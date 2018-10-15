Политика

Новости

Полковника ФСБ из администрации президента обвинили в мошенничестве

Действующего полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаила Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Еще полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов, предлагающих кредиты на $50-100 000 под залог дорогих часов клиентов. В феврале 2017 г. в его офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты касса и все залоговое имущество. Предприниматель, испугавшись, что не получит назад изъятые деньги и часы, согласился на предложение одного из клиентов — Арно Ходжояна — помочь «разобраться в ситуации».

Тот, по данным следователей, познакомил ломбардиста с другим коммерсантом — Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в $100 000 за «помощь». Коробков также «подключил к афере» своего знакомого — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов еще денег, но сумма оказалась для него слишком высокой, и он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.

Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на 5 882 240 руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 849 700 руб. (ч. 4 ст. 159, а также ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все они находятся под стражей. Горбатов после ареста был уволен из управления президента, но до сих пор числится в ФСБ.