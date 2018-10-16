Украинская церковь увидела в решении РПЦ повторение политики Кремля
Русская православная церковь (РПЦ) повторяет политику Кремля, из-за чего рискует оказаться в самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).
«Минская схизма [раскол], — написал он. — Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества». По мнению пресс-секретаря УПЦ КП, решение РПЦ на прошедшем в Минске Синоде об отказе от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом ведет ее к самоизоляции.
Зоря подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит украинских православных верующих перед выбором: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться со «вселенским православием (Вселенский патриарх — часть полного названия титула главы Константинопольской патриархии) через поместную украинскую Церковь».
Ранее Синод Константинопольского патриархата подтвердил планы предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 г., которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Московскому патриархату. Таким образом, Константинопольский патриархат спустя более чем 300 лет вновь признал Украину своей канонической территорией. На заседании было также принято решение снять анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.