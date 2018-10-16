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Генштаб Украины удалил информацию о гибели летчика США при крушении Су-27

Генштаб вооруженных сил Украины удалил размещенную на официальной странице ведомства в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27. Пилоты украинского истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области, погибли, говорится в сообщении. Имена и гражданство погибших не уточняются.

Один из пользователей, прокомментировавших информацию о крушении Су-27, обратил внимание на то, что сообщении Генштаба изначально было другим. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — говорилось в первоначальной версии сообщения.

Представитель Минобороны Украины Богдан Сеник заявил, что не располагает информацией о том, был ли американский пилот на борту Су-27. «На данный момент у нас такой информации нет», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по РИА «Новости»).

Самолет Су-27 упал в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета. Крушение Су-27 произошло приблизительно в 17 часов. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо — 2018», которые начались 8 октября в Хмельницкой области. По данным информагентства УНИАН, в учениях принимают участие восемь стран — США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.