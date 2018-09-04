Внеземное воздействие земной халтуры

Неудачно заклеенное отверстие в обшивке бытового блока космического корабля «Союз», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), скорее всего было сделано на планете Земля. Утечка воздуха фактически устранена – и это главное, так как обитателям МКС ничто угрожает. Как заявил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, хотя рассматриваются все версии, гипотеза о воздействии микрометеорита уже отметена, но остается версия о воздействии изнутри. «Сказать, что это, пока нельзя. Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», – сообщил руководитель «Роскосмоса». Как заявил представитель госкорпорации, комиссия «Роскосмоса» определит и обнародует окончательную версию происхождения отверстия к середине сентября. Металлическая обшивка бытового отсека корабля «Союз» (этот отсек не предназначен для пролета через атмосферу) выполнена из магниевого сплава толщиной всего в несколько миллиметров.

Инженер действующего предприятия авиапромышленности, посмотрев на снимки отверстия (видео было распространено NASA), уверенно заявил, что характерную «восьмерку» (намеченное, но не законченное отверстие и еще одно рядом с ним) он встречает в своей практике постоянно. Оно весьма характерно для ситуаций, когда недавний выпускник ПТУ с зарплатой 30 000 руб. в месяц делает что-то с похмелья (т. е. в буквальном смысле неуверенной рукой в состоянии тремора) либо задумавшись о чем-то более красивом, чем его скучная работа. При этом само сверление согласно правилам технологического процесса производится в начале сборки конструкции, а окончательные работы проводятся «в чистой зоне», нахождение в которой сверлильного инструмента запрещено. Но на практике, как говорит инженер, что-то досверливать приходится сплошь и рядом и в «чистой зоне». Похоже, в космической промышленности ситуация с этим такая же, как и в авиационной, резюмирует инженер. Тем более что прецеденты были: так, в 2012 г. аварийный пуск ракеты «Протон», обогативший русский язык мемом «что-то пошло не так», был вызван неправильной установкой датчиков угловой скорости, которую допустили монтажники ГКНПЦ им. Хруничева и пропустили контролер и сотрудник военной приемки (всех их привлекли к уголовной ответственности).

Впрочем, не исключается и версия, что дефект возник при испытаниях на Байконуре или даже в результате воздействия члена экипажа МКС, хотя это, конечно, вряд ли наиболее вероятная версия. Тем не менее, даже несмотря на тщательный психологический отбор в этой профессии, с людьми бывает всякое. Можно вспомнить, например, как в 2007 г. американская женщина-астронавт Лиза Мария Новак попыталась похитить соперницу, которую она приревновала к коллеге-астронавту.

Писать о том, что обнаруженная на МКС дырка во Вселенную символизирует системный кризис российской космический отрасли, не хотелось бы в том числе потому, что об этом пишут не менее 20 лет. Кроме того, после серии обидных аварий середины 2010-х гг., вызванных человеческим фактором в виде неуверенных рук, сверлящих дырки не там, где надо, и мозгов, не умеющих рассчитать запас топлива разгонного блока, аварийность в космической отрасли, пусть и медленно, снижается. Если что-то последний инцидент и символизирует, так это то, что работа по восстановлению производственной дисциплины долгая и сложная, более сложная, чем процесс ее развала.