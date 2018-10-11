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Одиннадцать человек погибли в ДТП в Чувашии

Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Авария произошла около семи часов вечера по московскому времени в Чебоксарском районе.

В медицинских службах региона ТАСС сообщили об одиннадцати погибших и четверых пострадавших. Пресс-служба главы Чувашии подтвердила «РИА Новости» гибель одиннадцати человек.

Источник «Интерфакса» сообщил, что автобус следовал из Канаша в Москву.

Авария произошла на 647-м км трассы М-7. «Предварительно самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сказали в УГИБДД.