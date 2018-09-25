У гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сменился первый заместитель
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов назначен гендиректором ЦНИИмаша – головного научного института госкорпорации, сообщил во вторник в Facebook гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Исполнять обязанности первого заместителя Рогозина станет занимавший пост замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников.
Севастьянов – фактический создатель (в 1992 г.) и многолетний руководитель единственной крупной российской частной космической корпорации «Газпром космические системы», предоставляющей услуги космической связи и занимающейся производством телекоммуникационных спутников. Выходец из РКК «Энергия» (королёвская фирма, отвечающая за пилотируемую космонавтику), в 2005 – 2007 гг. Севастьянов был ее гендиректором, но ушел после конфликта с тогдашним руководителем «Роскосмоса» Анатолием Перминовым. И. о. гендиректора «Роскосмоса» он стал в мае 2018 г. по инициативе возглавившего госкорпорацию бывшего вице-премьера Рогозина.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}