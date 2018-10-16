Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря
Депутаты законодательного собрания Приморья выбрали дату повторных выборов руководителя региона. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно их решению, новое голосование состоится 16 декабря.
В заседании приняли участие 35 депутатов из 40. Проведение выборов в этот день поддержали 30 парламентариев. Ранее проведение выборов 16 декабря одобрил комитет по региональной политике и законности приморского парламента.
Губернаторские выборы прошли в единый день голосования, 9 сентября. В них участвовали пять кандидатов, никому из них которых не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. На третьем месте оказался кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%). Во втором туре приняли участие двое кандидатов – Тарасенко и Ищенко. Однако краевой избирком отменил итоги выборов по рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – из-за нарушений.
В пятницу, 28 сентября, президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко – первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия. Кожемяко заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.