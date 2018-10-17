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NBC узнала о стратегии США по вытеснению России и Ирана из Сирии

В администрации президента США Дональда Трампа готовится стратегия вытеснения Ирана и России из Сирии экономическими методами, сообщила NBC News со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Новая стратегия не подразумевает прямых военных столкновений сил США с формированиями Ирана и его союзников в Сирии. Вместо этого будет происходить экономическое и финансовое вытеснение. «Районам присутствия иранских и российских сил не будет оказываться помощь в восстановлении, сообщили три человека, знакомых с планом. Также США наложат санкции на российские и иранские компании, участвующие в восстановлении Сирии», - пишет NBC.

Текущие полномочия ВС США в Сирии не включают прямых действий против Ирана, напоминает ресурс. По закону о разрешении на применение военной силы (AUMF) от 2001 года, США могут действовать только против групп, ответственных за теракты 11 сентября 2001 года, и их союзников. «Военные продолжат преподносить миссию в Сирии как миссию против [запрещенного в России] "Исламского государства", преуменьшая значимость противодействия Ирану, а Белый дом и Госдепартамент увеличат экономическое и дипломатическое давление на Иран», — сообщил NBC.