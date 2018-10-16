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Политика
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США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

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Власти США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана. Информация об этом содержится на сайте минфина США. Ограничительные меры введены из-за финансовой помощи боевикам бандформирования Bonyad Taavon Basij, подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование).

Под санкции попали инвесткомпании Tadbirgaran Atiyeh, Negin Sahel Royal Company, Mehr Eqtesad Financial Group и Technotar Engineering Company. По данным минфина США, Mehr Eqtesad Bank, Bank Mellat ежегодно перечисляют боевикам сотни миллионов долларов . Эти банки также предоставляют кредитные линии связанным с Bonyad Taavon Basij компаниям. Посредником выступает инвесткомпания Mehr Eqtesad. Санкции также были введены и против Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group.

Ограничительные меры коснулись и крупнейшего иранского производителя тракторов - Iran Tractor Manufacturing Company (ITMC). Компания была основана в 1968 г. Mehr Eqtesad и Negin Sahel Royal Company владеют пакетами акций ITMC.

Минфин США ввел санкции также против инжиниринговой компании Technotar Engineering (принадлежит Mehr Eqtesad), Zinc Mines Development Company (IZMDC, занимается добычей цинка, свинца и других полезных ископаемых), крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали Esfehan's Mobarakeh Steel Company. «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Bonyad Taavon Basij — полувоенная группировка, сформированная после революции 1979 г. Она является одним из основных органов внутренней безопасности иранского режима, говорится на сайте минфина США. Эта группировка имеет филиалы в каждой провинции и в каждом иранском городе. По мнению американского ведомства, после обучения военному делу иранских детей отправляют в Сирию для поддержки режима сирийского президента Башара Асада.

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Экономика
Новости

Минтранс предложит пять проектов компаниям из «списка Белоусова»

Ведомости
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Минтранс России предложит пять инвестиционных проектов в транспортной сфере для софинансирования компаниям из «списка Белоусова». Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих на выставке «Дорога 2018», передает «Интерфакс».

По словам министра, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин «в плотном контакте» с министерством. У Шохина запланирована «серия встреч ведомств с инвесторами на его площадке... мы тоже в этой серии предусмотрены». Минтранс отобрал пять проектов и хочет их предложить, добавил Дитрих. «Это скоростная автомобильная дорога Москва – Казань, это проект по узким местам на железной дороге, это проект ВСМ – после того как он будет дополнительно обсчитан и по нему будет подготовлено дополнительное необходимое обоснование, это проект по морским портам... и проекты терминалов для аэродромов», – перечислил министр.

По его словам, Минтранс готов предложить инвесторам «помимо тех 350–370 млн т дополнительных портовых мощностей сделать больше», так как они заинтересованы в этом.

Дитрих отметил, что перечисленные им проекты включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.

Ранее чиновники подготовили для бизнеса список социально важных проектов. В предварительный перечень РСПП и Минфина были включены 394 проекта стоимостью более 11,5 трлн руб. Их обсуждение началось после появления письма помощника президента Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на бизнес. Правительство выступило против и предложило бизнесу альтернативу – помочь выполнить указ президента увеличить инвестиции до 25% ВВП. Участвующие в обсуждении компании (среди них – НЛМК, «Северсталь», «Ростелеком», «Металлоинвест», «Новатэк», «Мечел», «Сибур» и т. д.) в начале сентября представили свой список проектов. Реакция властей пока неизвестна, говорили в конце сентября «Ведомостям» сотрудники нескольких из этих компаний.

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Авто
Новости

Власти Германии оштрафовали Audi на 800 млн евро за дизельгейт

Ведомости
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Компания Audi оштрафована на 800 млн евро ($927,1 млн) за манипуляции с показателями выбросов дизельных двигателей V6 и V8. Штраф наложен прокуратурой Мюнхена.

Audi согласилась с наказанием и не будет подавать апелляцию, говорится в заявлении компании. Таким образом, автопроизводитель признает ответственность за нарушения, отмечает Reuters. Audi разработала и продавала дизельные автомобили, оснащенные программой, занижающей показатели вредных выбросов во время тестирования.

Компания сообщила, что штраф повлияет на ее годовые финансовые показатели. «Учитывая специфические обстоятельства, Audi Group значительно ухудшит основные показатели эффективности, которые прогнозировались на 2018 финансовой год», – говорится в заявлении. Volkswagen Group, которой принадлежит Audi, также предупредила, что будут затронуты ее финансовые показатели.

Аналитическая компания Evercore ISI считает, что Audi в состоянии заплатить штраф, и рассматривает его как «позитивный» для VW Group, позволяя устранить очередную неопределенность после дизельного скандала, передает Automotive News Europe. Аналитики отметили, что VW по-прежнему грозят иски акционеров на 8,2 млрд евро, разбирательство по которым может «продлиться годы».

В начале октября Volkswagen расторгла контракт с гендиректором Audi Рупертом Штадлером, который арестован по подозрению в причастности к манипуляциям с выбросами дизелей. Обязанности гендиректора временно исполняет руководитель компании по продажам и маркетингу Абрахам Схот.

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Бизнес
Новости

Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Ведомости
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Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

В результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб., говорится в сообщении СКР. Там же уточняется, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным.

«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Последний в прошлом году говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax

Политика
Новости

Пашинян объявил об уходе с поста премьера Армении

Ведомости
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Премьер-министр Армении Никола Пашинян принял решение уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, передает информагентство Armenpress.

«Как я уже сказал, сегодня я уволился из кабинета премьер-министра республики Армения», – заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов. По его словам, он подал в отставку для того, чтобы «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу». Премьер-министр рассказал о дорожной карте по проведению парламентских выборов.

«После моей отставки президент республики должен принять отставку правительства», – сказал он. После этого в ближайшие 14 дней Национальное собрание должно быть распущено. Внеочередные парламентские выборы должны быть назначены президентом, добавил он. «Я продолжу быть гарантом победы народа, и, если вы проголосуете за политическую власть на декабрьских выборах, я буду избран премьер-министром», – сказал Пашинян.

Ранее в интервью France France TV Пашинян сообщил о планах уйти в отставку. Об этом он собирался объявить 16 октября. Внеочередные выборы должны состояться 9-10 декабря, говорил он.

Политический конфликт в Армении стал набирать новую силу после того, как Пашинян объявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы. Согласно конституции Армении парламент может быть распущен только в случае отставки премьера, а также если депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового главу правительства. Бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, совместно с партиями «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн» приняли закон, затрудняющий роспуск парламента. Из-за этого Пашинян 2 октября организовал акцию протеста.

В начале октября президент Армении Армен Саркисян по представлению премьера отправил в отставку шесть министров. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.

Политика
Новости

Генштаб Украины удалил информацию о гибели летчика США при крушении Су-27

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Генштаб вооруженных сил Украины удалил размещенную на официальной странице ведомства в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27. Пилоты украинского истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области, погибли, говорится в сообщении. Имена и гражданство погибших не уточняются.

Один из пользователей, прокомментировавших информацию о крушении Су-27, обратил внимание на то, что сообщение генштаба изначально было другим. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один – военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй – военнослужащий Воздушных сил национальной гвардии США», – говорилось в первоначальной версии сообщения.

Представитель Минобороны Украины Богдан Сеник заявил, что не располагает информацией о том, был ли американский пилот на борту Су-27. «На данный момент у нас такой информации нет», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по «РИА Новости»).

Самолет Су-27 упал в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета. Крушение Су-27 произошло приблизительно в 17 часов. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо – 2018», которые начались 8 октября в Хмельницкой области. По данным информагентства УНИАН, в учениях принимают участие восемь стран – США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

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Политика
Новости

Трамп собрал более $100 млн на предвыборную кампанию 2020 года

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп для предвыборной кампании в 2020 г. собрал уже более $106 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В июле – августе 2018 г. собрано $18 млн. Средства на проведение кампании были перечислены в комитет по проведению избирательной кампании Трампа, а также в Республиканский национальный комитет. Большинство (98% доноров) пожертвовавших деньги перечислили приблизительно по $200.

«После 20 месяцев пребывания в должности с беспрецедентными результатами для мира и процветания США президент Трамп выполнил данные им обещания», – говорится в заявлении советника избирательной кампании, невестки главы государства Лары Трамп. По ее мнению, американцы отреагировали «на эти замечательные результаты» и оказали «щедрую поддержку» предвыборной кампании.

Предыдущий президент США Барак Обама начал собирать средства для участия в предвыборной кампании только после трех лет с момента инаугурации. Трамп занимает пост президента США год и почти 9 месяцев.

10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства

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Политика
Новости

Истребитель Су-27 упал во время учений на Украине

Ведомости
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Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов на Украине. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших пока нет информации.

По данным ведомства, самолет упал около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Сейчас идут поисково-спасательные мероприятия, уточняет ВСУ.

Украинские летчики начали проводить 8 октября учения «Чистое небо – 2018» в Хмельницкой области, сообщало ранее украинское агентство УНИАН. По данным издания, в них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

В начале октября в Московской области разбился истребитель Миг-29 во время учебно-тренировочного полета. Экипаж увел самолет от домов в пустынное место. Оба пилота выжили.

У России появился Су-57

Бизнес
Новости

ФАС предупредила «Газпром» о недопустимости прекращения продажи газа на бирже

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром межрегионгаз» – о недопустимости прекращения продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным биржи, с конца сентября ООО «Газпром межрегионгаз» прекратило продавать газ на организованных торгах. Из-за этого резко снизился объем реализации «биржевого газа», что стало причиной существенного роста его стоимости. «В результате отказа ООО «Газпром межрегионгаз» реализовывать газ на организованных торгах спрос потребителей на «биржевой газ» не удовлетворен», — говорится в сообщении ФАС. Действия поставщика газа содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

ФАС обязала «Газпром межрегионгаз» принять меры по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить продажу газа на торгах биржи. «Отказ «Газпрома» реализовывать газ на организованных торгах противоречит целям и задачам, определенным указом президента Российской Федерации и «дорожной картой» по развитию конкуренции, которые направлены на увеличение объемов биржевой торговли», – приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.

Торги газом на Санкт-Петербургской бирже начались в ноябре 2014 г. Цена продаваемого на бирже газа является рыночным индикатором, по которому определяется налоговая база для производителей газа. Согласно постановлению правительства от апреля 2012 г., «Газпром» может продавать на бирже до 17,5 млрд куб. м в год, как и другие нефтегазовые компании. «Газпром» не может продавать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители. При этом последние имеют право предоставлять скидки покупателям в размере 3–10%, ранее заявлял предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Бизнес
Новости

СКР прекратил уголовное преследование гендиректора автодилера «Модус»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование генди⁠ректора автодилера «Модус» Натальи Лещенко. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чьи общественные представители ранее выступили в защиту Лещенко.

Лещенко задержали 10 сентября по подозрению в хищении 155 млн руб. бюджетных средств, 14 сентября ее освободили из-под стражи. Сначала следователи ходатайствовали о ее аресте, затем ходатайство было отозвано. Следствие пришло к выводу, что сейчас отсутствуют доказательства для предъявления ей обвинения, поясняет пресс-служба Титова.

По версии следствия, в 2011–2012 гг. «Воронеж реалти», входящая в ГК «Модус», построила автомобильный комплекс из нескольких салонов под Воронежем за 237 млн руб. После этого в департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области были направлены документы, согласно которым проект обошелся в 580 млн руб. В документах были указаны недостоверные сведения, что позволило «Воронеж реалти» незаконно получить 65 млн руб. субсидий, на основании тех же фиктивных документов фирма незаконно получила и право на возмещение из бюджета еще свыше 90 млн руб., предполагали следователи.

Задержание Лещенко вызвало возмущение общественности: у нее четверо детей. Это «вопиющий» случай, говорил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Бизнес
Новости

Верховный суд отказал Siemens в жалобе на решения судов по крымским турбинам

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Верховный суд России отказал Siemens и совместному предприятию с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин» в передаче кассационной жалобы на решения судов по иску к «Технопромэкспорту» на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

Siemens подал кассационную жалобу в конце августа. Ранее нижестоящие суды отказали немецкому концерну в удовлетворении иска к дочерним компаниям «Ростеха» – ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Siemens требовал признать недействительными договора на поставку газовых турбин и просил вернуть это оборудование.

В декабре 2017 г. арбитраж Москвы отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в признании недействительной сделки по поставкам «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин. Суд рассматривал два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первый иск подала Siemens, второй иск – «Сименс технологии газовых турбин». Суд отказал в удовлетворении обоих исков. В апелляционной инстанции истцы не смогли оспорить решение суда.

Четыре газовые турбины были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступает против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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Бизнес
Новости

СКР попросил арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Ведомости
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Следствие попросило суд арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб. Он также сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия преступлений, которые совершил вместе с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным, отмечает СКР.

«Трансаэро» прекратила деятельность в октябре 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Бурдина заочно арестовали в августе 2018 г., писал «Коммерсантъ». По версии следствия, ущерб от его действий превышает 1,7 млрд руб., отмечала газета.

Финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 г., рассказывал Котов в августе газете «Коммерсантъ». По его словам, тогда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены активы. Котов еще в 2017 г. говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

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