) распорядилось проверить топливные трубы всех самолетов этого типа из-за риска поломок. Как ожидается, проверки будут завершены в течение следующих 24–48 часов. Представитель Пентагона в беседе с Bloomberg уточнил, что специалисты заменят неисправные детали, если найдут их.

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию. F-35B разбился 28 сентября, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот катапультировался. Источник CNN говорил, что это первое крушение истребителя F-35.

Bloomberg уточняет, что более 320 машин F-35 уже используются на 15 военных базах по всему миру, хотя Пентагон и Lockheed Martin продолжают исправлять более 900 недостатков машины, включая проблемы в сложном программном обеспечении истребителя.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Политика
Новости

Прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Гнойного и Замая

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Московская прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Вячеслава Машнова (Гнойный) и Андрея Замая (Хан Замай), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы музыкантов.

Проверка проводится по заявлению некоего гражданина Зелимханова, рассказал адвокат. Он утверждает, что «рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций». В качестве доказательств он привел в заявлении строчки из семи композиций исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона.

Для проверки прокуратура привлечет лингвистов и сотрудников Главного управления МВД по противодействию экстремизму, добавил Ясман. Он пояснил, что по результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, инициировать уголовное преследование или попросить суд признать треки экстремистскими. Адвокат считает, что проверка ничего не выявит, если тексты песен «будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей».

Замай назвал надуманными обвинения в свой адрес. По словам рэпера, его творчество — «это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях» и ему чужды предрассудки, связанные с национальностями. 

Политика
Новости

ФССП создаст информационную систему с искусственным интеллектом

Ведомости
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы создаст информационную систему с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова. Система будет создаваться на деньги, привлеченные в Новом банке развития (НБР) стран БРИКС.

НБР, на 20% принадлежащий России, в конце мая предоставил Москве суверенный кредит на $460 млн, в том числе на развитие российской судебной системы. «Мы в рамках этого проекта будем создавать уникальную новую информационную систему, которая основана на самых современных технологиях с использованием искусственного интеллекта», — пояснил Аристов.

Директор ФССП добавил, что цель проекта не в том, чтобы заменить приставов роботами. С помощью новых технологий служба планирует обрабатывать большие объемы данных. По данным «Российской газеты», она будет использоваться для сбора информации о должниках. «Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек», — подчеркнул Аристов. Он не раскрыл деталей проекта, отметив лишь, что он «облегчит доступ граждан к информации об исполнительном производстве». Система будет создана в ближайшие три-четыре года.

Политика
Новости

Следствие попросит суд арестовать футболистов Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Следователи намерены в суде ходатайствовать об аресте подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла Кокорина. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

Такое решение было принято после проведения ряда следственных действий в ходе расследования, добавила пресс-служба ГУ МВД.

Футболисты были задержаны в среду после того, как явились на допрос в полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц). Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник 8 октября подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста.

Политика
Новости

Железняк покинул пост в руководстве «Единой России»

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Президиум генерального совета «Единой России» принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, сообщает «Интерфакс». Кроме того, Железняк покинет пост председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. РБК уточняет, что решение освободить его от должности было принято единогласно.

Железняку 48 лет. Он занимал пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» с 2012 г. Заявление о его отставке по собственному желанию появились еще в конце июля. О причинах официально не сообщалось. В отставку по собственному желанию Железняк подал вскоре после того, как не явился в Госдуму на голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста. РБК со ссылкой на источники писал, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего он и написал заявление.

Должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» займет сенатор Андрей Климов, уточняет «Интерфакс». О том, что Климов сменит Железняка на этой должности, писал ранее «Коммерсантъ». Климов с 2012 г. представляет Пермский край в Совете федерации и является зампредом комитета по международным делам.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Путин утвердил смену часового пояса в Волгоградской области

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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смену часового пояса в Волгоградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас регион живет во второй часовой зоне, то есть по московскому времени. Вскоре Волгоградская область перейдет в третью часовую зону (MSK+1). Документ вступит в силу 28 октября в 2 часа ночи.

Соответствующий референдум о смене часового пояса в Волгоградской области прошел 18 марта, одновременно с выборами президента. Более половины жителей региона, или 58,11%, поддержали смену часового пояса. Явка на референдуме составила 66,52%. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света.

Политика
Новости

ФСБ сообщила о задержании лидера российского крыла террористов «Хизб ут-Тахрир»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Татарстане лидера российского отделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителей региональной ячейки группировки, запрещенной в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанных подозревают в подготовке терактов с целью свержения власти в России и установления «всемирного халифата». Спецслужба полагает, что они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке. Сотрудники ФСБ при обысках по местам жительства подозреваемых изъяли множество запрещенных пропагандистских материалов группировки.

ЦОС ФСБ не раскрыл имена задержанных и не уточнил, сколько всего их было. Подозреваемые заключены под арест.

Террористическая группировка была создана в Палестине в 1953 г. Ее сторонники призывают к свержению руководства стран Центральной Азии и построению на их территории «исламского халифата». Россия относит «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к террористическим группировкам, ее деятельность на территории страны запрещена.

Политика
Новости

Рогозин доложил Медведеву о расследовании аварии «Союза» с экипажем

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Космический корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из двух человек.

Рогозин сообщил премьеру о создании комиссии по расследованию случившегося, которую сам возглавил. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что при запуске «Союза» «аварийные системы сработали штатно», космонавты были возвращены на Землю и не пострадали. Гендиректор «Роскосмоса» присутствовал на запуске вместе с руководителем NASA Джимом Брайденстайном.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял, что ситуация с космическим кораблем может повлечь «кадровые решения». Он уточнял, что пилотируемые пуски временно прекращены, и пообещал информировать американскую сторону о ходе расследования инцидента.

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный с «Байконура» к МКС 11 октября, должен был доставить на космическую станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Ее пуск состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.

После отделения первой ступени командир корабля Овчинин доложил в центр управления: «авария носителя» и включил аварийную систему спасения. В результате спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Пресс-служба NASA сообщила, что космонавты «в хорошем состоянии». Экипаж на вертолетах доставят сначала на «Байконур», а потом отправят в Звездный городок в Москву.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

Зюганов пожаловался Путину на прокуратуру Хакасии

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке из-за представления прокуратуры Хакасии об отмене регистрации кандидата в губернаторы республики от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – заявил Зюганов.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 44,8% голосов — больше, чем другие кандидаты. Но поскольку никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), в регионе должен пройти второй тур. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Прокуратура республики принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова из-за якобы обнаруженных нарушений в документах коммуниста, которые он подал при регистрации, рассказывал «Ведомостям» источник. Избирательная комиссия Хакасии сообщила в четверг, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

Различаете ли вы губернаторов?

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