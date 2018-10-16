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США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

Власти США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана. Информация об этом содержится на сайте минфина США. Ограничительные меры введены из-за финансовой помощи боевикам бандформирования Bonyad Taavon Basij, подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование).

Под санкции попали инвесткомпании Tadbirgaran Atiyeh, Negin Sahel Royal Company, Mehr Eqtesad Financial Group и Technotar Engineering Company. По данным минфина США, Mehr Eqtesad Bank, Bank Mellat ежегодно перечисляют боевикам сотни миллионов долларов . Эти банки также предоставляют кредитные линии связанным с Bonyad Taavon Basij компаниям. Посредником выступает инвесткомпания Mehr Eqtesad. Санкции также были введены и против Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group.

Ограничительные меры коснулись и крупнейшего иранского производителя тракторов - Iran Tractor Manufacturing Company (ITMC). Компания была основана в 1968 г. Mehr Eqtesad и Negin Sahel Royal Company владеют пакетами акций ITMC.

Минфин США ввел санкции также против инжиниринговой компании Technotar Engineering (принадлежит Mehr Eqtesad), Zinc Mines Development Company (IZMDC, занимается добычей цинка, свинца и других полезных ископаемых), крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали Esfehan's Mobarakeh Steel Company. «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Bonyad Taavon Basij — полувоенная группировка, сформированная после революции 1979 г. Она является одним из основных органов внутренней безопасности иранского режима, говорится на сайте минфина США. Эта группировка имеет филиалы в каждой провинции и в каждом иранском городе. По мнению американского ведомства, после обучения военному делу иранских детей отправляют в Сирию для поддержки режима сирийского президента Башара Асада.