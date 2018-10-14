Сирия потребовала от ООН расследовать возможное применение коалицией белого фосфора

Политика

Новости

Знакомая Мишкина узнала в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

Знакомая Александра Мишкина Наталья Бажанова узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает «Дождь». Корреспондент телеканала побывал в поселке Лойга Архангельской области, где, по данным Bellingcat и The Insider, родился и вырос Мишкин.

«Вот это 100% Саша. Вот таким я его помню по школе, и я даже сравнивала родинки, расположение ушей, глаза, нос, вот такой вот он закончил школу», — сказала Бажанова, глядя на фотографии из расследования Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин. На видео с телеканала RT девушка тоже узнала Мишкина.

Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще». На встречах выпускников, по ее словам, Александр о своей работе говорил немного.

Информацию о том, что Мишкин после школы уехал учиться в военную академию в Санкт-Петербург, подтвердил другой местный житель Александр Лисичкин. «Он был в Чечне, врач, военный врач. Что такое быть военным врачом, вам объяснять не надо. Просто так Героев России не дают», — сказал он. О службе Мишкина в ГРУ Лисичкин ничего не слышал. По его мнению, фотографии, опубликованные в прессе, — это фотошоп.

Местные жители рассказали корреспонденту «Дождя», что родители Мишкина последнее время жили в соседней деревне Ломоватке. По словам соседей, пару недель назад семья срочно куда-то уехала.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали два расследования, которых утверждается, что Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут по-другому. Настоящее имя Руслана Боширова, по данным Bellingcat и The Insider, — Анатолий Чепига, а настоящая фамилия второго подозреваемого не Петров, а Мишкин.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Мишкин является военным врачом Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). По их данным, он родился 13 июля 1979 г. в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и выучился на врача для ВМФ.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова