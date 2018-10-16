«Коммерсантъ» узнал о новых назначениях в руководстве «Роскосмоса»
В ближайшее время в «Роскосмосе» будут назначены финансовый директор и заместитель руководителя, курирующий разработку средств выведения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько отраслевых источников и собеседника в госкорпорации.
По данным газеты, первую должность займет заместитель руководителя «Сбербанк капитала» Дмитрий Беленов, вторую — замруководителя МАК «Вымпел» Александр Лопатин.
Как пишет «Коммерсантъ», изначально предполагалось, что средства выведения (ракеты-носители и разгонные блоки) будут находиться в ведении и. о. первого заместителя Рогозина Николая Севастьянова. Однако, сообщали источники «Ведомостей», Севастьянов не сработался с директорским корпусом и, что более существенно, с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова, поэтому стал непроходной кандидатурой.
Официально в «Роскосмосе» эту информацию не комментируют. Эти два назначения должны завершить блок кадровых перестановок в «Роскосмосе», отмечает «Коммерсантъ».
Окончательно организационно-штатную структуру «Роскосмоса» планируется утвердить на заседании наблюдательного совета, которое намечено на 26 октября.